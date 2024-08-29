Киммих, тер Стеген, Мусиала, Виртц, Хавертц – в составе Германии на Лигу наций. Рюдигер получил отдых

Объявлен состав сборной Германии на матчи Лиги наций.

огласил состав национальной команды на предстоящие встречи с Венгрией и Нидерландами.

В команду вызван один новичок – из « ». Также вернулись в состав вратарь из «Штутгарта» и Александар Павлович из «Баварии», которые пропустили Евро.

После Евро о завершении карьеры в сборной объявили , , и .

футбольный союз сообщил, что не вызван – защитник получил отдых. также пропустит эти матчи.

Состав сборной Германии:

Вратари: (« »), Александр Нюбель («Штутгарт»), тер Стеген (« »).

Защитники: («Боруссия» Дортмунд), Бенджамин Хенрихс («Лейпциг»), («Бавария»), (« »), Максимилиан Миттельштадт («Штутгарт»), (« »), («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»).

Полузащитники: («Байер»), («Боруссия» Дортмунд), («Штутгарт»), («Боруссия» Дортмунд), («Бавария»), Александар Павлович (« »), Анджело Штиллер («Штутгарт»), («Байер»).

Нападающие: (« ), (« »), Кай Хавертц (« »), («Штутгарт»).