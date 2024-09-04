Мостовой о матчах с Вьетнамом и Таиландом: «Это же сборные отелей. Выиграем 5:0 и у тех, и у других. Полезнее было бы сыграть с каким-нибудь клубом»

Александр Мостовой высказался о соперниках сборной России.

В сентябре команда Валерия Карпина встретится со сборными и .

Экс-футболист сборной России ответил на вопрос о том, будет ли он смотреть эти матчи.

«Вряд ли. Даже если будешь смотреть, то интереса никакого. По мне, лучше было сыграть с каким-нибудь клубом. Больше пользы, но тут, думаю, о пользе никто не говорит. Туда еще лететь – это же больших денег стоит!

Я даже не знаю, входят ли они в первую сотню сборных. Ну что вынесешь из этой встречи? Мы играли с Кубой – кто остался доволен? Только те, кто забил, потому что они потом будут ходить и говорить: «Я за сборную Кубе забил».

Когда только сказали, что планируют игры с этими командами, я сразу сказал: «Зачем?» Да, понятно, что эти матчи идут в зачет. Конечно, все будут говорить: это нужно, это же сборная. Соперник-то кто? Это же сборные отелей Таиланда и Вьетнама. Выиграем 5:0 и у тех, и у других – и пойдем дальше», – сказал .