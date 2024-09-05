Пиняев о «Локо»: «Дедовщины нет, к счастью – все желают молодежи только развития. Если правильно реагируешь на ошибки, то все простится»

Сергей Пиняев высказался об отношении к молодым игрокам в «Локомотиве».

«В нашей команде, к счастью, нет дедовщины. Это дает возможность молодым развиваться. От Димы и других опытных футболистов идет только поддержка, исключительно рабочий подсказ. Все желают молодежи только развития.

Понятно, что могут быть ошибки, а молодых учат правильно на них реагировать. Если у тебя правильная реакция, то тебе все простится. Нужно адекватно относиться к ошибкам – отдавать всего себя игре, отрабатывать и исправлять», – сказал полузащитник « ».