Глава КФФ о матче России с Казахстаном: «Очень заинтересованы. Это в компетенции Черчесова» 

Адлет Барменкулов оценил вероятность товарищеского матча между Россией и Казахстаном.

— Как вы смотрите на организацию товарищеского матча между сборными России и ?

— Встречи подобного уровня — это всегда хорошо. Футбол несет в себе миссию объединять, это огромная семья. Поэтому очень заинтересованы в такой игре.

Сейчас задачу перед Станиславом Саламовичем [ ] ставим — когда, какие и с кем товарищеские матчи проводить. Это в его графике и компетенции, – сказал президент Казахстанской федерации футбола.