Киммих, тер Стеген, Мусиала, Виртц, Хавертц – в составе Германии на Лигу наций. Рюдигер получил отдых
Объявлен состав сборной Германии на матчи Лиги наций.
Юлиан Нагельсманн огласил состав национальной команды на предстоящие встречи с Венгрией и Нидерландами.
В команду вызван один новичок – Анджело Штиллер из «Штутгарта». Также вернулись в состав вратарь Александр Нюбель из «Штутгарта» и Александар Павлович из «Баварии», которые пропустили Евро.
После Евро о завершении карьеры в сборной объявили Тони Кроос, Томас Мюллер, Илкай Гюндоган и Мануэль Нойер.
Немецкий футбольный союз сообщил, что не вызван Антонио Рюдигер – защитник получил отдых. Лерой Сане также пропустит эти матчи.
Состав сборной Германии:
Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).
Защитники: Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Бенджамин Хенрихс («Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт Франкфурт»), Максимилиан Миттельштадт («Штутгарт»), Давид Раум («Лейпциг»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»).
Полузащитники: Роберт Андрих («Байер»), Эмре Джан («Боруссия» Дортмунд), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Боруссия» Дортмунд), Джамал Мусиала («Бавария»), Александар Павлович («Бавария»), Анджело Штиллер («Штутгарт»), Флориан Виртц («Байер»).
Нападающие: Максимилиан Байер («Боруссия» Дортмунд), Никлас Фюллькруг («Вест Хэм»), Кай Хавертц («Арсенал»), Дениз Ундав («Штутгарт»).
Кажется основной состав будет выглядеть так:
Тер Штеген
Хенрикс-Таа-Шлоттербек-Миттельштадт
Андрих-Киммих
Виртц-Гросс-Мусиала
Хаверц