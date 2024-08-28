Смолов о «Локомотиве»: «Печально, когда уходят Жемалетдинов и Миранчук. Баринов говорил мне, что у них в коллективе все нормально, все получается»

Федор Смолов высказался об игроках «Локомотива».

Железнодорожники примут «Краснодар» в рамках 7-го тура Мир 1 сентября.

– Следующий матч с « ». Насколько вы удивлены, ожидали ли, что эта команда может подняться на первое место?

– Удивлен, но, с другой стороны, близко общаюсь с Димой Бариновым, и он мне еще на сборах говорил, что у них там все в коллективе внутри нормально, все получается.

– Что вы чувствовали, когда узнавали, что из команды уходят лидеры?

– Конечно же, удивление, что там такой футболист, как Антон Миранчук, с его мастерством и умением сейчас – вне команды. Но детали, честно, не знаю, почему не удалось договориться с « ». Конечно, печально, когда уходят и .

– Какие у вас ожидания от этого матча?

– Нужно постараться забрать как можно больше очков, – сказал нападающий « ».