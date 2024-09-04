Субименди об отказе «Ливерпулю»: «Сосьедад» – моя жизнь. Я провел здесь половину жизни»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига Мартин Субименди Футбол

Мартин Субименди высказался о значимости «Сосьедада» после отказа «Ливерпулю».

Летом сообщалось, что хавбек согласился присоединиться к мерсисайдцам, однако позднее он принял решение остаться в родном клубе.

«Для меня «Реал Сосьедад» – это жизнь. Думаю, я провел там половину своей жизни.

Многое во мне также отражает «Сосьедад», это моя жизнь», – заявил Субименди.

Субименди отказал «Ливерпулю», а раньше не хотел в «Баварию» и «Арсенал» – все ради «Сосьедада»

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17 комментариев
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забавно, он всегда ведет переговоры с другими и в последHий момент отказывает им) он что кайфует от отказа? если не хочешь уйти, то зачем его агент бегают туда сюда и со всеми ведет переговоры?
+12
-1
+11
Ответ TAGAY
забавно, он всегда ведет переговоры с другими и в последHий момент отказывает им) он что кайфует от отказа? если не хочешь уйти, то зачем его агент бегают туда сюда и со всеми ведет переговоры?
Флиртует
+6
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+6
Можем только поддержать Мартина в его решении! Есть всё, чтобы стать легендой «Сосьедада» в будущем!
+2
0
+2
сильное решение, тут только уважение, но можно было сразу об этом сказать, чтоб никто не терял время
+2
0
+2
Очень и очень странная история. Если Субименди изначально никуда не хотел, то почему об этом никто не прознал из журналистов и даже проходили переговоры? Скорее всего, Ливерпуль давал меньше отступных, а Сосьедад надавил на игрока и предложил ему выкупить полную сумму. Верю, что Субименди лояльный, но не верю, что сумасшедший.
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+2
Ответ TAGAY
забавно, он всегда ведет переговоры с другими и в последHий момент отказывает им) он что кайфует от отказа? если не хочешь уйти, то зачем его агент бегают туда сюда и со всеми ведет переговоры?
Агент на входящих сидит. Ему что, трудно трубку поднять и сказать: алло, кто это? Ливерпуль ?
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Отказал Барселоне, отказал Ливерпулю. Возможно это и к лучшему, но кто знает сколько трофеев он мог бы поднять над головой играя за более статусные и сильные клубы.
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Преданность одному клубу достойна уважения, посмотрим пройдет ли она проверку временем
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Легенда Сосьедада и страшный сон агента
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зарема салихова: «Сосьедад» – моя жизнь.
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Ответ TAGAY
забавно, он всегда ведет переговоры с другими и в последHий момент отказывает им) он что кайфует от отказа? если не хочешь уйти, то зачем его агент бегают туда сюда и со всеми ведет переговоры?
Эдакий Динамо из Реал Сосьедада
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Ответ TAGAY
забавно, он всегда ведет переговоры с другими и в последHий момент отказывает им) он что кайфует от отказа? если не хочешь уйти, то зачем его агент бегают туда сюда и со всеми ведет переговоры?
Так он не захотел оставлять родной клуб в момент,когда еще и Мерино ушел и в центре не осталось игрока высокого уровня. Даже Энфилд не сильнее первой любви,тут уж как не старайся
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Ответ TAGAY
забавно, он всегда ведет переговоры с другими и в последHий момент отказывает им) он что кайфует от отказа? если не хочешь уйти, то зачем его агент бегают туда сюда и со всеми ведет переговоры?
Ну пустослов он, что тут скажешь
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Ответ TAGAY
забавно, он всегда ведет переговоры с другими и в последHий момент отказывает им) он что кайфует от отказа? если не хочешь уйти, то зачем его агент бегают туда сюда и со всеми ведет переговоры?
Внимания не хватает дома, вот и крутит хвостом.
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Ответ Rio de Janeiro
Много слышал о баскском патриотизме.По футболу понимаешь что это не пустой звук
патриотизм патриотизмом, но Субименди каждый год ведет переговоры с разными клубами, но в последний момент отказывает им)
это не тот случае как у тех же Буса,Лео,Хави и Иньесты, эти никогда не вели переговоры с другими, пока с Барсой не разошлись. думаю Субименди ищет проект, и много требователен, будь то по деньгам или условие шикарные для него, иначе постоянно вести переговоры с разными клубами не стал бы.. поиск топ клуба идет, но думаю условие ему должны дать подходящие ему, или же просто сумасшедший любящий отказывать всем подряд
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Ответ Rio de Janeiro
Много слышал о баскском патриотизме.По футболу понимаешь что это не пустой звук
Муньяин сам сколько раз мог уйти в топ-клуб выше калибром - нет, остался верен «Атлетику». Там могли бы пойти на повышение Уильямсы (оба), Симон, Сансет, Ойарсабаль, но все верны своим клубам
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