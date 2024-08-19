Черчесов о том, что посещает матчи РПЛ: «Мы не с Вьетнамом будем играть, извините. Нужно готовить сборную Казахстана под определенную систему»

Теги ЦСКА Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ахмат сборная Казахстана по футболу Сборная Вьетнама по футболу Матч ТВ Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов рассказал, почему часто посещает матчи Мир РПЛ.

– Иногда спрашивают, почему я на футбол хожу. Потому что мне интересно, а также нужно готовить сборную Казахстана под определенную систему. Я смотрю те команды, которые в эту систему играют. В каждой команде что‑то подсматриваешь.

– За кем подсматриваете?

– ЦСКА играет в той же системе, что сборная Казахстана до меня играла. Практически все клубы в Казахстане так играют. За три дня мне, наверное, сложно будет кардинально поменять что‑то, поэтому в эту же систему придется играть. «Интер» играет в эту систему, ЦСКА, «Ахмат». Мне интересно, какой тренер эту игру как интерпретирует. Чтобы не терять время и выбрать модель, которая даст результат.

Мы, извините, не с Вьетнамом будем играть. Не говорю, плохо это или хорошо. У нас другие соперники. Сборная должна играть. Когда настанет день «икс», команда должна быть готова, сразу с места в карьер будет прыгать, – сказал бывший главный тренер сборной России, возглавляющий команду Казахстана.

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21 комментарий
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Опа.. Стасик тоненько подколол
+42
-5
+37
Ответ Дядя ТУРА
Опа.. Стасик тоненько подколол
Тоненько не получилось, слишком толсто.
+20
-1
+19
Быдло космостас и не ответил, и нахамил. Классика
+23
-5
+18
Гордый казах!
+14
-1
+13
Ответ _Виктор Смит_
За Вьетнамом не слежу, но что-то мне подсказывает, что ребята там трудолюбивые, выносливые и дисциплинированные, Казахстану дали бы бой.
Ну, давайте тогда по всем стереотипам : За Вьетнамом не слежу, но что -то мне подсказывает, что это самая сильная сборная в мире ,по игре футбол, в высокой траве
+12
0
+12
За Вьетнамом не слежу, но что-то мне подсказывает, что ребята там трудолюбивые, выносливые и дисциплинированные, Казахстану дали бы бой.
+10
-2
+8
Ответ Максим Черкашин
Жил-был в глубине джунглей Вьетнама маленький паровозик, который верил в себя. И вот однажды ему поручили доставить винтовки М16 и боеприпасы на плацдарм, который обороняли морские пехотинцы. И вот он отправился на задание. Но впереди показались вредные вьетконговцы, они начали стрелять в паровозик. Но это не остановило паровозик. Тогда вьетконговцы залезли в паровоз и выдавили глаза машинисту. Кровища фонтаном. Но, думаешь, это остановило паровозик? Нет, он продолжал ехать, чтобы выполнить своё задание. И всё бы ничего, но гуки заминировали мост. И, когда паровозик проезжал по нему... Ба-бах! Взрыв, кровь, кишки, оторванные конечности. И из поезда выползает мой напарник Игорь, без ног... и говорит: - Станислав Саламович, я не чувствую ног! А я ему: - Игорь, у тебя их нет! Если хочешь выжить - ползи на руках до ближайшего города. И вдруг смотрю - партизаны окружают меня. А из оружия - только пистолет. И я начинаю мочить гадов! Получите, подонки! Это вам за Гарика! Вам не взять Полевого Командира Станислава Саламовича Черчесова! Живым я вам не дамся! - и я всех их завалил! Конец. 😁😁😁
Ну и бредятину я прочитал)
+11
-3
+8
Жил-был в глубине джунглей Вьетнама маленький паровозик, который верил в себя. И вот однажды ему поручили доставить винтовки М16 и боеприпасы на плацдарм, который обороняли морские пехотинцы.
И вот он отправился на задание. Но впереди показались вредные вьетконговцы, они начали стрелять в паровозик. Но это не остановило паровозик. Тогда вьетконговцы залезли в паровоз и выдавили глаза машинисту. Кровища фонтаном. Но, думаешь, это остановило паровозик? Нет, он продолжал ехать, чтобы выполнить своё задание. И всё бы ничего, но гуки заминировали мост. И, когда паровозик проезжал по нему... Ба-бах! Взрыв, кровь, кишки, оторванные конечности. И из поезда выползает мой напарник Игорь, без ног... и говорит:
- Станислав Саламович, я не чувствую ног!
А я ему:
- Игорь, у тебя их нет! Если хочешь выжить - ползи на руках до ближайшего города.
И вдруг смотрю - партизаны окружают меня. А из оружия - только пистолет. И я начинаю мочить гадов! Получите, подонки! Это вам за Гарика! Вам не взять Полевого Командира Станислава Саламовича Черчесова! Живым я вам не дамся! - и я всех их завалил! Конец.
😁😁😁
+14
-7
+7
Ответ Ллб
Ну, давайте тогда по всем стереотипам : За Вьетнамом не слежу, но что -то мне подсказывает, что это самая сильная сборная в мире ,по игре футбол, в высокой траве
Я кстати за Таиландом тоже не особо слежу, но что-то мне подсказывает что там полно универсалов
+7
0
+7
Ответ _Виктор Смит_
За Вьетнамом не слежу, но что-то мне подсказывает, что ребята там трудолюбивые, выносливые и дисциплинированные, Казахстану дали бы бой.
Играть будет Казахстан тем временем с Норвегией. А Вьетнам как и Тайланд - команды даже в Азии во втором десятке
+5
0
+5
Так и генерала заберут, и даже фуражку подписанную
+2
0
+2
Стас опять великим стал, сборную Казахстана тренирует.
+2
0
+2
X-day — это у американцев, а у нас — Время «Ч».
+2
0
+2
Ответ Максим Сотников
Ну и бредятину я прочитал)
Это же оммаж на майор пейна
+1
0
+1
Сборная Казахстана в футболе, это все равно, что сборная Японии в хоккее. Кого ни приглашай, результат всегда один - мимо кассы:)))
0
0
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Ответ sounds
Играть будет Казахстан тем временем с Норвегией. А Вьетнам как и Тайланд - команды даже в Азии во втором десятке
Казахстан не сильно то и выше был бы, останься он в Азии.
0
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0
"За три дня мне, наверное, сложно будет кардинально поменять что‑то" - мне каэтся, что Уссатый тренер Казахстана гораздо больше времени, чем "три дня"🤔
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Ответ Владислав Сабельников
Я кстати за Таиландом тоже не особо слежу, но что-то мне подсказывает что там полно универсалов
В смысле играют за женскую и мужскую сборную?
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Подкалол так ,подкалол!
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Холланд как раз форму наберёт
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