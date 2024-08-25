Орлов о Мостовом: «Он не прогрессирует, выпадает из игры, много брака. Позиция «провисает»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Андрей Мостовой Александр Максименко Олег Рябчук Спорт-Экспресс Педро дос Сантос Футбол

Геннадий Орлов раскритиковал Андрея Мостового после матча «Зенит» – «Спартак».

26-летний полузащитник вышел в стартовом составе на матч 6-го тура Мир РПЛ (0:0) и был заменен после первого тайма.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил замену так: «Вспомню только один острый момент с его участием. Он не смог воспользоваться ни скоростью, ни остротой, поэтому вышел Ерохин».

«В перерыве закономерно отправился отдыхать Мостовой. Он, к сожалению, не прогрессирует. Выпадает из игры. Много брака...

Ну вы вспомните момент в первом тайме, когда Педро продрался по флангу, прострелил вдоль штрафной. Максименко был уже отыгран, не доставал. А Мостовой не замкнул.

По такой игре один эпизод все может решить. Ну прояви ты страсть, прыгни на этот мяч! А он спокойно выставил ногу... Естественно, Рябчук его опередил.

Ну что это такое?! Ты должен просто с мясом такой мяч загнать в сетку. Увы, Андрей этого не понимает. Позиция «провисает», – сказал комментатор и журналист Орлов.

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70 комментариев
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красится каждую неделю вместо того чтоб футбольное мастерство шлифовать белобрысая
+60
-4
+56
Ему уже 26 лет, а он играет хуже, чем в 22-23.
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+52
Ответ nikitosdaipoltos
Зачем так про Зиньковского
Так что Зиньковский что Мостовой лимитное дно
+51
0
+51
А кто в Зените с Семаком прогрессирует, можете пальцем показать?
+30
-9
+21
Ты должен просто с мясом такой мяч загнать в сетку....Улыбнуло
+14
-2
+12
Ура, на второй год заметили… наверное скоро и дойдет, что и Семак не гений
+17
-7
+10
Я заметил одну закономерность, когда футболисты начинают красить свои волосы в неестественный цвете, их игра всегда становится только хуже, это в свое время коснулось даже Месси, потом того же Гризмана, Фодена, а нашим футболерам это вообще противопоказано, Обляков, Дивеев, Зиньковский, Мостовой, они и до этого играли средне, а после подкраски их игра становилось еще хуже, лучше бы это время потратили на свои тренировки
+12
-3
+9
Ответ Глебов Илья
красится каждую неделю вместо того чтоб футбольное мастерство шлифовать белобрысая
Зачем так про Зиньковского
+28
-20
+8
Мостовой очень неплохо в Зените начал, позапрошлый сезон и вовсе замечательный вышел - 8+5 в чемпионате.
Но сейчас все по нисходящей, на один неплохой матч десять абсолютно никаких.
Даже если не сильно внимательно следить за футболистами Зенита вне поля, довольно очевидно, что Андрей по образу жизни ближе всех к «легендарным» Кокорину и Мамаеву. Тачки, часы, одежда, развлечения - это все очень здорово, сложно в молодом возрасте при его возможностях от всего воздерживаться. Но с футболом такое не вяжется совершенно. Тот же Кокорин тому пример - даже такой талант, как он без дисциплины карьеру свою спустил в унитаз.

Ну а болельщики, кстати, «молодцы», признали с Химками Мостового лучшим только за то, что вовремя ногу подставил, хотя до этого каждое действие невпопад. Нужно как-то более рационально подходить к выбору лучшего игрока, смотреть матч другим местом что ли…
+7
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Мостовой - бестолковый бегунок, что было кристально ясно уже давным давно.
Я этот коммент уже пишу раз в 999й.
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Да неужели! Мостового выписывают из молодого, подающего надежды, очень перспективного игрока? А что случилось? Ведь только недавно все пели ему дифирамбы, хотя ничего в нём кроме паспорта и среднего крепкого уровня и не было видно. Всё, перспектива аренды? 😂
+7
0
+7
Ответ Nikitk@Torres
Ему уже 26 лет, а он играет хуже, чем в 22-23.
Увы, это типичная история для паспортиста😐
+6
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Ответ Дагестан за спартак
просто ноль вчера был,избавляться надо ,впрочем как и Спартаку от зиньковского
На Маркиньоса я наезжал но вчера он порадовал.Хотя надо смотреть на дистанции.Зиньковский для подемены сгодится.
+7
-1
+6
Очередной бездарь
+5
0
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Ответ Spartakus1984
На Маркиньоса я наезжал но вчера он порадовал.Хотя надо смотреть на дистанции.Зиньковский для подемены сгодится.
Антон, Андрей, это что-то типа нашего Яковлева. Вроде что-то получалось, но недолго.
+4
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+4
Ответ igls54
Ты должен просто с мясом такой мяч загнать в сетку....Улыбнуло
Вместе с Рябчуком
+5
-1
+4
Ответ @rtrblk
А кто в Зените с Семаком прогрессирует, можете пальцем показать?
Медведев.
+5
-1
+4
Ответ jss
Глушенков, Вендел, Кассьера
Самому-то не смешно? Это всё готовые хорошие игроки на момент прихода в Зенит, в чём вклад Семака в их становлении?
+4
0
+4
Да ничего страшного. Перейдёт в Сочи в следующем году, еще через год в Оренбург и к 30-ти когда контракт с Зенитом закончится поедет играть в ФНЛ. Не он первый, не он последний. Вон гляньте на Сутормина.
+4
0
+4
Как это с мясом? Разве он не будет тогда "бандитом", как Карасскаль?
+4
-1
+3
Это было видно ещё в прошлом сезоне..Орлову видно было не по глазам это.Остановился в росте Андрей.Так со многими нашими футболистами.Вместо прогресса регресс.
+3
0
+3
Действительно, никакого прогресса. Всё сидит и бубнит про плохого Абаскаля, ничего нового.
+6
-3
+3
Когда нет игрового интеллекта, - это беда… Не помогают ни свой «движок”, ни поддержка партнёров, ни бла-бла накануне сыграть за «тех ребят».
+2
0
+2
Ответ SirArktic
Дзюба, Азмун, Оздоев, Кузяев и т.д.
Понял)
+2
0
+2
Ответ JBa
Лучше бы ты в своей жизни на что-нибудь время потратил кроме комментариев. Месси у него играть хуже стал 🤡
> Месси у него играть хуже стал

как он вообще посмел усомниться в его святейшестве пинателю по мячу. о нет
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Ну так старый уже
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Да и комментарии с каждым днем всё хуже и хуже
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Когда два раза в месяц приходят смс с кучей бешенных нулей, то любой бы разучился играть….
+1
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Во всем виноват Мостовой 🙃
+2
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Ответ Carver
Так что Зиньковский что Мостовой лимитное дно
Лимитные играют в фнл2 или медиалиге, через пары лет в рпл. Оба парня неплохие, необделены техникой и футбольным айкью. В клубах послабее были бы на более заметных ролях.
+3
-2
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