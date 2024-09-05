Обляков о поле для матча с Вьетнамом: «Небольшой «кочкодром». Но я ожидал, что будет хуже» 

Теги Сборная России по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Иван Обляков Футбол

Иван Обляков оценил качество поля перед матчем с Вьетнамом.

Сегодня сборная России проведет товарищескую игру в Ханое.

— Очень жаркая погода. Думаю, самая душная из тех, что я встречал в своей жизни. А так, все отлично. Живем в хорошем отеле — там есть кондиционер.

— Что скажешь о поле? Кажется, что оно не самого лучшего качества.

— Есть, скажем так, небольшой «кочкодром». Но я ожидал, что будет хуже. Говорили, что во Вьетнаме поля не самого лучшего качества, — сказал полузащитник сборной России.

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