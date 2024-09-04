Карвахаль о финале Евро: «Испания была лучше. Мы знали сильные стороны Англии и старались сдержать Беллингема и Сака»
Дани Карвахаль высказался о финале Евро против Англии.
В финале Евро-2024 сборная Испании одержала победу на Англией со счетом 2:1.
– Как вы готовились к финалу против Англии, и как вы разбирали их команду?
– Мы провели анализ, знали их сильные стороны: Джуд Беллингем, игравший слева, смещался в центр, или Букайо Сака, который играет по флангу. Мы постарались их сдержать. Но мы сыграли лучше, старались предложить больше, и в конце концов, гол Микеля Оайрсабаля принес нам победу на Евро.
Они очень конкурентоспособны, у них есть талантливые игроки, и они способны на многое. Они дошли до финала последних двух чемпионатов Европы – это показывает, что у них есть очень хорошее поколение молодых игроков высокого уровня, – сказал защитник сборной Испании и «Реала».
Карвахаль о кричалке «Гибралтар – испанский»: «Испания всегда соперничала с Англией за Гибралтар, после финала Евро это стало шуткой. Просим прощения, если кого-то оскорбили»
Было такое чувство, будто у сб. Англии выиграть хотел только Беллингем...
Первое участие в ЧЕ и победа. Эффект Карвахаля))