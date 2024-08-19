Черчесов о том, что посещает матчи РПЛ: «Мы не с Вьетнамом будем играть, извините. Нужно готовить сборную Казахстана под определенную систему»

Станислав Черчесов рассказал, почему часто посещает матчи Мир РПЛ.

– Иногда спрашивают, почему я на футбол хожу. Потому что мне интересно, а также нужно готовить сборную Казахстана под определенную систему. Я смотрю те команды, которые в эту систему играют. В каждой команде что‑то подсматриваешь.

– За кем подсматриваете?

– играет в той же системе, что сборная Казахстана до меня играла. Практически все клубы в так играют. За три дня мне, наверное, сложно будет кардинально поменять что‑то, поэтому в эту же систему придется играть. «Интер» играет в эту систему, ЦСКА, « ». Мне интересно, какой тренер эту игру как интерпретирует. Чтобы не терять время и выбрать модель, которая даст результат.

Мы, извините, не с будем играть. Не говорю, плохо это или хорошо. У нас другие соперники. Сборная должна играть. Когда настанет день «икс», команда должна быть готова, сразу с места в карьер будет прыгать, – сказал бывший главный тренер сборной России, возглавляющий команду Казахстана.