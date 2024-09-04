«Некоторые уже думают, что «Реал» мертв. Это ошибка. Если плюнешь в небо, плевок упадет тебе на лицо». Хоселу о мадридцах

Хоселу не сомневается, что «Реал» успешно выступит в этом сезоне.

– Вы допускаете, что «Мадрид» выиграет все семь титулов, за которые будет бороться в этом сезоне?

– На данный момент они уже выиграли один из них – Суперкубок Европы... Проблема в том, что люди не понимают, что прошло всего четыре матча чемпионата, и некоторые уже думают, что «Мадрид» мертв.

Это ошибка. Вот тут-то и возникают проблемы, потому что, если плюнешь в небо, плевок упадет тебе прямо на лицо. «Реал» будет бороться за оставшиеся шесть титулов.

Я помню, как после ухода Бензема говорили, что «Реал» ничего не выиграет. А в итоге мы проиграли всего два матча за весь сезон. « » будет бороться за все титулы, в этом никто не должен сомневаться, – сказал бывший нападающий «Реала», выступающий за катарскую «Аль-Гарафу».

Хоселу: «Мбаппе – как бутылка кетчупа: сначала ты давишь, и ничего не происходит, но потом все льется. Килиан будет забивать и войдет в историю «Реала»