Родри и Мората за выкрики «Гибралтар – испанский!» обвиняются УЕФА в ущербе репутации футбола и использовании спорта для заявлений неспортивного характера

Теги Милан Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Сборная Испании по футболу УЕФА происшествия Евро-2024 Альваро Мората сборная Гибралтара по футболу Политика Родри Футбол

УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении Родри и Альваро Мораты.

Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил, что предметом рассмотрения является поведение футболистов сборной Испании во время публичной презентации трофея, врученного за победу на Евро-2024 15 июля.

Игроки, скандировавшие «Гибралтар – испанский!», обвиняются в нарушении общих правил поведения, основных правил достойного поведения, в использовании спортивных мероприятий для заявлений неспортивного характера, в нанесении ущерба репутации футбола и УЕФА.

«Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА примет решение по данному вопросу в установленном порядке», – говорится в сообщении.

«Гибралтар испанский!» – орали Ямаль и Родри после финала Евро. О чем это они?

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47 комментариев
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Вот и решился вопрос с Золотым мячом Родри.
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Ответ arspurs9
Разве это кричали только Родри и Мората из футболистов?)
Ямаля не упомянули, видимо посчитали его ребёнком, который попал под дурное влияние более старших товарищей 😊
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Если УЕФА разрешает Украине вывешивать баннеры с военными и устраивать перформансы с кусками стадиона, то почему испанцам нельзя?
Аааа... Испанцы же против англичан выступают таким образом.
+31
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Ответ Artuom Batishev
Ямаля не упомянули, видимо посчитали его ребёнком, который попал под дурное влияние более старших товарищей 😊
Плюс правильная цветовая гамма😼
+17
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+13
когда украина нацистские лозунги на футболки нашили, УЕФА чет не парились 🗿
+15
-5
+10
В результате данного инцидента УЕФА примет решение продлить отстранение России от соревнований еще на 5 лет.
+9
-2
+7
А чего там по Динамо киев ?Будет заседание?)
+9
-3
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Ответ леннорыч-абрамович
Вот и решился вопрос с Золотым мячом Родри.
Давно пора федерациям реагировать на подобные высказывания политического толка действующими игроками. И это не выпад в сторону Родри и Ямаля. Закончите карьеру, занимайтесь чем хотите и лезьте в те вопросы, о которых вас никто не спрашивал.
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Гибралтар - наш!
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Крым русский
А Фолклендские острова это Аргентина
И вообще,свободу Палестине
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Ответ Owen_the_Simple
Если УЕФА разрешает Украине вывешивать баннеры с военными и устраивать перформансы с кусками стадиона, то почему испанцам нельзя? Аааа... Испанцы же против англичан выступают таким образом.
Это другое
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Гибралтар - Лабрадор!
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гибралтар не бутерброд !
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Ответ Best game on Earth
Монако - французский!
Монако - Головина!
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Ответ Bellamorte
Ну да, стратегический канал из средиземноморья не нужен. Ты наверное из тех же что рассказывали что Крым России не нужен?
А теперь откройте карту и посмотрите: Сеута на другой части пролива принадлежит Испании. Крупнейшие порты в проливе принадлежат Испании, в частности в Кадисе, Альхесирасе и Хересе. Гибралтар - довольно унылая деревня, основным преимуществом жизни там является как раз подданство Британии - зарплаты вдвое выше испанских, а цены испанские. Никто из проживающих там не хочет быть частью Испании.
Конечно, то же самое что и Крым, который нужен только для того, чтобы брякать военным и торговым флотом.
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Ответ Bellamorte
Ну да, стратегический канал из средиземноморья не нужен. Ты наверное из тех же что рассказывали что Крым России не нужен?
может и нужен, только жителям гибралтара по многим опросам очень хорошо под британским флагом, и не хочется под испанский
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Ответ Marcus-light
Испанцы голосят про Гибралтар чаще, чем русские и украинцы вместе взятые про Крым. И самое смешное, что он им нафиг не нужен, просто низкий средний уровень интеллекта.
Ну да, стратегический канал из средиземноморья не нужен. Ты наверное из тех же что рассказывали что Крым России не нужен?
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конкретно сейчас вся УЕФА это про политику, а не футбол, так что обычное дело в текущей ситуации
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И начинается пожар. Гибралтар
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"в использовании спортивных мероприятий для заявлений неспортивного характера"

По этому пункту надо на всё УЕФА дело заводить. Ах да, их заявления неспортивного характера кого надо заявления неспортивного характера))
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Перес жестко осадил спойлера на ЗМ))
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Ответ Artuom Batishev
Ямаля не упомянули, видимо посчитали его ребёнком, который попал под дурное влияние более старших товарищей 😊
Он и есть ребёнок
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Там кричал в основном Ламинат Ямалъ. Человек который к Испании не имеет никакого отношения. Он родился в семье марокканца и экваторогвинейки. Но про него ни слова, потому что он лысый 🧑🏿‍🦲
Интересно, выиграли бы испанцы без африканцев на флангах)?
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Почему же интересно не обвиняют Ямаля, он ведь тоже кричал)))
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Ответ Dima Kakdima
гибралтар не бутерброд !
И не лабрадор)
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Разве это кричали только Родри и Мората из футболистов?)
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Либо у УЕФА такие высказывания цикличны. Либо они полные...ну вы понимаете.
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Ответ ReneHoseman
может и нужен, только жителям гибралтара по многим опросам очень хорошо под британским флагом, и не хочется под испанский
так какая разница , если даже результаты референдумов некоторые считают нелегитимными? Зато "опросам" мы верим)
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Ответ a2wai
Почему же интересно не обвиняют Ямаля, он ведь тоже кричал)))
Он несовершеннолетний так-то
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Ответ Федя Букин
Он несовершеннолетний так-то
Он негр к тому же.
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