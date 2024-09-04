Радимов о Соболеве: «Если в «Спартаке» его место было незыблемо, то в «Зените» надо потрудиться. Он умеет играть в футбол в РПЛ, когда в форме и без скандалов»

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Матео Кассьерра Александр Соболев Иван Сергеев Лусиано Гонду Футбол

Владислав Радимов высказался о перспективах Александра Соболева в «Зените».

– Соболев должен понимать, что если в «Спартаке» его место было незыблемо, то здесь очень сильно надо потрудиться. Вот он куплен для обоймы, а дальше выигрываешь место – играешь, не выиграешь – не играешь.

Но все-таки вы согласитесь с тезисом о том, что Соболев отличается от всех остальных нападающих именно тем, что он форвард таранного типа? Потому что ни Кассьерра, ни Сергеев, ни сейчас Лусиано - они все-таки не такие «таранные» в прямом смысле этого слова. И вот это может, скажем, в каких-то моментах сыграть Соболеву на руку, что он один такой?

– А может и наоборот – сыграть против него, когда под тобой играют техничные футболисты и хотят на третьего разыграть что-то тонкое? То может и хуже быть. Это покажет только жизнь. То, что Соболев умеет играть в футбол в РПЛ, мы это видели. Когда он в форме и без скандалов.

То, что ему будет сложно из-за того, что болельщики не примут, мы тоже видели. Комментарии почитайте. Огромный плюс для него, что прежние ультрас сейчас не ходят на стадион. Ему пришлось бы гораздо сложнее.

Лусиано приехал, сразу получил шанс от Семака. Думаете ли вы, что такой же шанс он может дать Соболеву уже в следующем туре?

– Вот сейчас не уверен, ведь сыграли-то в Нижнем замечательно. И Кассьерра старался насколько, хотя и не забил. Могут и дать шанс Соболеву, но он без игрового ритма, сколько туров пропустил... – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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14 комментариев
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Если в «Спартаке» его место было незыблемо - ага, только когда его отправили бегать вокруг поля в одиночку у Спартака всё стало гораздо ярче в атаке
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ничего страшного, на скамейке место найдется.
да и на базе по кругу побегать разрешат, если что.
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Как раз в Спартаке его место не было не незыблемо,его зачехлил Абаскаль и Соболев расклеился морально и захандрил.Радимов пытается накинуть,что зенит ого- го какой серьезный клуб,а Спартак так,любители.
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а денежки идут...
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Конечно незыблемо, то то он периодический лавку полировал последние годы.
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Ответ SMART789
У вас стало лучше из за дисциплины и эффекта нового тренера, но вам по прежнему супер тяжело играть с автобусами, смотрите Ахмат и Рубин где 0 голов с игры, а еще пусть и второй состав с Махачкалой, да и ФК Зенит который закрылся в меньшинстве Фарт закончится как и поля начнут подседать в середине осени Как будете вскрывать низкий блок без столба? Вы футболом как давно интересуетесь?
Есть Шамар
и Жозе форму наберет
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на скамейке будет всем ласты показывать 🤣
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Зенит покупает игрока с конской зарплатой на всякий случай))
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Ответ Spartakus1984
Есть Шамар и Жозе форму наберет
Нет качества
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Ответ Ебздрогыч
Если в «Спартаке» его место было незыблемо - ага, только когда его отправили бегать вокруг поля в одиночку у Спартака всё стало гораздо ярче в атаке
обманывать себя не надо. прошлый сезон - у угальде ноль голов. ярче стало с появлением барко, но при каждом автобусе польза от угальде становится примерно никакой. попытка перейти на навесы даже при их в общем-то не самом плохом качестве в исполнении зины и маркиньоса превращается в пуляние в никуда. и это непохоже на невезение. это похоже на отсутствие игрока, хорошо играющего головой. жозе с шамаром на таких что-то не шибко похожи.
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Ответ SMART789
У вас стало лучше из за дисциплины и эффекта нового тренера, но вам по прежнему супер тяжело играть с автобусами, смотрите Ахмат и Рубин где 0 голов с игры, а еще пусть и второй состав с Махачкалой, да и ФК Зенит который закрылся в меньшинстве Фарт закончится как и поля начнут подседать в середине осени Как будете вскрывать низкий блок без столба? Вы футболом как давно интересуетесь?
Ну на вырученные деньги, надеюсь возьмут кого то на замену, да и Шамар может раскроется при Станковиче
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