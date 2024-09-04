Андрей Мостовой о переходе в «Спартак»: «На данный момент – нет. Сейчас я сине-бело-голубой. Не хочу ничего говорить: Соболеву скажи три года назад, что может произойти...»

Андрей Мостовой ответил на вопрос о возможности его перехода в «Спартак».

– Московским футболистам всегда задают этот вопрос и потом на этом их ловят – перейдут ли они в «Зенит». Вы можете представить ситуацию, при которой перейдете в «Спартак»?

– В жизни никогда не знаешь, что может произойти. Саше Соболеву скажи три года назад, что может произойти... Не хочется ничего говорить. Но хоть я сам из Москвы, Петербург стал родным городом, это мой дом. В Москве семья, друзья, но когда приезжаю в Питер – это мой дом. Полюбил команду, болельщиков. Сейчас я сине-бело-голубой.

– И никогда не перейдете в « »?

– На данный момент скажу – нет. На данный момент не вижу себя в красной футболке, – сказал вингер «Зенита».

Андрей Мостовой о Соболеве в «Зените»: «Негативных эмоций к Саше нет. Не верил в переход, много резонансных ситуаций было: стычки, драки, с сыном история»