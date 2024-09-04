Карвахаль о кричалке «Гибралтар – испанский»: «Испания всегда соперничала с Англией за Гибралтар, после финала Евро это стало шуткой. Просим прощения, если кого-то оскорбили»

Теги Милан Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Сборная Испании по футболу Альваро Мората Даниэль Карвахаль Политика Родри Футбол

Дани Карвахаль высказался о кричалке Альваро Мораты и Родри.

Этим летом сборная Испании выиграла Евро, в финале одолев Англию со счетом 2:1. Во время празднования победы в центре Мадрида Родри и Альваро Мората скандировали «Гибралтар – испанский».

Позднее Футбольная ассоциация Гибралтара пожаловалась на инцидент в УЕФА. Союз начал расследование, по итогам которого дисквалифицировал игроков на 1 матч сборной.

Что ты думаешь о скандировании Мораты и Родри про Гибралтар во время празднования в Мадриде и о последствиях?

– Об этом много говорили, но в тот момент это не было чем-то, что должно было оскорбить или вызвать конфликт. Просто Испания всегда соперничала с Англией за Гибралтар, который находится на Иберийском полуострове, а это был финал против Англии.

До финала уже слышалось небольшое эхо этого скандирования, а когда мы победили, кричалка стала больше шуткой. Если кто-то почувствовал себя оскорбленным, мы просим прощения от имени всей команды – но, честно говоря, в тот момент англичане не говорили, что были оскорблены, – сказал защитник сборной Испании и «Реала».

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9 комментариев
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что ж ты, фраер, сдал назад...
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Соперничество превратилось в шутку. Такие вот теперь испанские конкистадоры.
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Ответ Alex1104
Нужно заметить, что государство Испания совсем не считает это шуткой.
Тут Англия не посчитала. Только где Англия, а где Гибралтар. Вообще сложно объяснить, какое отношение бриты имеют к этой местности. Там даже не говорят в быту на английском.
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Дон
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Нужно заметить, что государство Испания совсем не считает это шуткой.
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за такие шутки...аййй, не буду начинать
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Ответ Kelevra1989
Тут Англия не посчитала. Только где Англия, а где Гибралтар. Вообще сложно объяснить, какое отношение бриты имеют к этой местности. Там даже не говорят в быту на английском.
У Англии много осколков империи в качестве колоний осталось. По всему миру.
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Ответ Kelevra1989
Тут Англия не посчитала. Только где Англия, а где Гибралтар. Вообще сложно объяснить, какое отношение бриты имеют к этой местности. Там даже не говорят в быту на английском.
открываешь википедию и читаешь - захвачен силой оружия в 1704, раньше чем Крым между прочим на 78 лет
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