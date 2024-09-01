«Бенфика» уволила Рогера Шмидта после 1:1 с «Морейренсе», команда идет на 6-м месте в лиге Португалии. В мае тренер отказал «Баварии»

Теги Бавария высшая лига Португалия Бенфика Руй Кошта отставки Морейренсе Леонарду Жардим Рогер Шмидт Футбол

«Бенфика» отправила главного тренера Рогера Шмидта в отставку.

«Рогер Шмидт больше не является тренером «Бенфики». Я подтверждаю это. Хочу поблагодарить его за все его усилия, два титула и работу с игроками нашего клуба», – сказал президент лиссабонцев Руй Кошта

При этом клубу еще предстоит договориться с 57-летним немецким специалистом о расторжении контракта, действующего до 2026 года. 

Шмидт возглавлял «Бенфику» с лета 2022 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Португалии в сезоне-2022/23 и Суперкубок страны в 2023 году. 

В текущем сезоне клуб набрал 7 очков в 4 матчах и занимает 6-е место в португальской лиге. В 4-м туре «орлы» сыграли вничью с «Морейренсе» (1:1). 

Сообщается, что новым тренером «Бенфики» может стать Леонарду Жардим. Отметим, что в мае Шмидтом интересовалась «Бавария» но он отклонил предложение мюнхенцев. 

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4 комментария
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Бенфика была хороша последние два сезона. Не поспешили ли? Особенно учитывая, что состав распродают периодически.
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Отказал Баварии😂 ну теперь посмотрит из дома по телеку
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Хороший тренер. Уверен, что скоро найдет работу в Германии или Англии
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Ответ Football Forever
Бенфика была хороша последние два сезона. Не поспешили ли? Особенно учитывая, что состав распродают периодически.
Значит, в чём-то не сошлись и клуб просто искал повод увольнения. Результат то не критичный.
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