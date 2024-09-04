Субименди об отказе «Ливерпулю»: «Сосьедад» – моя жизнь. Я провел здесь половину жизни»
Мартин Субименди высказался о значимости «Сосьедада» после отказа «Ливерпулю».
Летом сообщалось, что хавбек согласился присоединиться к мерсисайдцам, однако позднее он принял решение остаться в родном клубе.
«Для меня «Реал Сосьедад» – это жизнь. Думаю, я провел там половину своей жизни.
Многое во мне также отражает «Сосьедад», это моя жизнь», – заявил Субименди.
Субименди отказал «Ливерпулю», а раньше не хотел в «Баварию» и «Арсенал» – все ради «Сосьедада»
это не тот случае как у тех же Буса,Лео,Хави и Иньесты, эти никогда не вели переговоры с другими, пока с Барсой не разошлись. думаю Субименди ищет проект, и много требователен, будь то по деньгам или условие шикарные для него, иначе постоянно вести переговоры с разными клубами не стал бы.. поиск топ клуба идет, но думаю условие ему должны дать подходящие ему, или же просто сумасшедший любящий отказывать всем подряд