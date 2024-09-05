Пиняев о «Локо»: «Дедовщины нет, к счастью – все желают молодежи только развития. Если правильно реагируешь на ошибки, то все простится»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Дмитрий Баринов Спорт-Экспресс Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев высказался об отношении к молодым игрокам в «Локомотиве».

«В нашей команде, к счастью, нет дедовщины. Это дает возможность молодым развиваться. От Димы Баринова и других опытных футболистов идет только поддержка, исключительно рабочий подсказ. Все желают молодежи только развития.

Понятно, что могут быть ошибки, а молодых учат правильно на них реагировать. Если у тебя правильная реакция, то тебе все простится. Нужно адекватно относиться к ошибкам – отдавать всего себя игре, отрабатывать и исправлять», – сказал полузащитник «Локомотива».

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6 комментариев
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Бабовщина была при Смородской
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Какая там дедовщина может быть, если самым старший это Баринов, которому всего 28 лет. Большинство молодые.
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У Локо самый старый в основе - 28-летний Лантратов
Остальные на уровне Пиняева или чуть старше. Какая там дедовщина)
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