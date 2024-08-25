Орлов о Мостовом: «Он не прогрессирует, выпадает из игры, много брака. Позиция «провисает»
Геннадий Орлов раскритиковал Андрея Мостового после матча «Зенит» – «Спартак».
26-летний полузащитник вышел в стартовом составе на матч 6-го тура Мир РПЛ (0:0) и был заменен после первого тайма.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил замену так: «Вспомню только один острый момент с его участием. Он не смог воспользоваться ни скоростью, ни остротой, поэтому вышел Ерохин».
«В перерыве закономерно отправился отдыхать Мостовой. Он, к сожалению, не прогрессирует. Выпадает из игры. Много брака...
Ну вы вспомните момент в первом тайме, когда Педро продрался по флангу, прострелил вдоль штрафной. Максименко был уже отыгран, не доставал. А Мостовой не замкнул.
По такой игре один эпизод все может решить. Ну прояви ты страсть, прыгни на этот мяч! А он спокойно выставил ногу... Естественно, Рябчук его опередил.
Ну что это такое?! Ты должен просто с мясом такой мяч загнать в сетку. Увы, Андрей этого не понимает. Позиция «провисает», – сказал комментатор и журналист Орлов.
Но сейчас все по нисходящей, на один неплохой матч десять абсолютно никаких.
Даже если не сильно внимательно следить за футболистами Зенита вне поля, довольно очевидно, что Андрей по образу жизни ближе всех к «легендарным» Кокорину и Мамаеву. Тачки, часы, одежда, развлечения - это все очень здорово, сложно в молодом возрасте при его возможностях от всего воздерживаться. Но с футболом такое не вяжется совершенно. Тот же Кокорин тому пример - даже такой талант, как он без дисциплины карьеру свою спустил в унитаз.
Ну а болельщики, кстати, «молодцы», признали с Химками Мостового лучшим только за то, что вовремя ногу подставил, хотя до этого каждое действие невпопад. Нужно как-то более рационально подходить к выбору лучшего игрока, смотреть матч другим местом что ли…
Я этот коммент уже пишу раз в 999й.
как он вообще посмел усомниться в его святейшестве пинателю по мячу. о нет