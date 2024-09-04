Мостовой о матчах с Вьетнамом и Таиландом: «Это же сборные отелей. Выиграем 5:0 и у тех, и у других. Полезнее было бы сыграть с каким-нибудь клубом»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Александр Мостовой высказался о соперниках сборной России.

В сентябре команда Валерия Карпина встретится со сборными Вьетнама и Таиланда

Экс-футболист сборной России ответил на вопрос о том, будет ли он смотреть эти матчи. 

«Вряд ли. Даже если будешь смотреть, то интереса никакого. По мне, лучше было сыграть с каким-нибудь клубом. Больше пользы, но тут, думаю, о пользе никто не говорит. Туда еще лететь – это же больших денег стоит!

Я даже не знаю, входят ли они в первую сотню сборных. Ну что вынесешь из этой встречи? Мы играли с Кубой – кто остался доволен? Только те, кто забил, потому что они потом будут ходить и говорить: «Я за сборную Кубе забил».

Когда только сказали, что планируют игры с этими командами, я сразу сказал: «Зачем?» Да, понятно, что эти матчи идут в зачет. Конечно, все будут говорить: это нужно, это же сборная. Соперник-то кто? Это же сборные отелей Таиланда и Вьетнама. Выиграем 5:0 и у тех, и у других – и пойдем дальше», – сказал Мостовой

10 комментариев
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Саш, с Гранадой
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Мостовой за сборную 13 голов забил за 60 с лишним матчей. Из них 2 Саудовской Аравии, 2 Фарерским Островам, по одному Гватемале, Катару, Норвегии (шляпной с рыбаками из 90-х), Кипру и Белоруссии.
Супердоминатор!
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Ответ Nils Michael
Саш, с Гранадой
И ещё выяснится, что сам Мостовой в той игре и забил...
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не удивлюсь ничьей или минимальной победой.
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Да зачем играть с клубом Саня ерунду сказал какую-то. Нужно было просто собраться и устроить турнир по чеканке, больше толку бы было.
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Куда уж дальше...уж никого не осталось
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Как будто сейчас есть выбор с кем играть. Нам прям предлагают Бразилию, Англию и Аргентину, но мы принципиально хотим с Вьетнамом и Таиландом.
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Ответ Самый адовый Крикун
Мостовой за сборную 13 голов забил за 60 с лишним матчей. Из них 2 Саудовской Аравии, 2 Фарерским Островам, по одному Гватемале, Катару, Норвегии (шляпной с рыбаками из 90-х), Кипру и Белоруссии. Супердоминатор!
Фарерам забивал как щас помню
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Ответ Самый адовый Крикун
Мостовой за сборную 13 голов забил за 60 с лишним матчей. Из них 2 Саудовской Аравии, 2 Фарерским Островам, по одному Гватемале, Катару, Норвегии (шляпной с рыбаками из 90-х), Кипру и Белоруссии. Супердоминатор!
От всех этих экспертов и учителей жизни, типа Мостового, Ловчева, Орлова и прочих, как правило, ничего не остаётся, если копнуть поглубже.
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