«Некоторые уже думают, что «Реал» мертв. Это ошибка. Если плюнешь в небо, плевок упадет тебе на лицо». Хоселу о мадридцах

Теги Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Катар Аль-Гарафа Хоселу Футбол

Хоселу не сомневается, что «Реал» успешно выступит в этом сезоне.

– Вы допускаете, что «Мадрид» выиграет все семь титулов, за которые будет бороться в этом сезоне?

– На данный момент они уже выиграли один из них – Суперкубок Европы... Проблема в том, что люди не понимают, что прошло всего четыре матча чемпионата, и некоторые уже думают, что «Мадрид» мертв.

Это ошибка. Вот тут-то и возникают проблемы, потому что, если плюнешь в небо, плевок упадет тебе прямо на лицо. «Реал» будет бороться за оставшиеся шесть титулов.

Я помню, как после ухода Бензема говорили, что «Реал» ничего не выиграет. А в итоге мы проиграли всего два матча за весь сезон. «Реал Мадрид» будет бороться за все титулы, в этом никто не должен сомневаться, – сказал бывший нападающий «Реала», выступающий за катарскую «Аль-Гарафу». 

Хоселу: «Мбаппе – как бутылка кетчупа: сначала ты давишь, и ничего не происходит, но потом все льется. Килиан будет забивать и войдет в историю «Реала»

14 комментариев
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Ответ GoRoger
Отберите у игроков Реала цитатник Стейтема
Он уже не игрок Реала, а во вторых мне интересно, кто из здравомыслящих людей думает что Реал мертв😃 это примерно как чемпионство Спартака после трех туров
+13
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+13
Отберите у игроков Реала цитатник Стейтема
+16
-4
+12
Ауф
+5
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Запомни: всего одна ошибка – и ты ошибся.
©
+5
-2
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Странно вообще допускать мысли о том, что с Реалом будет что-то не так. Учитывая Переса, Анчелотти и тот состав который они имеют. Реал есть Реал)
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"Если плюнешь в небо, плевок упадет тебе на лицо"

Напомнило старый перестроечный анекдот про Кинчева, вышедшего с пьянки по двор и вернувшегося мокрым.

- Костя, на улице дождь?
- Этто ветер-р-р!..
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Черт возьми, да кто же так думает, разве что мой сын, который только познает футбол и ему 4 года...)))
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Ответ Михо
Он уже не игрок Реала, а во вторых мне интересно, кто из здравомыслящих людей думает что Реал мертв😃 это примерно как чемпионство Спартака после трех туров
Здрасьте, последние пару недель пол-спортса хейтит Мадрид в усиленном режиме. С подключением)
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Комментарий удален пользователем
Сегодня завтра будет вчера, а ещё вчера сегодня было завтра ⓒ Джейсон Стетхэм
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🤦🏼‍♂️
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Не плюй в колодец, вылетит - не поймаешь
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