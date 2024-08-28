Смолов о «Локомотиве»: «Печально, когда уходят Жемалетдинов и Миранчук. Баринов говорил мне, что у них в коллективе все нормально, все получается»

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Краснодар Антон Миранчук Дмитрий Баринов Рифат Жемалетдинов Матч ТВ Футбол

Федор Смолов высказался об игроках «Локомотива».

Железнодорожники примут «Краснодар» в рамках 7-го тура Мир РПЛ 1 сентября.

– Следующий матч с «Локомотивом». Насколько вы удивлены, ожидали ли, что эта команда может подняться на первое место?

– Удивлен, но, с другой стороны, близко общаюсь с Димой Бариновым, и он мне еще на сборах говорил, что у них там все в коллективе внутри нормально, все получается.

– Что вы чувствовали, когда узнавали, что из команды уходят лидеры?

– Конечно же, удивление, что там такой футболист, как Антон Миранчук, с его мастерством и умением сейчас – вне команды. Но детали, честно, не знаю, почему не удалось договориться с «Локомотивом». Конечно, печально, когда уходят Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук.

– Какие у вас ожидания от этого матча?

– Нужно постараться забрать как можно больше очков, – сказал нападающий «Краснодара».

 

 

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11 комментариев
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А Глушенкова ему не жалко? Это потеря стоит намного больше.
+6
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А Глушенкова ему не жалко? Это потеря стоит намного больше.
Если засияет ещё и Батраков, то нашему футболу только на пользу
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Ну Жемалетдинов ушел из Локо и продолжает ходить по полю в ЦСКА, а что делает сейчас Миранчук не понятно
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Такой великий футболист Миранчук, что до сих пор никому не нужен.
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С таким Локомотивом легко не будет никому!
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Джордан тоже в бейсбол уходил. Потом вернулся.
Не печалься федечка
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Странно что Жемалетдинов быстро нашел команду, а Миранчук до сих пор не нашёл.
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Ответ Юрий Кечко
Если засияет ещё и Батраков, то нашему футболу только на пользу
Нашему футболу было бы на пользу если бы Локо с Глушенковым сыграл бы в ЛЧ/ЛЕ, а там бы засиял еще и Батраков, а так в целом по больнице пофиг, Глушенков уедет в Европу, Батраков попозже
+1
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+1
Ответ Ovsyankin
Нашему футболу было бы на пользу если бы Локо с Глушенковым сыграл бы в ЛЧ/ЛЕ, а там бы засиял еще и Батраков, а так в целом по больнице пофиг, Глушенков уедет в Европу, Батраков попозже
Карпов???
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Ответ Ovsyankin
Нашему футболу было бы на пользу если бы Локо с Глушенковым сыграл бы в ЛЧ/ЛЕ, а там бы засиял еще и Батраков, а так в целом по больнице пофиг, Глушенков уедет в Европу, Батраков попозже
Что там делать в Европе? Хотя если купит Реал, Барса, МС, Бавария, ПСЖ, то можно ехать. Но идти в Европу в днищенские клубы с понижением в зарплате, это только идиоты могут.
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Ответ igor.igorev
Что там делать в Европе? Хотя если купит Реал, Барса, МС, Бавария, ПСЖ, то можно ехать. Но идти в Европу в днищенские клубы с понижением в зарплате, это только идиоты могут.
Глушенков может смело закрыть на годы свою позицию в любом топ клубе.
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