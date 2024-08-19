Станислав Черчесов: «Слова «мотивация» быть не должно, когда дело касается сборной – ты под флагом страны стоишь. Должны играть и работать те, у кого никакие соперники не вызывают сомнений»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Казахстана по футболу Матч ТВ Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов считает, что игроки сборной России не нуждаются в мотивации.

Ранее было объявлено, что сборная проведет товарищеские матчи с командами Вьетнама и Таиланда. Игры пройдут в Ханое 5 и 7 сентября.

– Мы до этого говорили, что придет день, когда мы будем в мировом футболе, поэтому сборная должна работать и играть. Честно говоря, этот рейтинг не понимаю до сих пор.

– Какая ваша точка зрения на мотивацию игроков, на работу тренерского штаба в команде? Нужно ли людей подхлестывать?

– Вы слово «мотивация» упомянули, у меня сразу протест. Есть сборная, о какой мотивации можно говорить? Что у тренерского штаба, что у игроков. Ты стоишь под флагом своей страны.

Должны играть и работать те, у кого не вызывают сомнений соперники, какие бы они ни были. Слова «мотивация», когда дело касается сборной, не должно быть. Мы немотивированных не брали. Это главное, что должно быть, а тактика, техника – рабочий процесс.

Да, все‑таки соперник подстегивает. Если у тебя соперник X или Y, который слабее, понятно… Другое дело, каждый из них занимается любимым видом спорта, саморазвивается, самоутверждается. Понятно, есть соперник, но есть еще ты сам. Самое главное – становиться сильнее себя, а все остальное приходит, – сказал бывший главный тренер сборной России, возглавляющий команду Казахстана.

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45 комментариев
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Ответ Tigo_Volchara93
Шашлычник конечно смешной тип
Не шашлычник , а оператор мангала
+80
-1
+79
не под флагом страны, а под знаменем державы
+78
-1
+77
Ответ Борис Гигачад
не под флагом страны, а под знаменем державы
Черчесов и сказал, разумеется, «Знамя державы» .
«Флаг страны» появился из-за неточного перевода с казахского
+31
-1
+30
Не мотивация, а способ быстрого достижения цели, основанный на психофизическом процессе, который направляет поведение человека, способствует его активности и работоспособности
+26
-1
+25
Шашлычник конечно смешной тип
+29
-6
+23
Ответ Борис Гигачад
не под флагом страны, а под знаменем державы
Самый умный что ли?
+24
-5
+19
То, что произошло с Максименко, мы не называем ОШИБКАМИ. Это просчёт. Главное не сам просчёт, а как Максименко на него отреагирует. Не бывает тех, кто не ОШИБАЕТСЯ.
С. Черчесов.
+6
0
+6
Мотивация должен быть всегда! Мотивация надо поднять! Иу! Как хорошо, когда бывает мотивация. Мотивация – просто чудо. Мотивация, ууу, какая вещь!
+6
-2
+4
Ответ Усатый КозлоБык
Самый умный что ли?
Не самый умный, а один из самых неглупых
+4
0
+4
Ответ Леха Нету
Не мотивация, а способ быстрого достижения цели, основанный на психофизическом процессе, который направляет поведение человека, способствует его активности и работоспособности
Во первых, здравствуйте
+4
0
+4
Ответ Ллб
Не шашлычник , а оператор мангала
Хорош)
+4
-1
+3
Ответ Ллб
Не шашлычник , а оператор мангала
😂👍🏻
+2
0
+2
Во-первых приветствуем Станислав Саламович!
+2
0
+2
Правильно говорит, не то что Романцев перед ЧМ в Японии, до турнира всё проиграл!
+2
0
+2
Ответ Ллб
Не шашлычник , а оператор мангала
Ору
+2
-1
+1
Ответ Алексей Горланов
Вот казахи тогда ворчали из-за эпизода с Черчесом на интервью сборной. А только представьте, что этот индюк таки начнет учить казахский и потом будет уже вам читать лингвистические лекции по вашему родному языку! Я вообще вангую, что его гнилой язык приведет к скандалу в Казахстане и казахи будут презирать Приветыча больше, чем Бората Сагдиева.
А что не так с Боратом Сагдиевым? Благодаря ему о Казахстане узнали в мире
+1
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Даже в случае, когда перед тобой противник Икс-Игрек-Зет пойми что..
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Согласен Саламыч.
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Мотивация? А как же побуждение к действию, обоснование, азарт, стимул, аффилиация, причина для действия в конце концов
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Игорь Динисов медленно покинул душевую.
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Все правильно сказал Станислав Саламович.

И вообще, о какой мотивации может идти речь у людей, если говорить о клубном футболе, получающих миллионы рублей в месяц?
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🤡
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Стоит ..., а под флагом страны играют
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Снова усатый филолух всплыл. Скоро ли ждать "Словарь слов, которые не нужны" под ред. С. Черчесова?
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Протест и соперник резанули ухо. Это не протест, а скорее недоумение (от недоумок), и не соперник, а коллеги по ремеслу. Видимо и правда не точно перевели с казахского.
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Ответ Ллб
Не шашлычник , а оператор мангала
🤣
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Не мотивация а приглашение в душ для мотивационной речи.
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А какая была мотивация в плане флага и гимна у условного Фернандеса ? Или у Ари ?
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Ответ Ллб
Не шашлычник , а оператор мангала
Скорее командир
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Напомню , что у усатого зарплата в сборной была 2,5 ляма евро )))
Неплохая такая мотивация))
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