Карвахаль о кричалке «Гибралтар – испанский»: «Испания всегда соперничала с Англией за Гибралтар, после финала Евро это стало шуткой. Просим прощения, если кого-то оскорбили»

Дани Карвахаль высказался о кричалке Альваро Мораты и Родри.

Этим летом сборная Испании выиграла Евро, в финале одолев Англию со счетом 2:1. Во время празднования победы в центре Мадрида Родри и скандировали «Гибралтар – испанский».

Позднее Футбольная ассоциация Гибралтара пожаловалась на инцидент в УЕФА. Союз начал расследование, по итогам которого дисквалифицировал игроков на 1 матч сборной.

– Что ты думаешь о скандировании Мораты и Родри про Гибралтар во время празднования в Мадриде и о последствиях?

– Об этом много говорили, но в тот момент это не было чем-то, что должно было оскорбить или вызвать конфликт. Просто Испания всегда соперничала с Англией за Гибралтар, который находится на Иберийском полуострове, а это был финал против Англии.

До финала уже слышалось небольшое эхо этого скандирования, а когда мы победили, кричалка стала больше шуткой. Если кто-то почувствовал себя оскорбленным, мы просим прощения от имени всей команды – но, честно говоря, в тот момент англичане не говорили, что были оскорблены, – сказал защитник сборной Испании и « ».