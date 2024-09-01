«########». Игрок «Сити» расписался на мяче, которым Холанд сделал 8-й хет-трик в АПЛ

Эрлинг Холанд,вероятно, утомил партнеров по «Манчестер Сити» своими хет-триками.

В субботу норвежский форвард забил все три гола « » в победном матче (3:1) против «Вест Хэма».

Партнеры Холанда по команде по традиции расписались на мяче, которым Холанд сделал хет-трик. Один из игроков написал: ««########» («отвали» – Спортс’‘).

В новом сезоне норвежец уже отметился семью голами в трех матчах. 24-летний игрок также сделал хет-трик против «Ипсвича» (4:1) и забил гол в матче 1-го тура против «Челси» (4:2).

В общей сложности на счету Холанда уже 8 хет-триков в Премьер-лиге.

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда