Глава КФФ о матче России с Казахстаном: «Очень заинтересованы. Это в компетенции Черчесова» 

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу сборная Казахстана по футболу Федерация футбола Казахстана товарищеские матчи (сборные) Sports – Казахстан Футбол

Адлет Барменкулов оценил вероятность товарищеского матча между Россией и Казахстаном.

— Как вы смотрите на организацию товарищеского матча между сборными России и Казахстана?

— Встречи подобного уровня — это всегда хорошо. Футбол несет в себе миссию объединять, это огромная семья. Поэтому очень заинтересованы в такой игре. 

Сейчас задачу перед Станиславом Саламовичем [Черчесовым] ставим — когда, какие и с кем товарищеские матчи проводить. Это в его графике и компетенции, – сказал президент Казахстанской федерации футбола.

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2 комментария
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Черчесов вроде товарищеские матчи не играет)
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Матч бывшего с нынешним это всегда интересно.
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