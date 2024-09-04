Глава «Локо» Нагорных о продлении контракта с Пиняевым: «Сергей хочет развиваться здесь, в перспективе – играть в Европе, все это знают. Отступные теперь высокие, соответствующие его уровню»

Юрий Нагорных высказался о продлении контракта с Сергеем Пиняевым.

Вчера « » объявил о подписании нового соглашения с 19-летним полузащитником, которое будет действовать до 2028 года.

– Вы продлили контракт с …

– Да, теперь отступные за Сережу высокие, соответствующие его уровню. Сергей – молодец, он видит, что «Локомотив» – та команда, где он может дальше развиваться. С ним крайне аккуратно работают, понимая, что это уникальный игрок. Это хорошая новость для наших болельщиков.

– Не забуксовал ли Сергей в последнее время?

– Нет. Идет развитие. Он стал крепче физически. Но против него совсем по-другому играют теперь: как минимум два защитника на нем всегда висят – и преодолевать эту историю стало намного сложнее. Но коллективно команда от этого выигрывает.

– Были ли основания, что он мог оказаться в это окно в «Спартаке» или другом клубе ?

– Сергей хочет дальше развиваться в «Локомотиве». В перспективе он хотел бы играть в Европе, все это знают, и он сам это говорил. Пиняев нравится болельщикам, кто-то даже персонально за него приходит болеть.

В целом у нас сегодня хорошее, молодое, задорное нападение. И Пиняев, и Батраков, который не тушуется ни перед каким соперником, и , и дебютант Радиковский, и очень хорошо вписавшийся в коллектив , и набирающий обороты Тимофеев. Ребята играют дружно и вариативно, – сказал председатель совета директоров «Локомотива».