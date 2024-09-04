Субименди об отказе «Ливерпулю»: «Сосьедад» – моя жизнь. Я провел здесь половину жизни»

Мартин Субименди высказался о значимости «Сосьедада» после отказа «Ливерпулю».

Летом сообщалось, что хавбек согласился присоединиться к мерсисайдцам, однако позднее он принял решение остаться в родном клубе.

«Для меня « » – это жизнь. Думаю, я провел там половину своей жизни.

Многое во мне также отражает «Сосьедад», это моя жизнь», – заявил .

Субименди отказал «Ливерпулю», а раньше не хотел в «Баварию» и «Арсенал» – все ради «Сосьедада»