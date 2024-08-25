Орлов о Мостовом: «Он не прогрессирует, выпадает из игры, много брака. Позиция «провисает»

Геннадий Орлов раскритиковал Андрея Мостового после матча «Зенит» – «Спартак».

26-летний полузащитник вышел в стартовом составе на матч 6-го тура Мир (0:0) и был заменен после первого тайма.

Главный тренер « » Сергей Семак объяснил замену так: «Вспомню только один острый момент с его участием. Он не смог воспользоваться ни скоростью, ни остротой, поэтому вышел Ерохин».

«В перерыве закономерно отправился отдыхать Мостовой. Он, к сожалению, не прогрессирует. Выпадает из игры. Много брака...

Ну вы вспомните момент в первом тайме, когда продрался по флангу, прострелил вдоль штрафной. Максименко был уже отыгран, не доставал. А Мостовой не замкнул.

По такой игре один эпизод все может решить. Ну прояви ты страсть, прыгни на этот мяч! А он спокойно выставил ногу... Естественно, его опередил.

Ну что это такое?! Ты должен просто с мясом такой мяч загнать в сетку. Увы, этого не понимает. Позиция «провисает», – сказал комментатор и журналист .