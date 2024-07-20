Карвахаль сфотографировался с ультраправым активистом Ндонго, оскорблявшим Ямаля во время Евро-2024
Даниэль Карвахаль сфотографировался с ультраправым политическим активистом.
Камерунский активист испанской ультраправой партии Vox Бертран Ндонго опубликовал фотографию с защитником «Реала» и сборной Испании.
Журналист и писатель Фонси Лоайса отметил, что Ндонго оскорблял партнера Карвахаля по национальной команде Ламина Ямаля во время Евро-2024.
Помимо прочего, 4 июля Бертран выложил общую фотографию игроков сборной Испании образца 2010 года и написал: «Ямаля не было, когда эта страна стала чемпионом мира, а с этим Ямалем мы до сих пор ничего не выиграли, так что к черту этого Ямаля».
Фото: твиттер Бертрана Ндонго
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Кстати, Ла Лига у Ямаля есть
Во-первых, речь идет конкретно о сборной. Он формулирует " Мы" ( а он явно не болельщик барсы) и выкладывает фото сборной Испании.
Во-вторых, парню всего 16 лет было на момент выхода поста этого Донга и он, вообще, первый полноценный сезон играл на взрослом уровне))
Чертов шестнадцатилетний бестрофейник😂
Мадридисты пробивают очередное дно, такими вот комментариями.
П.с. Кстати, Ямаль чемпион Испаниии 2022/2023 )
Хотя обижать юного Ямаля, конечно, было лишним.
Напоминает пост-советских прославянских националистов, семитского происхождения.
- работать должны все;
- налоги должны платить все;
- хочешь жить лучше - работай;
- Бог создал мужчину и женщину, а ни нечто другое;
- семья это отец, мать и дети;
Если это ультраправые лозунги, то я вообще ультраправый ортодокс, т.к. добавил бы ещё 3 пункта:
- гражданство только для тех, кто отработает 10 лет (а не просто проживет);
- въезд для всех исключительно по визам на срок больше 15 дней (туристам хватит);
- любое нарушение - моментальный пинок обратно
Грядут крайние дни
Во Франции как альтернативного лидеров "ультраправых" проталкивают алжирцев Земмура и Барделлу, главой шотландских сепаратистов сделали пака Хамзу Юсуфа )
Потом повесточка порешала и на волне лютого треша про открытие границ и 101 гендер их в газетах стали называть партиями с правым уклоном. А тк. они и дальше не захотели понимать новые ценности, а на попытки их принудительно навязать без всякого пиетета отправляли всех в пешее путешествие.ю то плавно и переехали в стан "ультраправых", к которым отношения не имели вообще никакого.
А классические ульраправые в Европе давно вымерли или настолько маргинализировались, что никому вообще не интересны.
Поэтому вот такой "ультраправый негр" это не экзотика.
Просто человек не понимает, почему он должен платить большие налоги на которые кормится куча служек от ЕС и тьма ничего не делающих мигрантов, да ещё и должен (точнее обязан) при этом старательно улыбаться.
Вот это прикол.