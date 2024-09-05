Терехин о матчах сборной: «Вьетнам и Таиланд – неплохие команды, смогут оказать сопротивление. Это не сборная Кубы, которая абсолютно ничего не показала»

Олег Терехин высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России.

Команда Валерия Карпина сыграет со сборной Вьетнама в четверг, с командой – в субботу. Обе встречи состоятся в Ханое и начнутся в 16:00 по московскому времени.

«Молодые игроки, полетевшие на эти матчи, узнают требования Карпина. Это очень хорошо. И для них будет престижно сыграть за национальную команду в товарищеских играх.

Вьетнам и Таиланд – неплохие команды. Это не сборная Кубы, которая абсолютно ничего не показала. Не говорю, что по уровню это сборные Англии или Франции, но они все‑таки играют дома, да и в Азии неплохо они выступают. Команды Вьетнама и Таиланда смогут оказать сопротивление.

Первый матч, возможно, будет тяжелый, поскольку и перелет во Вьетнам был непростой, идет акклиматизация. Во второй игре, может быть, будет уже легче. Хорошие матчи ожидаются. Мы должны обыгрывать этих соперников. Это однозначно.

в любом случае надо играть. Потому что в любой момент нас могут позвать на официальные турниры, и мы должны быть к этому готовы» – сказал бывший форвард «Динамо».