Андрей Мостовой о матчах во Вьетнаме: «Сначала расстроился, что 10 часов лететь. Но нужно искать позитив: посмотреть новую страну, сменить обстановку»

Андрей Мостовой прокомментировал поездку сборной России во Вьетнам.

Национальная команда сыграет два товарищеских матча с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября). Встречи состоятся в Ханое.

– Какие были первые эмоции, когда узнали, что придется лететь во Вьетнам?

– Сначала, конечно, расстроился, что 10 часов лететь. Но везде нужно искать какие‑то позитивные моменты, посмотреть новую страну и культуру, сменить обстановку, так как уже три месяца просто тренируемся, – сказал вингер « » и сборной России.