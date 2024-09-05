«Роналду – один из лучших игроков в истории сборной Португалии, если не лучший. Будет здорово снова встретиться с ним». Модрич о Криштиану

Лука Модрич высказался о предстоящей встрече с Криштиану Роналду.

Сборные Португалии и проведут матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги наций. Встреча состоится сегодня, 5 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Будет здорово снова встретиться с . Это всегда приятно. Я рад, что он по-прежнему в сборной Португалии, учитывая все его достижения и то, что он значит для нее.

Он один из лучших игроков в истории сборной Португалии, если не лучший. Мне будет очень приятно сыграть против него», – сказал полузащитник « » и сборной Хорватии.