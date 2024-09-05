У Жиркова родился третий сын. У экс-защитника сборной России и его супруги Инны четверо детей

У Юрия Жиркова родился четвертый ребенок.

Инна Жиркова, супруга бывшего защитника сборной России и участница конкурса красоты «Миссис Россия», опубликовала пост, в котором сообщила о появлении на свет еще одного сына – уже третьего в семье.

В 2008 году у и Инны родился Дмитрий, в 2010-м – Милана, в 2015-м – Даниил.

Сам экс-футболист, находясь в элитной клинике вместе с женой, написал: «Самый волнительный момент».

Фото: instagram.com/innazhirkova