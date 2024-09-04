Карвахаль о Пересе: «Лучший президент. Он улучшил инфраструктуру, стадион, добился финансовой устойчивости. Его работа в «Реале» впечатляет»

Дани Карвахаль высказался о Флорентино Пересе.

– Вы были в « » с самого детства. Как вы оцениваете влияние на посту президента?

– Это лучший президент. Он сделал все возможное, чтобы улучшить инфраструктуру, стадион, он добился финансовой устойчивости благодаря трансферам, он лидер и абсолютный босс клуба.

Очень важно, чтобы никто не был выше президента, и его работа в «Реале» действительно впечатляет», – сказал защитник «Реала».

Карвахаль о финале Евро: «Испания была лучше. Мы знали сильные стороны Англии и старались сдержать Беллингема и Сака»

Карвахаль о кричалке «Гибралтар – испанский»: «Испания всегда соперничала с Англией за Гибралтар, после финала Евро это стало шуткой. Просим прощения, если кого-то оскорбили»