Вендел, Барко, Педро, Угальде, Клаудиньо, Медина выйдут в старте на матч «Зенита» и «Спартака»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Дуглас Сантос Тео Бонгонда Срджан Бабич Кристофер Мартинс Перейра Матео Кассьерра Вильмар Барриос Андрей Мостовой Евгений Латышонок Александр Максименко Клаудиньо Хесус Медина Нино Мота Эсекиэль Барко Олег Рябчук Вендел Наиль Умяров Страхиня Эракович Манфред Угальде Сергей Волков Руслан Литвинов Даниил Денисов Педро дос Сантос Футбол

«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 6-го тура Мир РПЛ.

Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге в 17:30 по московскому времени.

Состав «Зенита»: Латышонок, Волков, Эракович, НиноДуглас Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Педро, Кассьерра.

Состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Медина, Бонгонда, Угальде.

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110 комментариев
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А сколько рёва то было что динамовцы Вендела чуть ли не на полгода убили))
+171
-44
+127
Медведев перед матчем: не можем рассчитывать на Вендела и Педро
этот "уважаемый человек" вообще когда-нибудь говорит правду?
+148
-34
+114
Ой, как быстро восстановились тяжело травмированные игроки Зенита. Вот что болота животворящие делают! 😁
+102
-23
+79
Ответ 2vdhrvmmzf
А сколько рёва то было что динамовцы Вендела чуть ли не на полгода убили))
Да не рёва! Обычного питерского нытья…
+120
-48
+72
Ответ bellyashe
ну это очередной позор зенита! дезинформировали соперника перед матчем и не сообщили стартовый состав… кошмар
Могли бы хотя бы дней за 5 сообщить
+63
-15
+48
Ответ Roman
Медведев перед матчем: не можем рассчитывать на Вендела и Педро этот "уважаемый человек" вообще когда-нибудь говорит правду?
В его словах правды в сто крат меньше, чем у ненавидимого питерскими Карпова))
+59
-19
+40
Ну вот, Вендел в составе, а стонов-то было! И Педро играет якобы травмированный.
+49
-12
+37
ну это очередной позор зенита! дезинформировали соперника перед матчем и не сообщили стартовый состав… кошмар
+82
-49
+33
Ответ Roman
Медведев перед матчем: не можем рассчитывать на Вендела и Педро этот "уважаемый человек" вообще когда-нибудь говорит правду?
Ну это как раз нормально, когда дезинформируют перед игрой соперника.
+48
-21
+27
А как Вендел играет?)))
Мне тут доказывали , что его чуть ли не убили 🤣🤣🤣🤣
Старый , ты где там?
+31
-10
+21
Ответ Roman
Медведев перед матчем: не можем рассчитывать на Вендела и Педро этот "уважаемый человек" вообще когда-нибудь говорит правду?
Он может ещё и всю тактику должен был слить? Смотрю, расстроились, уже рассчитывали, что Зенит вообще без основных лидеров будет играть?)
+33
-14
+19
Ну, посмотрим. Надеюсь, Вендел долечился, ну и Волков покажет что-то получше чем ранее... а то пока не понятно, на кой его брали в принципе
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Ответ Давид Золотов
Комментарий удален модератором
А, как , ,,народные " радовались откровенно,травмам лидеров ,, Зенита" , а сейчас переживаете за их здоровье???? 🐷🤡
+15
-6
+9
Ответ Руслан Шестаков
Комментарий скрыт
Это был сарказм, очевидно же)
+9
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+7
Медведев у них знатный балабол (лайтовая версия )Неприятная личность как и все они в целом .Поэтому и болеют многие против вас !!И сегодня очень хочется чтобы мясо прищемило вас покрепче .
+20
-13
+7
Ответ Demedieu
Я хоть и локомотивский болельщик, но сегодня однозначно за спартак. Желаю спартачам наказать питерских п######в
Позор российского футбола - быть локомотивским болельщиком
+9
-3
+6
И столько слез по Венделу, даже пришлось давить на КДК с наказанием Клаудиньо...тьфу..
+13
-8
+5
Состав боевой, видно что человек с футбольным пониманием делал.
Если бы сейчас был Абаскаль, там бы говорить было не о чем - состав был бы чудовищный. Почему? Да потому что кого может выпустить человек, который от мяча под лавку прячется?
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О, Вендел нарисовался! А Орлов переживал, что его "бандит" срубил...🤕
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+5
Ответ 44ndfwwgbr
Есть такая штука как этика. Руководителю такого уровня откровенно врать не к лицу. Впрочем, он такой быдлан, что соврать ему как чашку чая выпить.
Что-то верхушка Спартака никогда этикой в отношении Зенита не руководствовалась, а уровень высказываний всегда был где-то рядом с криками из подворотни, особенно при Федуне и Зареме
Можно сто раз говорить, что она не является прямым представителем клуба, но это просто удобная отмазка, что бы последними словами обкладывать всех вокруг) так что не болельщику Спартака про этику в руководстве говорить
+6
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+5
Вендел! Какое же приятное удивление. Вообще не ожидал его увидеть. Матч становится интереснее. Жаль, что Караваев не готов выйти, Волков пока разочаровывает.
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Ответ Руслан Шестаков
Комментарий скрыт
Думаю, это была ирония.
+5
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Ответ Roman
Медведев перед матчем: не можем рассчитывать на Вендела и Педро этот "уважаемый человек" вообще когда-нибудь говорит правду?
Зачем? Правда гибридная материя, она избирательна как и аудитория, которой предназначена. И разве Медведев соврал? Перед матчем не могли рассчитывать, на матче ситуация и правда другие
+4
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+3
Ответ Roman
Медведев перед матчем: не можем рассчитывать на Вендела и Педро этот "уважаемый человек" вообще когда-нибудь говорит правду?
Ха-ха-ха!!! Для "особо одаренных" до сих пор не дошло, что слова Медведева - обычная, специально озвученная, деза?! )) Ввели всех в заблуждение? Ввели! Цель достигнута! Ребята, школота 15-летняя, на уровне РПЛ такие матчи - это спортивная "война", своего рода. Поэтому - и разведка, и дезинформация соперника и т.п., всё в ходу! )) И заметьте, никакой утечки реальной информации из "Зенита" не произошло! )
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Вендел вернулся - Спартаку стоит быть внимательнее в обороне, он своими пасами несколько моментов сделает.
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Ответ 2vdhrvmmzf
А сколько рёва то было что динамовцы Вендела чуть ли не на полгода убили))
Хоспади, а разговоров то было. (с)
+3
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Странный маскот у Зенита. Откуда взялся лев? Там же всем известный персонаж из 4-х букв с дошираком должен быть
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ещё в среду было сказано , что вендел и Педро занимаются в общей группе, тем интереснее будет, зачем слушать Медведева.
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Почему Медина в основе?
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Ответ kemal_spartak
Вся суть питерских. Это уже в крови )) + комплексы перед Спартаком
Хорошие комплексы, с 2012 года в Петербурге без поражений
+2
0
+2
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