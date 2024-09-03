Прокуратура Мадрида выдвинула обвинения фанату, изображавшему обезьяну при виде Нико Уильямса во время матча в апреле
В Испании осудят болельщика, выкрикивавшего расистские оскорбления Нико Уильямсу.
Как сообщает Marca, прокуратура Мадрида выдвинула обвинения зрителю, который выкрикивал расистские оскорбления в адрес вингера «Атлетика» во время матча с «Атлетико» в столице Испании 27 апреля.
Как указывает прокуратура в своем заявлении, на 36-й минуте матча, когда Уильямс собирался ввести мяч из-за боковой линии, были слышны оскорбления от мужчины «с очевидным пренебрежением к черному цвету его кожи», сопровождающиеся уханиями, имитирующими звук, издаваемый обезьянами, и расистскими жестами.
Прокуратура полагает, что выкрики в адрес футболиста могут быть квалифицированы как преступление, связанное с оскорблением достоинства. В мае Министерство юстиции начало расследование для установления личности человека или людей, которые произносили эти оскорбления.
Я понимаю логическую связку, если, скажем, при австралийце изображал кенгуру, а при русском - медведя, хотя и то и другое можно счесть даже как поддержку и расположение...
Но как тут формально увязать одно с другим?