Ширер о Холанде: «Лучший нападающий мира, он играет в самой сложной лиге. Нет никого лучше в умении отправлять мяч в сетку»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Алан Ширер Эрлинг Холанд Футбол

Алан Ширер отметил уверенность в игре Эрлинга Холанда.

«Холанд – лучший нападающий мира на данный момент. Ведь он забивает, играя в самой сложной лиге мира.

Я понимаю, что у него отличные партнеры, но он все равно должен завершать свои моменты, и то, как он это делает, как легко у него это получается, хотя, конечно, это вовсе не легко, дает основания полагать, что сейчас нет никого лучше него в умении отправлять мяч в сетку ворот.

Завершение атак у Холанда на высшем уровне, и видно, что он действительно получает от этого огромное удовольствие, и я это ценю. Я понимаю это, потому что, когда ты в такой форме, когда у тебя есть вера в себя, и ты знаешь, что реализуешь момент, – это потрясающее чувство.

Стоя на поле, в туннеле и глядя на своих соперников, думаешь: «Я уже веду 1:0. У меня уже есть уверенность и вера в себя». Это невероятное чувство, и я вижу, что оно у него есть. Я вижу это в нем, и это потрясающее ощущение», – сказал бывший форвард сборной Англии.

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22 комментария
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Ну в общем да. Осталось решающие матчи подтянуть. Что-то подсказывает, он решит когда-нибудь эту проблему.
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Ответ Кино Музыка
Ну в общем да. Осталось решающие матчи подтянуть. Что-то подсказывает, он решит когда-нибудь эту проблему.
Так а в чем проблема? Холанда закрывают, зато у его партнеров появляется больше пространства. Конечно, бывают уникумы типа Арсенала, которые всех вообще закрыли и ни одного гола за 2 матча не пропустили, но таких единицы
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Хейтеры сейчас докажут что это не так. И вообще он должен быть плеймейкером и класть каждом топ матче хет-трик
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да, координация у него потрясающая при таком росте и весе... сколько таких бревен было и есть в футболе...
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От Ширера такое признание дорогого стоит. Он мог бы, подобно другим ветеранам сказать, что типа в наше время забивать было сложнее, защитники были посильнее нынешних и играли жестче и тд. и тр
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Ответ Кино Музыка
Ну в общем да. Осталось решающие матчи подтянуть. Что-то подсказывает, он решит когда-нибудь эту проблему.
Что значит решающие? Любой матч АПЛ решающий кроме пары последних туров если отрыв огромен, но в последние годы этого у МС нет. МС сейчас самая опасная команда в футболе против них играть от себя боятся вообще все и Арсенал и Ливерпуль и РМ или ставят автобус или их наказывают. И в том числе это из за бешеного Норвежца. Если условно Мбаппе прибавит, то может и соперники РМ будут выходить сразу с ощущением что РМ 100% забьет, но пока этого нет
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Изменил мнение о нем красавец Тор,но мне ближе изысканные напы с манерами Анри,Бергкамп,из современных Агуэро,Суарес, сейчас Мбаппе.
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Видели мы вашего Холланда без Де Брюйне .... Вернее не видели мы его без Де Брюйне...
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Наряду с Кейном. Они примерно на одном уровне в пользу Харри
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Напоминает меня в молодые годы))
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Ну он и играет в лучше команде мира ) то что он лучше наконечник, чем Роналду уже сейчас видно )
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Ответ Гулжигит Маликов
Да ну Ширер, пока Месси, и Роналду жив
Для европейского футбола они уже не живые, если взять их последние два сезона в Европе за ПСЖ и МЮ соответственно, то они забили в сумме меньше чем Холанд за Сити в прошлом сезоне
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Ответ ML26
Так а в чем проблема? Холанда закрывают, зато у его партнеров появляется больше пространства. Конечно, бывают уникумы типа Арсенала, которые всех вообще закрыли и ни одного гола за 2 матча не пропустили, но таких единицы
Ничего уникального в автобусе
Тот же ТТХ умудрялся и 6 очков набирать против МС
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Ответ Тиджани Бабангида
На данный момент это бесспорный факт
В смысле?
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Изменил мнение о нем красавец Тор,но мне ближе изысканные напы с манерами Анри,Бергкамп,из современных Агуэро,Суарес, сейчас Мбаппе.
Анри и Бергкамп совершенно разные напы.
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Ответ Пользователь_1021964746
Видели мы вашего Холланда без Де Брюйне .... Вернее не видели мы его без Де Брюйне...
Де Брюйне за Холандом ходил и Зальцбурге, и в Боруссии получается? И в прошлом сезоне у Кевина не было травмы на полгода, видимо
Не знал об этом
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