Ширер о тен Хаге: «Чтобы он остался в «МЮ» к Рождеству, результаты должны значительно улучшиться. Многое решится в паре следующих игр»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Алан Ширер Эрик тен Хаг Футбол

Алан Ширер оценил перспективы Эрика тен Хага в «МЮ».

«МЮ» дома разгромно уступил «Ливерпулю» (0:3) в 3-м туре АПЛ.

«Чтобы тен Хаг остался в клубе к Рождеству, результаты «Юнайтед» должны значительно улучшиться. Многое будет решаться в паре следующих игр.

После поражения от «Брайтона» и того, как они проиграли «Ливерпулю», если команда не покажет значительного улучшения в ближайших матчах, ему будет очень сложно, потому что давление только усилится», – сказал бывший форвард сборной Англии.

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6 комментариев
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Тен Хаг при любом провале до упора будет напоминать про КА и КЛ, и никакого давления не почувствует. Да и как его уволить, если пол состава - его птенцы из Аякса. Что с ними делать потом?
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Ну если не победят и Саутгемптон и ТенХаг останется, это будет и вправду проклятый юнайтед.
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Тен Хаг главную миссию для оздоровления Мю выполнил, выкинул балласта в пустыню, теперь можно и неустойку срубить )
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В смысле? Он же выиграл два трофея, больше только сити. Ему просто надо больше времени и игроков Аякса.
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Пары лет не хватило, а тут пара игр. Думаю, до зимы дадут доработать. Ситуация в АПЛ такова, что хватит ударной половины сезона, чтобы быть в четверке.
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