«Бенфика» уволила Рогера Шмидта после 1:1 с «Морейренсе», команда идет на 6-м месте в лиге Португалии. В мае тренер отказал «Баварии»
«Бенфика» отправила главного тренера Рогера Шмидта в отставку.
«Рогер Шмидт больше не является тренером «Бенфики». Я подтверждаю это. Хочу поблагодарить его за все его усилия, два титула и работу с игроками нашего клуба», – сказал президент лиссабонцев Руй Кошта.
При этом клубу еще предстоит договориться с 57-летним немецким специалистом о расторжении контракта, действующего до 2026 года.
Шмидт возглавлял «Бенфику» с лета 2022 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Португалии в сезоне-2022/23 и Суперкубок страны в 2023 году.
В текущем сезоне клуб набрал 7 очков в 4 матчах и занимает 6-е место в португальской лиге. В 4-м туре «орлы» сыграли вничью с «Морейренсе» (1:1).
Сообщается, что новым тренером «Бенфики» может стать Леонарду Жардим. Отметим, что в мае Шмидтом интересовалась «Бавария» но он отклонил предложение мюнхенцев.