Пиняев о «Локо»: «Дедовщины нет, к счастью – все желают молодежи только развития. Если правильно реагируешь на ошибки, то все простится»
Сергей Пиняев высказался об отношении к молодым игрокам в «Локомотиве».
«В нашей команде, к счастью, нет дедовщины. Это дает возможность молодым развиваться. От Димы Баринова и других опытных футболистов идет только поддержка, исключительно рабочий подсказ. Все желают молодежи только развития.
Понятно, что могут быть ошибки, а молодых учат правильно на них реагировать. Если у тебя правильная реакция, то тебе все простится. Нужно адекватно относиться к ошибкам – отдавать всего себя игре, отрабатывать и исправлять», – сказал полузащитник «Локомотива».
Остальные на уровне Пиняева или чуть старше. Какая там дедовщина)