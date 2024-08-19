Черчесов о том, что посещает матчи РПЛ: «Мы не с Вьетнамом будем играть, извините. Нужно готовить сборную Казахстана под определенную систему»
Станислав Черчесов рассказал, почему часто посещает матчи Мир РПЛ.
– Иногда спрашивают, почему я на футбол хожу. Потому что мне интересно, а также нужно готовить сборную Казахстана под определенную систему. Я смотрю те команды, которые в эту систему играют. В каждой команде что‑то подсматриваешь.
– За кем подсматриваете?
– ЦСКА играет в той же системе, что сборная Казахстана до меня играла. Практически все клубы в Казахстане так играют. За три дня мне, наверное, сложно будет кардинально поменять что‑то, поэтому в эту же систему придется играть. «Интер» играет в эту систему, ЦСКА, «Ахмат». Мне интересно, какой тренер эту игру как интерпретирует. Чтобы не терять время и выбрать модель, которая даст результат.
Мы, извините, не с Вьетнамом будем играть. Не говорю, плохо это или хорошо. У нас другие соперники. Сборная должна играть. Когда настанет день «икс», команда должна быть готова, сразу с места в карьер будет прыгать, – сказал бывший главный тренер сборной России, возглавляющий команду Казахстана.
И вот он отправился на задание. Но впереди показались вредные вьетконговцы, они начали стрелять в паровозик. Но это не остановило паровозик. Тогда вьетконговцы залезли в паровоз и выдавили глаза машинисту. Кровища фонтаном. Но, думаешь, это остановило паровозик? Нет, он продолжал ехать, чтобы выполнить своё задание. И всё бы ничего, но гуки заминировали мост. И, когда паровозик проезжал по нему... Ба-бах! Взрыв, кровь, кишки, оторванные конечности. И из поезда выползает мой напарник Игорь, без ног... и говорит:
- Станислав Саламович, я не чувствую ног!
А я ему:
- Игорь, у тебя их нет! Если хочешь выжить - ползи на руках до ближайшего города.
И вдруг смотрю - партизаны окружают меня. А из оружия - только пистолет. И я начинаю мочить гадов! Получите, подонки! Это вам за Гарика! Вам не взять Полевого Командира Станислава Саламовича Черчесова! Живым я вам не дамся! - и я всех их завалил! Конец.
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