«Бенфика» назначила тренером Лаже. Бруну выигрывал с лиссабонцами чемпионат в 2019-м

Теги высшая лига Португалия Бенфика Бруну Лаже Футбол

Новым главным тренером «Бенфики» стал Бруну Лаже.

48-летний специалист заключил с клубом контракт сроком до 2026 года.

Лаже уже работал в лиссабонской команде. В 2018-м он возглавил «Бенфику Б» и по ходу сезона он стал исполняющим обязанности главного тренера основной команды, выиграв с ней чемпионат. Спустя год клуб финишировал вторым, и Лаже был уволен.

С 2021 по 2022 год Бруну работал в «Вулверхэмптоне», в 2023-м – в «Ботафого».

Фото: slbenfica.pt

«Бенфика» уволила Рогера Шмидта после 1:1 с «Морейренсе», команда идет на 6-м месте в лиге Португалии. В мае тренер отказал «Баварии»

 

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну, главное не лажануть!
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий