«########». Игрок «Сити» расписался на мяче, которым Холанд сделал 8-й хет-трик в АПЛ

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд ахахаха брань Футбол

Эрлинг Холанд,вероятно, утомил партнеров по «Манчестер Сити» своими хет-триками.

В субботу норвежский форвард забил все три гола «Манчестер Сити» в победном матче (3:1) против «Вест Хэма».

Партнеры Холанда по команде по традиции расписались на мяче, которым Холанд сделал хет-трик. Один из игроков написал: ««########» («отвали» – Спортс’‘).

В новом сезоне АПЛ норвежец уже отметился семью голами в трех матчах. 24-летний игрок также сделал хет-трик против «Ипсвича» (4:1) и забил гол в матче 1-го тура против «Челси» (4:2).

В общей сложности на счету Холанда уже 8 хет-триков в Премьер-лиге.

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда

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32 комментария
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Жесть мало того что ребусы сложные,так они ещё и на английском
+46
-2
+44
Скоро будет - «здарова, зае…»))
+34
-2
+32
Ответ JuVero
Скоро будет - «здарова, зае…»))
Бал (от фр. bal, итал. ballo, нем. Ball) — собрание многочисленного общества лиц обоих полов для танцев.
+21
-1
+20
Ответ superbro
Бал (от фр. bal, итал. ballo, нем. Ball) — собрание многочисленного общества лиц обоих полов для танцев.
Автобиография холланда так и будет называться: «Я и ball»
+21
-1
+20
Ответ rarog
Буква F
Есть такая буква! F*** *ff. Будете крутить барабан или назовете слово целиком?
+9
-1
+8
это расписался футболист по фамилии Фусков
+8
0
+8
Ответ ТрактоПоктер
Я выбираю сектор приз!
Охохо, золотой мяч, вносите золотой мяч
+8
-1
+7
Буква F
+6
-1
+5
Ответ superbro
Будете угадывать букву или назовете слово сразу?
Я выбираю сектор приз!
+5
-1
+4
Ответ Озил, озю и буду озить
это расписался футболист по фамилии Фусков
Видимо, сын легенды ман сити пола дикова
+4
0
+4
Ответ ТрактоПоктер
Я выбираю сектор приз!
Приз в студию!
+3
0
+3
Ответ Carasa
Автобиография холланда так и будет называться: «Я и ball»
И вертел...
+3
0
+3
Ну и зачем он там решётки на мяче нарисовал. Не понимаю.
+2
0
+2
Слово лёгкое - пофигист.
+2
0
+2
Ответ superbro
Охохо, золотой мяч, вносите золотой мяч
Так вот как Месси ЗМ брал
+2
-1
+1
Ответ Тов.Ротэнберг
И вертел...
Кулинарная книга..
+1
0
+1
Ответ rarog
Жесть мало того что ребусы сложные,так они ещё и на английском
Если фотку увеличить, увидишь ответ.😅
+1
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Знаменитый шведский философ, Отъе Бись
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А я, всегда думал что количество # должно соответствовать количеству букв в слове.
А, тут "########" - 8 букв (по идее), а в расшифровке, в слове "отвали" - 6 букв.
То ли опечатка какая-то, то ли расшифровка не соответствует. Не понятно.
Но скорее всего, количество # - количество букв на английском языке. А расшифровка на русском. Думаю, так. А может быть, и не так. Тогда, всё совсем сложно.
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крутите барабан называйте букву
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Хорошо зашифровали слово "голеодор". Респект!
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Будете угадывать букву или назовете слово сразу?
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Количество решёток не открывает слово. Есть тут филологи? Отвали, как будет непечатными?)
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Данке шон)
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Ага, вижу
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Я чёт не понял он че по русски написал 🤣?!
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И реклама самолёта...
"SAIDA/EXIT"...
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Это же немецкий композитор Отте Бис
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Амбассадор фирмы NIKE.
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Наверное Грилиш начал так шутковать
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