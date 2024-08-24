Вендел, Барко, Педро, Угальде, Клаудиньо, Медина выйдут в старте на матч «Зенита» и «Спартака»

«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 6-го тура Мир РПЛ.

Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге в 17:30 по московскому времени.

Состав «Зенита»: Латышонок, Волков, Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Педро, Кассьерра.

Состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Медина, Бонгонда, Угальде.

Соболев, Дуарте и Николсон пропустят матч с «Зенитом». Они не прилетели со «Спартаком» в Санкт‑Петербург

В чем «Спартак» лучше «Зенита» и как Семак заменит лидеров?