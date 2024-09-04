Карвахаль о том, как избегает травм: «Я нашел правильный ключ к отдыху, питанию и режиму, пробовал кикбоксинг – это мне больше нравится, чем бегать»

Дани Карвахаль рассказал, почему стал реже получать травмы.

– Вы уже несколько лет избегаете травм и находитесь в отличной форме после ряда проблем (травмы помешали вам принять участие на Евро-2016 и Евро-2020 с Испанией). Что стало причиной этому?

(Карвахаль стучит по голове на удачу, что является распространенным жестом в – прим.)

– Мне нравится тренироваться, заниматься кардио, и я пробовал кикбоксинг, это мне больше нравится, чем бегать. Дело в том, что я уже два года работаю над своей физической формой и травмами, и, думаю, я нашел правильный ключ к отдыху, питанию и режиму.

Немного обидно, что я открыл это для себя так поздно, но такова жизнь, и я горжусь тем, что преодолел трудные времена с травмами. Когда падаешь и снова поднимаешься, все становится слаще, – сказал 32-летний защитник « » и сборной Испании.

Карвахаль о Пересе: «Лучший президент. Он улучшил инфраструктуру, стадион, добился финансовой устойчивости. Его работа в «Реале» впечатляет»

Карвахаль о финале Евро: «Испания была лучше. Мы знали сильные стороны Англии и старались сдержать Беллингема и Сака»