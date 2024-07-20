Карвахаль сфотографировался с ультраправым активистом Ндонго, оскорблявшим Ямаля во время Евро-2024

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Даниэль Карвахаль Политика Ламин Ямаль Футбол

Даниэль Карвахаль сфотографировался с ультраправым политическим активистом.

Камерунский активист испанской ультраправой партии Vox Бертран Ндонго опубликовал фотографию с защитником «Реала» и сборной Испании. 

Журналист и писатель Фонси Лоайса отметил, что Ндонго оскорблял партнера Карвахаля по национальной команде Ламина Ямаля во время Евро-2024. 

Помимо прочего, 4 июля Бертран выложил общую фотографию игроков сборной Испании образца 2010 года и написал: «Ямаля не было, когда эта страна стала чемпионом мира, а с этим Ямалем мы до сих пор ничего не выиграли, так что к черту этого Ямаля».

Фото: твиттер Бертрана Ндонго

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70 комментариев
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Ультраправый ариец из страны Нигер?
+196
-2
+194
Гениальная фраза господина Ндонго, Ямаль проводил свой первый турнир, как он мог что-то выиграть до этого?
+95
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+92
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
Я про турниры сборных писал

Кстати, Ла Лига у Ямаля есть
+57
-1
+56
Ультраправый камерунец против Ямаля в сборной Испании 🤣
+54
-2
+52
Ультраправый негр из Камеруна, живущий в Испании, полоскающий других негров засевших там же. Какое-то лютое комбо.
+45
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+43
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
Госоподи, ты нормальный вообщее))
Во-первых, речь идет конкретно о сборной. Он формулирует " Мы" ( а он явно не болельщик барсы) и выкладывает фото сборной Испании.

Во-вторых, парню всего 16 лет было на момент выхода поста этого Донга и он, вообще, первый полноценный сезон играл на взрослом уровне))
Чертов шестнадцатилетний бестрофейник😂
Мадридисты пробивают очередное дно, такими вот комментариями.

П.с. Кстати, Ямаль чемпион Испаниии 2022/2023 )
+31
-1
+30
Ответ Budabuda
Ультраправый ариец из страны Нигер?
Из Камеруна)
+26
0
+26
Ответ Budabuda
Ультраправый ариец из страны Нигер?
А камерунец не может иметь правых взглядов? Сейчас модно всё, что правее ультралевого (включая даже левоцентризм, лол), называть ультраправым.
Хотя обижать юного Ямаля, конечно, было лишним.
+22
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+16
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
🤦‍♂️🤦‍♂️
+10
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+10
А Карвахаль точно знает что это активист испанской ультраправой партии, журналист и писатель, а не просто подошедший для фото фанат?)
+12
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"Камерунский активист испанской ультраправой партии Vox Бертран Ндонго"
Напоминает пост-советских прославянских националистов, семитского происхождения.
+12
-2
+10
Карва сфоткался с фанатом, а фанат оказался политиком, который оскорбил Ямаля, при чем здесь Карвахаль, пусть Ндонга перед Ямалем извиняется
+9
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+7
А вы почитайте про этого Ндонго. Он против бесконтрольной миграции, против навязываемой левачьем расистской повесточки, за то чтобы мигранты платили налоги… В общем, по современным меркам, жуткий тип абсолютно😂 С Ямалем конечно чушь сморозил, но то что его новостники выставили чуть ли не алоизычем - весьма забавно и показательно.
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+6
Не времена а кринж какой-то сейчас
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Ответ окечуква
А вы почитайте про этого Ндонго. Он против бесконтрольной миграции, против навязываемой левачьем расистской повесточки, за то чтобы мигранты платили налоги… В общем, по современным меркам, жуткий тип абсолютно😂 С Ямалем конечно чушь сморозил, но то что его новостники выставили чуть ли не алоизычем - весьма забавно и показательно.
Так этот Ндонго может подать пример и лично свалить с Испании и отправиться на историческую родину в Камерун
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Ответ Ллб
Госоподи, ты нормальный вообщее)) Во-первых, речь идет конкретно о сборной. Он формулирует " Мы" ( а он явно не болельщик барсы) и выкладывает фото сборной Испании. Во-вторых, парню всего 16 лет было на момент выхода поста этого Донга и он, вообще, первый полноценный сезон играл на взрослом уровне)) Чертов шестнадцатилетний бестрофейник😂 Мадридисты пробивают очередное дно, такими вот комментариями. П.с. Кстати, Ямаль чемпион Испаниии 2022/2023 )
Явно малого ума человека, иначе бы сразу понял контекст, что речь идет о сборной испании
+6
-2
+4
а Карвахаль должен знать всех политиков в лицо и что они говорили 🤷‍♂️
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Кстати Карвахаль слово дал, если выиграет евро сброет бороду.
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Ответ Блуждающий странник
И что? Карвахаль наверняка даже не знает кто это
Однозначно принял его за дядю винисиуса))
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Ответ rasso
Камерунский активист испанской ультраправой партии - его самого ничего не смущает?
Смущает только то, что первые 5 "заповедей" этой партии
- работать должны все;
- налоги должны платить все;
- хочешь жить лучше - работай;
- Бог создал мужчину и женщину, а ни нечто другое;
- семья это отец, мать и дети;
Если это ультраправые лозунги, то я вообще ультраправый ортодокс, т.к. добавил бы ещё 3 пункта:
- гражданство только для тех, кто отработает 10 лет (а не просто проживет);
- въезд для всех исключительно по визам на срок больше 15 дней (туристам хватит);
- любое нарушение - моментальный пинок обратно
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Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
Тупость мадридистов не знает границ)
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Ответ Budabuda
Ультраправый ариец из страны Нигер?
«Что этот нигер себе позволяет?»(с)
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Ультраправый камерунец против Ямаля в сборной Испании 🤣
Ты не туда воюешь©️🌚
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Ультраправый негр
Грядут крайние дни
+2
0
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Глобалисты откровенного издеваются над европейцами, назначая им таких "ультраправых" )

Во Франции как альтернативного лидеров "ультраправых" проталкивают алжирцев Земмура и Барделлу, главой шотландских сепаратистов сделали пака Хамзу Юсуфа )
+2
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И что? Карвахаль наверняка даже не знает кто это
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Ключевое выражение в его словах « МЫ ничего не выиграли»….😄😄 А что сейчас скажет этот болтун??? Это не Караахаль с ним сфоткался, явно видео что он просто пристроился к Карвахалю….
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Ответ Антон Фалафель
Ультраправый негр из Камеруна, живущий в Испании, полоскающий других негров засевших там же. Какое-то лютое комбо.
Лет 35 назад все эти ултраправые были всего лишь центристами, т.е. боролись за нормальное развитие государства без перекосов, раззвитие промышленности без оглядки на "пятилетки" ЕС, семейные цеенности в которых желательно чтобы были папа и мама и т.д. и т.п. Т.е. партии которые в основном опирались на средний работающий класс.
Потом повесточка порешала и на волне лютого треша про открытие границ и 101 гендер их в газетах стали называть партиями с правым уклоном. А тк. они и дальше не захотели понимать новые ценности, а на попытки их принудительно навязать без всякого пиетета отправляли всех в пешее путешествие.ю то плавно и переехали в стан "ультраправых", к которым отношения не имели вообще никакого.
А классические ульраправые в Европе давно вымерли или настолько маргинализировались, что никому вообще не интересны.
Поэтому вот такой "ультраправый негр" это не экзотика.
Просто человек не понимает, почему он должен платить большие налоги на которые кормится куча служек от ЕС и тьма ничего не делающих мигрантов, да ещё и должен (точнее обязан) при этом старательно улыбаться.
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Интересно, за кого он будет болеть в матче Камерун - Испания, если таковой состоится
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"Камерунский активист испанской ультраправой партии"

Вот это прикол.
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