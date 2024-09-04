Сборная России получит 10 тысяч долларов в случае победы на турнире во Вьетнаме
Сборная России получит 10 тысяч долларов, если выиграет турнир во Вьетнаме.
В рамках турнира LPBank в Ханое сборная сыграет с командами Вьетнама и Таиланда 5 и 7 сентября соответственно.
В федерации футбола Вьетнама также отметили, что обладателю второго места достанется 7 тысяч долларов, а третьего – 5 тысяч.
Российская сборная примет участие в международном товарищеском турнире впервые с 2022 года.
Сафонов, Латышонок, Литвинов, Дивеев, Мусаев, Тюкавин, 8 игроков «Локо» – в составе сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом
Что за турнир, где сыграет сборная России? Там бывали Северная Корея, Палестина и сборная тайской Премьер-лиги