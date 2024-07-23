Родри и Мората за выкрики «Гибралтар – испанский!» обвиняются УЕФА в ущербе репутации футбола и использовании спорта для заявлений неспортивного характера
УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении Родри и Альваро Мораты.
Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил, что предметом рассмотрения является поведение футболистов сборной Испании во время публичной презентации трофея, врученного за победу на Евро-2024 15 июля.
Игроки, скандировавшие «Гибралтар – испанский!», обвиняются в нарушении общих правил поведения, основных правил достойного поведения, в использовании спортивных мероприятий для заявлений неспортивного характера, в нанесении ущерба репутации футбола и УЕФА.
«Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА примет решение по данному вопросу в установленном порядке», – говорится в сообщении.
«Гибралтар испанский!» – орали Ямаль и Родри после финала Евро. О чем это они?
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Аааа... Испанцы же против англичан выступают таким образом.
А Фолклендские острова это Аргентина
И вообще,свободу Палестине
Конечно, то же самое что и Крым, который нужен только для того, чтобы брякать военным и торговым флотом.
По этому пункту надо на всё УЕФА дело заводить. Ах да, их заявления неспортивного характера кого надо заявления неспортивного характера))