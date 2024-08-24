Вендел, Барко, Педро, Угальде, Клаудиньо, Медина выйдут в старте на матч «Зенита» и «Спартака»
«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 6-го тура Мир РПЛ.
Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге в 17:30 по московскому времени.
Состав «Зенита»: Латышонок, Волков, Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Педро, Кассьерра.
Состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Медина, Бонгонда, Угальде.
Соболев, Дуарте и Николсон пропустят матч с «Зенитом». Они не прилетели со «Спартаком» в Санкт‑Петербург
этот "уважаемый человек" вообще когда-нибудь говорит правду?
Мне тут доказывали , что его чуть ли не убили 🤣🤣🤣🤣
Старый , ты где там?
Если бы сейчас был Абаскаль, там бы говорить было не о чем - состав был бы чудовищный. Почему? Да потому что кого может выпустить человек, который от мяча под лавку прячется?
Можно сто раз говорить, что она не является прямым представителем клуба, но это просто удобная отмазка, что бы последними словами обкладывать всех вокруг) так что не болельщику Спартака про этику в руководстве говорить