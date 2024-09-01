«########». Игрок «Сити» расписался на мяче, которым Холанд сделал 8-й хет-трик в АПЛ
Эрлинг Холанд,вероятно, утомил партнеров по «Манчестер Сити» своими хет-триками.
В субботу норвежский форвард забил все три гола «Манчестер Сити» в победном матче (3:1) против «Вест Хэма».
Партнеры Холанда по команде по традиции расписались на мяче, которым Холанд сделал хет-трик. Один из игроков написал: ««########» («отвали» – Спортс’‘).
В новом сезоне АПЛ норвежец уже отметился семью голами в трех матчах. 24-летний игрок также сделал хет-трик против «Ипсвича» (4:1) и забил гол в матче 1-го тура против «Челси» (4:2).
В общей сложности на счету Холанда уже 8 хет-триков в Премьер-лиге.
А, тут "########" - 8 букв (по идее), а в расшифровке, в слове "отвали" - 6 букв.
То ли опечатка какая-то, то ли расшифровка не соответствует. Не понятно.
Но скорее всего, количество # - количество букв на английском языке. А расшифровка на русском. Думаю, так. А может быть, и не так. Тогда, всё совсем сложно.
"SAIDA/EXIT"...