Андрей Мостовой о матчах во Вьетнаме: «Сначала расстроился, что 10 часов лететь. Но нужно искать позитив: посмотреть новую страну, сменить обстановку»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу товарищеские матчи (сборные) Андрей Мостовой Матч ТВ Футбол

Андрей Мостовой прокомментировал поездку сборной России во Вьетнам.

Национальная команда сыграет два товарищеских матча с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября). Встречи состоятся в Ханое.

Какие были первые эмоции, когда узнали, что придется лететь во Вьетнам?

– Сначала, конечно, расстроился, что 10 часов лететь. Но везде нужно искать какие‑то позитивные моменты, посмотреть новую страну и культуру, сменить обстановку, так как уже три месяца просто тренируемся, – сказал вингер «Зенита» и сборной России.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пишите, пожалуйста, в заголовке, какой именно Мостовой, царь или из народа.
+8
-1
+7
Устал, бедолага.
+5
-2
+3
привет всем тем, кто топит за переход в Азию
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий