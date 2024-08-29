Киммих, тер Стеген, Мусиала, Виртц, Хавертц – в составе Германии на Лигу наций. Рюдигер получил отдых

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Объявлен состав сборной Германии на матчи Лиги наций.

Юлиан Нагельсманн огласил состав национальной команды на предстоящие встречи с Венгрией и Нидерландами.

В команду вызван один новичок – Анджело Штиллер из «Штутгарта». Также вернулись в состав вратарь Александр Нюбель из «Штутгарта» и Александар Павлович из «Баварии», которые пропустили Евро.

После Евро о завершении карьеры в сборной объявили Тони Кроос, Томас Мюллер, Илкай Гюндоган и Мануэль Нойер.

Немецкий футбольный союз сообщил, что не вызван Антонио Рюдигер – защитник получил отдых. Лерой Сане также пропустит эти матчи.

Состав сборной Германии:

Вратари: Оливер БауманнХоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

Защитники: Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Бенджамин Хенрихс («Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин КохАйнтрахт Франкфурт»), Максимилиан Миттельштадт («Штутгарт»), Давид РаумЛейпциг»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»).

Полузащитники: Роберт Андрих («Байер»), Эмре Джан («Боруссия» Дортмунд), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Боруссия» Дортмунд), Джамал Мусиала («Бавария»), Александар Павлович («Бавария»), Анджело Штиллер («Штутгарт»), Флориан Виртц («Байер»).

Нападающие: Максимилиан БайерБоруссия» Дортмунд), Никлас ФюллькругВест Хэм»), Кай Хавертц («Арсенал»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

17 комментариев
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Тер Стеген дождался.
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+13
Ответ Po onhyck Regards
Тер Стеген дождался.
Сейчас Бауманна поставят )
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Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Немцы трижды выбивали Аргентину на ЧМ в этом веке(не беру в расчет финал ЧМ 1990 года)
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+8
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Точно не Нойера
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Адейеми и Брандт опять мимо. В команде только 1 вингер (Фюрих). А вместо Коха Нагель мог бы пригласить Зюле, как самого близкого по стилю к Рюдигеру игрока.

Кажется основной состав будет выглядеть так:
Тер Штеген
Хенрикс-Таа-Шлоттербек-Миттельштадт
Андрих-Киммих
Виртц-Гросс-Мусиала
Хаверц
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теперь очень средняя полузащита у этой сборной, да и хаверц не форвард как и в Арсенале
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Комментарий удален пользователем
В основе Германии на воротах выйдет новый, никому неизвестный талант Нануель Мойер
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Счастье терШтегена. Ненавистный Нойер , казался вечностью
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Штиллер красава, дорос до сборной уже
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Зачем топ-игрокам и сборным этот полутоварищеский турнир?
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Все говорят про тер Штегена, у которого 40 матчей за сборную. А у Бауманна вообще 0 игр, при этом он регулярно вызывался в последние годы
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ща будет прикол, если нюбеля в раму поставят🤣🤣🤣
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Ответ Log in
Сейчас Бауманна поставят )
Нюбеля
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Ответ Олег Кондратов
теперь очень средняя полузащита у этой сборной, да и хаверц не форвард как и в Арсенале
В полузащите по сравнению с минувшим Евро вместо Кросса скорее всего будет Киммих, а вместо Гюндогана Гросс. Просадка не сильная, всё ещё одна из лучших.
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Ответ S H A R K
В полузащите по сравнению с минувшим Евро вместо Кросса скорее всего будет Киммих, а вместо Гюндогана Гросс. Просадка не сильная, всё ещё одна из лучших.
Матчи покажут
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