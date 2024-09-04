Карпин о матчах с Вьетнамом и Таиландом: «Самые влажные игры в карьере. Будет тяжело, 100% – поле тоже не идеальное»

Валерий Карпин высказался о влиянии погоды на матчи с Вьетнамом и Таиландом.

Товарищеские матчи сборной России пройдут в Ханое 5 и 7 сентября.

– Я даже не бегал, но уже такой [потный]. Большая влажность, тяжело будет 100%. И поле не идеальное. Сами видите, определяйте.

– У медиков будет большая нагрузка?

– Да, придется следить. Не знаю, тяжело это или нет. Но пополнять водный баланс и использовать солевые добавки надо. Вьетнамскую кухню пробовать не планирую. Не люблю. Ни китайскую, ни вьетнамскую.

– Реально ли в такую погоду провести целый матч?

– Многое зависит от соперника и интенсивности. Центральные защитники в принципе выдержат. Это самые влажные матчи за карьеру, – сказал главный тренер сборной России.