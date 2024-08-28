Смолов о «Локомотиве»: «Печально, когда уходят Жемалетдинов и Миранчук. Баринов говорил мне, что у них в коллективе все нормально, все получается»
Федор Смолов высказался об игроках «Локомотива».
Железнодорожники примут «Краснодар» в рамках 7-го тура Мир РПЛ 1 сентября.
– Следующий матч с «Локомотивом». Насколько вы удивлены, ожидали ли, что эта команда может подняться на первое место?
– Удивлен, но, с другой стороны, близко общаюсь с Димой Бариновым, и он мне еще на сборах говорил, что у них там все в коллективе внутри нормально, все получается.
– Что вы чувствовали, когда узнавали, что из команды уходят лидеры?
– Конечно же, удивление, что там такой футболист, как Антон Миранчук, с его мастерством и умением сейчас – вне команды. Но детали, честно, не знаю, почему не удалось договориться с «Локомотивом». Конечно, печально, когда уходят Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук.
– Какие у вас ожидания от этого матча?
– Нужно постараться забрать как можно больше очков, – сказал нападающий «Краснодара».
Не печалься федечка