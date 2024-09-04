Ширер о тен Хаге: «Чтобы он остался в «МЮ» к Рождеству, результаты должны значительно улучшиться. Многое решится в паре следующих игр»

Алан Ширер оценил перспективы Эрика тен Хага в «МЮ».

« » дома разгромно уступил «Ливерпулю» (0:3) в 3-м туре .

«Чтобы тен Хаг остался в клубе к Рождеству, результаты «Юнайтед» должны значительно улучшиться. Многое будет решаться в паре следующих игр.

После поражения от «Брайтона» и того, как они проиграли «Ливерпулю», если команда не покажет значительного улучшения в ближайших матчах, ему будет очень сложно, потому что давление только усилится», – сказал бывший форвард сборной Англии.