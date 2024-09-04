Радимов о Соболеве: «Если в «Спартаке» его место было незыблемо, то в «Зените» надо потрудиться. Он умеет играть в футбол в РПЛ, когда в форме и без скандалов»

Владислав Радимов высказался о перспективах Александра Соболева в «Зените».

– Соболев должен понимать, что если в « » его место было незыблемо, то здесь очень сильно надо потрудиться. Вот он куплен для обоймы, а дальше выигрываешь место – играешь, не выиграешь – не играешь.

– Но все-таки вы согласитесь с тезисом о том, что Соболев отличается от всех остальных нападающих именно тем, что он форвард таранного типа? Потому что ни Кассьерра, ни , ни сейчас Лусиано - они все-таки не такие «таранные» в прямом смысле этого слова. И вот это может, скажем, в каких-то моментах сыграть Соболеву на руку, что он один такой?

– А может и наоборот – сыграть против него, когда под тобой играют техничные футболисты и хотят на третьего разыграть что-то тонкое? То может и хуже быть. Это покажет только жизнь. То, что умеет играть в футбол в , мы это видели. Когда он в форме и без скандалов.

То, что ему будет сложно из-за того, что болельщики не примут, мы тоже видели. Комментарии почитайте. Огромный плюс для него, что прежние ультрас сейчас не ходят на стадион. Ему пришлось бы гораздо сложнее.

– Лусиано приехал, сразу получил шанс от Семака. Думаете ли вы, что такой же шанс он может дать Соболеву уже в следующем туре?

– Вот сейчас не уверен, ведь сыграли-то в Нижнем замечательно. И старался насколько, хотя и не забил. Могут и дать шанс Соболеву, но он без игрового ритма, сколько туров пропустил... – сказал бывший полузащитник «Зенита».