Сборная России получит 10 тысяч долларов в случае победы на турнире во Вьетнаме

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) ТАСС деньги Футбол

Сборная России получит 10 тысяч долларов, если выиграет турнир во Вьетнаме.

В рамках турнира LPBank в Ханое сборная сыграет с командами Вьетнама  и Таиланда 5 и 7 сентября соответственно.

В федерации футбола Вьетнама также отметили, что обладателю второго места достанется 7 тысяч долларов, а третьего – 5 тысяч.

Российская сборная примет участие в международном товарищеском турнире впервые с 2022 года. 

Сафонов, Латышонок, Литвинов, Дивеев, Мусаев, Тюкавин, 8 игроков «Локо» – в составе сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Что за турнир, где сыграет сборная России? Там бывали Северная Корея, Палестина и сборная тайской Премьер-лиги

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41 комментарий
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Интересно, мог ли Валера себе представить, подписывая письмо 14, что через 30 лет будет рубиться с тайцами и вьетнамцами за десятку грина?
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Между прочим, это целый миллион рублей. Миллион!
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Ну ни у я себе
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Ответ Ебздрогыч
Между прочим, это целый миллион рублей. Миллион!
20 Суторминых, неплохо
+14
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Есять ысяч оллаов! Есять!!!
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По 300 баксов на нос. Землю грызть будут.
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Деньги Кокорину один раза в Кофеманию зайти.
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Ответ Ебздрогыч
Между прочим, это целый миллион рублей. Миллион!
Да ладно. Сегодня на лям даже вонючую, совсем "голую" Калину не купишь. 😂🤣😂
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Ответ shahmur
Реальный уровень нашего футбола
А вы сами с откудова будете?
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10 тыс и тарелку фобо
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В тройке будем💪
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Там оказывается турнир даже) и почему не позвали сборную Бали?
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Ну наконец-то справедливая и соответствующая результатам оплата будет), может почувствуют себя ближе к народу
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Чисто карманные расходы, где-то на уровне похода в Азбуку Вкуса))
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Пусть купят Валере булок с повидлом.
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Ответ Антонио Мартынов
Там оказывается турнир даже) и почему не позвали сборную Бали?
Потому что её от... заранее.
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Ответ Сергей Ефимов
Соболь за такое даже в сторону аэропорта не посмотрел бы..)
Пусть хоть обсмотрится. Самолёт уже улетел.
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Ответ Ебздрогыч
Между прочим, это целый миллион рублей. Миллион!
Ой, что ж ты врёшь-то?! Всего-то девятьсот тысяч.
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А победитель турнира уже известен?
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Чисто в кальянке посидеть после матча
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Каждому по трансу и ещё на массаж ног останется.
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Надо срочно возвращать дружбанов Кокору и Мамая. Они подскажут - где там так занедорого кальян нормальный.
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На обратный билет хватит! А если не выиграют, то придётся остаться на ПМЖ во Вьетнаме
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Да можно вообще играть против СДЮШ и лутать эти же деньги, зачем эти выезды фиг знает куда.
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Ого!
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Мотивация!😎
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А вот это реальная тема
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Выплаты в течение 20 лет можно попросить?
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Каждому !!!
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На кофе хватит
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