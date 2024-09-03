Прокуратура Мадрида выдвинула обвинения фанату, изображавшему обезьяну при виде Нико Уильямса во время матча в апреле

Теги Атлетико Атлетик Ла Лига болельщики дискриминация Нико Уильямс Футбол

В Испании осудят болельщика, выкрикивавшего расистские оскорбления Нико Уильямсу.

Как сообщает Marca, прокуратура Мадрида выдвинула обвинения зрителю, который выкрикивал расистские оскорбления в адрес вингера «Атлетика» во время матча с «Атлетико» в столице Испании 27 апреля.

Как указывает прокуратура в своем заявлении, на 36-й минуте матча, когда Уильямс собирался ввести мяч из-за боковой линии, были слышны оскорбления от мужчины «с очевидным пренебрежением к черному цвету его кожи», сопровождающиеся уханиями, имитирующими звук, издаваемый обезьянами, и расистскими жестами.

Прокуратура полагает, что выкрики в адрес футболиста могут быть квалифицированы как преступление, связанное с оскорблением достоинства. В мае Министерство юстиции начало расследование для установления личности человека или людей, которые произносили эти оскорбления.

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8 комментариев
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Надеюсь, не Червиченко? Он всё-таки не расист.
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Интересно получается, прокуратура настаивает, что негры = обезьяны?
Я понимаю логическую связку, если, скажем, при австралийце изображал кенгуру, а при русском - медведя, хотя и то и другое можно счесть даже как поддержку и расположение...
Но как тут формально увязать одно с другим?
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опять Реал со своим админресурсом покрывает провокатора Винисиуса. стоп не та новость
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Прокуратура!.. Испанский стыд
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Доколе в современном обществе будет формироваться негативный образ обезьяны... хватит это терпеть
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Изображал обезьяну?-Милости просим в клетку зоопарка на 3 дня..Возможно поможет
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Дожили. Уже изображать обезьяну - преступление. Европейский мир.
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Ответ Остап Бендер
Интересно получается, прокуратура настаивает, что негры = обезьяны? Я понимаю логическую связку, если, скажем, при австралийце изображал кенгуру, а при русском - медведя, хотя и то и другое можно счесть даже как поддержку и расположение... Но как тут формально увязать одно с другим?
Расисты, сэр🧐
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