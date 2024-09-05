«Роналду – один из лучших игроков в истории сборной Португалии, если не лучший. Будет здорово снова встретиться с ним». Модрич о Криштиану

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Лига наций УЕФА Футбол

Лука Модрич высказался о предстоящей встрече с Криштиану Роналду.

Сборные Португалии и Хорватии проведут матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги наций. Встреча состоится сегодня, 5 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени. 

«Будет здорово снова встретиться с Криштиану. Это всегда приятно. Я рад, что он по-прежнему в сборной Португалии, учитывая все его достижения и то, что он значит для нее.

Он один из лучших игроков в истории сборной Португалии, если не лучший. Мне будет очень приятно сыграть против него», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии.

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Sanchello
Комментарий удален модератором
Как там насчёт позорных сливов от Лиона (дважды), Аякса и Порту? Не помнишь, как зовут данного футболиста?
+9
-1
+8
Ответ Mike Dyson
Лучший в истории португальского против лучшего хорватского
И все вместе они играли против лучшего в истории мирового футбола в Эль Класико)
+12
-8
+4
Ответ Капибарбер
И все вместе они играли против лучшего в истории мирового футбола в Эль Класико)
Брэйтуэйт пришел в барсу позже, да и Роналду к тому моменту уже ушел. Так что против лучшего в Эль Классико успел поиграть только Модрич
+4
0
+4
Лучший в истории португальского против лучшего хорватского
+4
-1
+3
О чём он? Кто это?
Живу на Мадейре. Здесь этого вашего Роналду никто знать не знает
+9
-8
+1
Ответ Айтуар Куат
Лучший в истории. Пока пешеход позорно сливался в Лч и Копе не выигрывая 10 лет подряд, Роналду уже играл в финале Евро, полуфинале ЧМ не сидя как пешеход на лавке в 2010. Титул ЧМ не значит ничего, его и подольский выигрывал как и Адиль Рами.
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий