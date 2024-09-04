Карвахаль о финале Евро: «Испания была лучше. Мы знали сильные стороны Англии и старались сдержать Беллингема и Сака»

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Дани Карвахаль высказался о финале Евро против Англии.

В финале Евро-2024 сборная Испании одержала победу на Англией со счетом 2:1.

Как вы готовились к финалу против Англии, и как вы разбирали их команду?

– Мы провели анализ, знали их сильные стороны: Джуд Беллингем, игравший слева, смещался в центр, или Букайо Сака, который играет по флангу. Мы постарались их сдержать. Но мы сыграли лучше, старались предложить больше, и в конце концов, гол Микеля Оайрсабаля принес нам победу на Евро.

Они очень конкурентоспособны, у них есть талантливые игроки, и они способны на многое. Они дошли до финала последних двух чемпионатов Европы – это показывает, что у них есть очень хорошее поколение молодых игроков высокого уровня, – сказал защитник сборной Испании и «Реала».

Карвахаль о кричалке «Гибралтар – испанский»: «Испания всегда соперничала с Англией за Гибралтар, после финала Евро это стало шуткой. Просим прощения, если кого-то оскорбили»

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11 комментариев
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Еше на ранних стадиях плей-офф было видно что Испания ближе всех к титулу.
Было такое чувство, будто у сб. Англии выиграть хотел только Беллингем...
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Карвахаль победитель по жизни)

Первое участие в ЧЕ и победа. Эффект Карвахаля))
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Ответ Raul14
В такие годы он не играл за основную команду и не был в сборной)) Видимо Реал понимал что гонять молодого парнишку в 16-17 лет приведет к травмам, например как это было с подри-гиви-фоти))
Месси это не помешало стать величайшим игроком в истории футбола, взять 8 ЗМ и стать вечным хозяином нашего Реала)
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Ответ Raul14
Карвахаль победитель по жизни) Первое участие в ЧЕ и победа. Эффект Карвахаля))
Эффект Ямаля
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Ответ Raul14
Яльмаль что выиграл до Евро?🤣🤣🤣
А что выигрывал Карвахаль в 16-17 лет?)
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Ответ Raul14
Месси играл в эпоху Негрейры и хави-иньесты, где они делали всю работу за него и делали из него голеодора. Судьи тоже в течении 17 лет были щедрыми и ВНИМАНИЕ ФАКТ! За тот период у нашей барсочки БОЛЬШЕ ЧЕМ У ОСТАЛЬНЫХ ПЕНАЛЬТИ БЫЛО И МЕНЬШЕ ЧЕМ У ОСТАЛЬНЫХ ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА БАРСЫ!!! 🤣
Ну дак в тот период Барса долгое время доминировала, в команде было много дриблёров, которые шли в дриблинг в штрафной соперника
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