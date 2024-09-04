Глава «Локо» Нагорных о продлении контракта с Пиняевым: «Сергей хочет развиваться здесь, в перспективе – играть в Европе, все это знают. Отступные теперь высокие, соответствующие его уровню»
Юрий Нагорных высказался о продлении контракта с Сергеем Пиняевым.
Вчера «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 19-летним полузащитником, которое будет действовать до 2028 года.
– Вы продлили контракт с Пиняевым…
– Да, теперь отступные за Сережу высокие, соответствующие его уровню. Сергей – молодец, он видит, что «Локомотив» – та команда, где он может дальше развиваться. С ним крайне аккуратно работают, понимая, что это уникальный игрок. Это хорошая новость для наших болельщиков.
– Не забуксовал ли Сергей в последнее время?
– Нет. Идет развитие. Он стал крепче физически. Но против него совсем по-другому играют теперь: как минимум два защитника на нем всегда висят – и преодолевать эту историю стало намного сложнее. Но коллективно команда от этого выигрывает.
– Были ли основания, что он мог оказаться в это окно в «Спартаке» или другом клубе РПЛ?
– Сергей хочет дальше развиваться в «Локомотиве». В перспективе он хотел бы играть в Европе, все это знают, и он сам это говорил. Пиняев нравится болельщикам, кто-то даже персонально за него приходит болеть.
В целом у нас сегодня хорошее, молодое, задорное нападение. И Пиняев, и Батраков, который не тушуется ни перед каким соперником, и Вадим Раков, и дебютант Радиковский, и очень хорошо вписавшийся в коллектив Воробьев, и набирающий обороты Тимофеев. Ребята играют дружно и вариативно, – сказал председатель совета директоров «Локомотива».
Звучит как начало анекдота...
Ему 19, а по ТВ выглядит как Панов на сходе карьеры - тяжёлый и медленный