Карвахаль сфотографировался с ультраправым активистом Ндонго, оскорблявшим Ямаля во время Евро-2024

Даниэль Карвахаль сфотографировался с ультраправым политическим активистом.

Камерунский активист испанской ультраправой партии Vox Бертран Ндонго опубликовал фотографию с защитником «Реала» и сборной Испании.

Журналист и писатель Фонси Лоайса отметил, что Ндонго оскорблял партнера Карвахаля по национальной команде Ламина Ямаля во время Евро-2024.

Помимо прочего, 4 июля Бертран выложил общую фотографию игроков сборной Испании образца 2010 года и написал: «Ямаля не было, когда эта страна стала чемпионом мира, а с этим Ямалем мы до сих пор ничего не выиграли, так что к черту этого Ямаля».

Фото: твиттер Бертрана Ндонго

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду