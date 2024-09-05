У Жиркова родился третий сын. У экс-защитника сборной России и его супруги Инны четверо детей

Теги Юрий Жирков Сборная России по футболу светская хроника Футбол

У Юрия Жиркова родился четвертый ребенок.

Инна Жиркова, супруга бывшего защитника сборной России и участница конкурса красоты «Миссис Россия», опубликовала пост, в котором сообщила о появлении на свет еще одного сына – уже третьего в семье.

В 2008 году у Юрия и Инны родился Дмитрий, в 2010-м – Милана, в 2015-м – Даниил.

Сам экс-футболист, находясь в элитной клинике вместе с женой, написал: «Самый волнительный момент».

Фото: instagram.com/innazhirkova

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15 комментариев
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Судя по фото, то внук
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Ответ Leo_GOAT
Оформил покер)
хеттрик плюс голевая... раз уж на то пошло
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Поздравляю! Но на фото ощущение, что дед внука-первенца держит!) Ну или сам только что родил!))
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А так мои поздравления! Детки это счастье!
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Здоровья маме и малышу -)
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А в кармане книжка про ВОВ. Ещё одного надо бы и отделение уже есть, считай.
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Пока Инна тужилась Юра книжки читал?
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Чё то Юрец совсем не огурец. Может она травит его крысиным ядом потихоньку?
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Чего то Юрец плохо выглядит
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У него такой вид, что он как будто 9 месяцев назад устал, так с тех пор и не отошёл. Юрий - антиреклама сексу и зачатию детей.
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Ну он то должен знать кто написал Полонез Огинского и кто такая Агния Барто
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поздравляем!
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Ответ Фут.Боль
А в кармане книжка про ВОВ. Ещё одного надо бы и отделение уже есть, считай.
а в кармане - наган
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