Карпин о матчах с Вьетнамом и Таиландом: «Самые влажные игры в карьере. Будет тяжело, 100% – поле тоже не идеальное»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин высказался о влиянии погоды на матчи с Вьетнамом и Таиландом.

Товарищеские матчи сборной России пройдут в Ханое 5 и 7 сентября.

– Я даже не бегал, но уже такой [потный]. Большая влажность, тяжело будет 100%. И поле не идеальное. Сами видите, определяйте.

– У медиков будет большая нагрузка?

– Да, придется следить. Не знаю, тяжело это или нет. Но пополнять водный баланс и использовать солевые добавки надо. Вьетнамскую кухню пробовать не планирую. Не люблю. Ни китайскую, ни вьетнамскую.

– Реально ли в такую погоду провести целый матч?

– Многое зависит от соперника и интенсивности. Центральные защитники в принципе выдержат. Это самые влажные матчи за карьеру, – сказал главный тренер сборной России.

17 комментариев
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Влажные. Осенние. Твои
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показалось. а, нет, не показалось.
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Влажные игры сборной России, смотреть без регистрации и смс. 18+
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Одним словом матч киска 😂
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Я один прочитал "самые важные"?
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Карп физрук
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Поле тоже влажное, как и игры
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Поле тоже влажное, как и игры
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Лучше и не скажешь.
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А разве через день можно играть? Что-то такого не припомню
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А матч с Хорватией был не влажный, а жидкий))
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О, пошли разговоры о влажном
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Тайланд, говорят, славится трансвеститами.
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Хоть и влажные, но вазелин с собой всё-таки возьмите чтобы не всухую влететь
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кушай, что дают
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