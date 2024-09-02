Денисов об игре «Спартака» при Станковиче: «Поменялся стиль, какие-то не всем видные моменты. Мы уже какой матч играем на ноль, это показательно»

Даниил Денисов сказал, что «Спартак» изменил стиль игры при Деяне Станковиче.

Сербский специалист возглавил красно-белых в межсезонье. Московский клуб занимает 4-е место в таблице Мир с 14 очками в 7 играх.

«Я думаю, что поменялся стиль игры. Какие-то не всем видные моменты изменились, это касается и обороны, и атаки.

Поэтому много моментов изменилось, тут нужно более детально смотреть.

Самое важное, что нужно отметить, то, что мы уже какой матч играем на ноль. Это показательно», – сказал защитник « ».