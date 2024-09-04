Карвахаль о Пересе: «Лучший президент. Он улучшил инфраструктуру, стадион, добился финансовой устойчивости. Его работа в «Реале» впечатляет»
Дани Карвахаль высказался о Флорентино Пересе.
– Вы были в «Мадриде» с самого детства. Как вы оцениваете влияние Флорентино Переса на посту президента?
– Это лучший президент. Он сделал все возможное, чтобы улучшить инфраструктуру, стадион, он добился финансовой устойчивости благодаря трансферам, он лидер и абсолютный босс клуба.
Очень важно, чтобы никто не был выше президента, и его работа в «Реале» действительно впечатляет», – сказал защитник «Реала».
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