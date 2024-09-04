Карвахаль о Пересе: «Лучший президент. Он улучшил инфраструктуру, стадион, добился финансовой устойчивости. Его работа в «Реале» впечатляет»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Сантьяго Бернабеу Даниэль Карвахаль Футбол

Дани Карвахаль высказался о Флорентино Пересе.

Вы были в «Мадриде» с самого детства. Как вы оцениваете влияние Флорентино Переса на посту президента?

– Это лучший президент. Он сделал все возможное, чтобы улучшить инфраструктуру, стадион, он добился финансовой устойчивости благодаря трансферам, он лидер и абсолютный босс клуба.

Очень важно, чтобы никто не был выше президента, и его работа в «Реале» действительно впечатляет», – сказал защитник «Реала».

Карвахаль о финале Евро: «Испания была лучше. Мы знали сильные стороны Англии и старались сдержать Беллингема и Сака»

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15 комментариев
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Тут конечно без вопросов - настоящий управленец - Президент клуба, каким и должен быть. И академия работает, и стадион сделал, ти базы обновил, и состав ловко умиляет и произвел потрясающего качества смену поколений.
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я считаю, что прямо сейчас Фло - самый влиятельный человек в футболе.
Непотопляемый
Крестный отец из мира футбола
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вот бы нашей барсе такого президента. повезло реалу
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Перес топ. Показательно унизил пустынного шейха, который на короткой дистанции вдруг подумал, что может тягаться))
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Добиться финансовой устойчивости оказалось самым сложным, а раньше такое недооценивали когда в 2008м Перес взял клуб с долгом в 800+ лямов (с таким же как почти у Милана) но при этом начал брать кредиты и закупать игроков, Кальдерон конечно его ругал. В итоге долги он закрыл за буквально 7 лет.
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что - да, то - да... Перес - лучший президент, Реал купается в бабле, все готовы давать ему кредит и вкладываться в клуб... у него огромный авторитет в деловых кругах...
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Перес кашшаи мой герой ) если нормально копнуть под этого мафиози, там лет на 150 срок будет )
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Помню его возвращение в Реал, помню, какой был скептицизм в его адрес, но он буквально за пару лет создал из команды, которая не могла преодолеть стадию 1/8 финала ЛЧ, просто невероятного монстра и при всём при этом ещё и инфраструктурно невероятно продвинул клуб, создав лучшие в мире условия просто везде.
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Ответ MarshalJukov
Все в точку кроме академии. Когда последний раз выпускник академии был игроком основного состава ?
Выпускники академии Реала играют по всему миру. В топ лигах больше всех играют выпускники академии Реала.
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