«Оренбург» остался в меньшинстве на 6-й минуте матча с «Зенитом». Ревазов получил красную, помешав Мостовому выйти один на один с вратарем
«Оренбург» остался в меньшинстве на первых минутах матча с «Зенитом».
Встреча 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России проходит в Санкт-Петербурге.
На 6-й минуте матча Ацамаз Ревазов сбил Андрея Мостового, выбегавшего к воротам «Оренбурга». Арбитр Юрий Карпов показал полузащитнику гостей красную карточку.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры (0:0, первый тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости