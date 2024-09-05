«Бенфика» назначила тренером Лаже. Бруну выигрывал с лиссабонцами чемпионат в 2019-м
Новым главным тренером «Бенфики» стал Бруну Лаже.
48-летний специалист заключил с клубом контракт сроком до 2026 года.
Лаже уже работал в лиссабонской команде. В 2018-м он возглавил «Бенфику Б» и по ходу сезона он стал исполняющим обязанности главного тренера основной команды, выиграв с ней чемпионат. Спустя год клуб финишировал вторым, и Лаже был уволен.
С 2021 по 2022 год Бруну работал в «Вулверхэмптоне», в 2023-м – в «Ботафого».
Фото: slbenfica.pt
«Бенфика» уволила Рогера Шмидта после 1:1 с «Морейренсе», команда идет на 6-м месте в лиге Португалии. В мае тренер отказал «Баварии»