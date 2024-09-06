Глава КФФ о матче России с Казахстаном: «Очень заинтересованы. Это в компетенции Черчесова»
Адлет Барменкулов оценил вероятность товарищеского матча между Россией и Казахстаном.
— Как вы смотрите на организацию товарищеского матча между сборными России и Казахстана?
— Встречи подобного уровня — это всегда хорошо. Футбол несет в себе миссию объединять, это огромная семья. Поэтому очень заинтересованы в такой игре.
Сейчас задачу перед Станиславом Саламовичем [Черчесовым] ставим — когда, какие и с кем товарищеские матчи проводить. Это в его графике и компетенции, – сказал президент Казахстанской федерации футбола.