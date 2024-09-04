Ширер о Холанде: «Лучший нападающий мира, он играет в самой сложной лиге. Нет никого лучше в умении отправлять мяч в сетку»

Алан Ширер отметил уверенность в игре Эрлинга Холанда.

« – лучший нападающий мира на данный момент. Ведь он забивает, играя в самой сложной лиге мира.

Я понимаю, что у него отличные партнеры, но он все равно должен завершать свои моменты, и то, как он это делает, как легко у него это получается, хотя, конечно, это вовсе не легко, дает основания полагать, что сейчас нет никого лучше него в умении отправлять мяч в сетку ворот.

Завершение атак у Холанда на высшем уровне, и видно, что он действительно получает от этого огромное удовольствие, и я это ценю. Я понимаю это, потому что, когда ты в такой форме, когда у тебя есть вера в себя, и ты знаешь, что реализуешь момент, – это потрясающее чувство.

Стоя на поле, в туннеле и глядя на своих соперников, думаешь: «Я уже веду 1:0. У меня уже есть уверенность и вера в себя». Это невероятное чувство, и я вижу, что оно у него есть. Я вижу это в нем, и это потрясающее ощущение», – сказал бывший форвард сборной Англии.