Денисов об игре «Спартака» при Станковиче: «Поменялся стиль, какие-то не всем видные моменты. Мы уже какой матч играем на ноль, это показательно»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия ТАСС Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов сказал, что «Спартак» изменил стиль игры при Деяне Станковиче.

Сербский специалист возглавил красно-белых в межсезонье. Московский клуб занимает 4-е место в таблице Мир РПЛ с 14 очками в 7 играх.

«Я думаю, что поменялся стиль игры. Какие-то не всем видные моменты изменились, это касается и обороны, и атаки.

Поэтому много моментов изменилось, тут нужно более детально смотреть.

Самое важное, что нужно отметить, то, что мы уже какой матч играем на ноль. Это показательно», – сказал защитник «Спартака». 

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9 комментариев
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Ответ Николай Повалюхин
Сзади всё более-менее, в вот в нападении... Все ставят автобус, поэтому впереди пока всё идёт туго. Нужен столб и человек с дальним ударом.
Мощный ударный столбища-и голов было б тыща!! ))
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Дело в том, что и в нападении стали играть на ноль, это пугает.
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Сзади всё более-менее, в вот в нападении... Все ставят автобус, поэтому впереди пока всё идёт туго. Нужен столб и человек с дальним ударом.
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Ответ Stanislav Orlov
Пока Денисовы, Литвиновы, Хлусевичи, Умяровы, Зобнины в составе чемпионство не увидим. Максимум два полена на поле...
Хоть я его и не люблю- но Умяров из россиян был явно лучшим с Рубином. Было видно, что иностранцы боятся играть в пас с нашими- уровень разительно отличается. А если бы в раздевалке были Юран, Тихонов и Горлукович- то Литвинов бы вышел из неё в темных очках.
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Ответ Stanislav Orlov
Пока Денисовы, Литвиновы, Хлусевичи, Умяровы, Зобнины в составе чемпионство не увидим. Максимум два полена на поле...
Именно поэтому тот же Умяров уже имеет кубок, серебро, бронзу. Зобнин и вовсе чемпион
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