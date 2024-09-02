Кафанов о том, кто из вратарей может уехать из РПЛ: «В ближайшие год-два – Максименко. Хороших много»

Виталий Кафанов считает, что Александр Максименко может уехать в зарубежный клуб.

– достойно заменил [Сафонова в «Краснодаре»]. Играет хорошо, мало пропускает, команда идет наверху. Сильно играют Максименко, . Вратарей много хороших, сложно выбирать. Уровень высокий.

не играл в начале сезона. Мы списывались с ним, с созванивались, он ждет своего шанса. Жаль, что Хайкин вылетел из Лиги чемпионов. Он сделал все для выхода команды в групповой этап. Общались с ним, он очень хотел пройти дальше. Он играет хорошо, даже несмотря на недавнюю травму. Он держит уровень. Мы общаемся со всеми, кто играет за рубежом.

– Не вводили ограничения по возрасту для вратарей?

– Касильяс закончил в 37, Шмейхель – в 38, Буффон – в 45. Вратари становятся лучше с каждым годом. В паспорт не смотрим, опытного вратаря лучше ставить вторым, чем молодого.

– Кто следующий после Сафонова может уехать?

– Если ближайшие год‑два, то Максименко. Если больше, то может поменяться – вратарей много хороших, – сказал тренер вратарей сборной России.