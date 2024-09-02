Кафанов о том, кто из вратарей может уехать из РПЛ: «В ближайшие год-два – Максименко. Хороших много»

Теги Спартак Локомотив ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Виталий Кафанов Юрий Лодыгин Илья Лантратов Никита Хайкин Александр Максименко Матч ТВ Матвей Сафонов Станислав Агкацев Даниил Худяков Футбол

Виталий Кафанов считает, что Александр Максименко может уехать в зарубежный клуб.

– Агкацев достойно заменил Матвея [Сафонова в «Краснодаре»]. Играет хорошо, мало пропускает, команда идет наверху. Сильно играют Максименко, Лантратов. Вратарей много хороших, сложно выбирать. Уровень высокий.

Юра Лодыгин не играл в начале сезона. Мы списывались с ним, с Худяковым созванивались, он ждет своего шанса. Жаль, что Хайкин вылетел из Лиги чемпионов. Он сделал все для выхода команды в групповой этап. Общались с ним, он очень хотел пройти дальше. Он играет хорошо, даже несмотря на недавнюю травму. Он держит уровень. Мы общаемся со всеми, кто играет за рубежом.

– Не вводили ограничения по возрасту для вратарей?

– Касильяс закончил в 37, Шмейхель – в 38, Буффон – в 45. Вратари становятся лучше с каждым годом. В паспорт не смотрим, опытного вратаря лучше ставить вторым, чем молодого.

– Кто следующий после Сафонова может уехать?

– Если ближайшие год‑два, то Максименко. Если больше, то может поменяться – вратарей много хороших, – сказал тренер вратарей сборной России.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удивительно,что если Кафанов такой спец по вратарям,почему у Ростова "здесь цитата Губерниева" на воротах в каждом сезоне почти.
+7
-2
+5
Ответ Rurik Gislasson
Удивительно,что если Кафанов такой спец по вратарям,почему у Ростова "здесь цитата Губерниева" на воротах в каждом сезоне почти.
Он же их не покупает.
+3
-1
+2
Ответ counsel
Он же их не покупает.
то есть нет совета от тренера по вратарям,который совмещает аж две должности.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий