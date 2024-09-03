«Вьетнамцы завтракают фо-бо – 2 доллара, вода – 1 доллар. 3 доллара – и ты сытый. Русским это блюдо понравилось». Вратарь сборной Лев Данг о еде

Вратарь Лев Данг ответил на вопрос об отличиях Москвы и Ханое.

31-летний голкипер является воспитанником академий московских клубов «Спартак» и «Динамо». В 2011 году он уехал из России. По ходу карьеры выступал за клубы из Вьетнама, Таиланда, Лаоса и Японии.

5 сентября сборные Вьетнама и России проведут товарищеский матч в Ханое.

– Насколько сильно отличается Ханой от Москвы?

– Это две разные вселенные. Погода разная, мотоциклов много... Рассказывать можно несколько часов.

– В России часто спрашивают, сколько футболисты тратят на жизнь. В «Спартаке» говорили – 100-150 тысяч. А как во Вьетнаме?

– В «Спартаке» вряд ли живут на 100 тысяч в месяц (смеется). Может, в день?

– Андрей Мостовой из «Зенита» тоже не поверил.

– Ну, во Вьетнаме по-разному: можно и дорого жить, и дешево.

Здесь очень развиты уличные ресторанчики, где подают фо-бо. Кстати, в Москве сейчас его тоже много где можно встретить, русским людям это блюдо понравилось.

Правда, должен сказать, что, когда пробовал фо-бо в России, да, было вкусно, но до вьетнамского не дотягивает.

Всем советую прилететь во Вьетнам, в Ханой, и попробовать этот суп. Потому что даже в Сайгоне уже другая рецептура...

Так вот, такая «фобошка» обходится в два доллара. Плюс вода – еще доллар. Вот и считайте – три доллара, и ты уже сытый. Вьетнамцы так и питаются. Они в основном завтракают фо-бо.

– Не очень здоровый завтрак.

– Почему? Там же лапша и говядина.

– Не очень диетический, вернее.

– Ну, это да. Но при этом во Вьетнаме очень мало полных людей. Я сам долго не мог привыкнуть к супу по утрам, но потом втянулся.

Теперь, когда у нас выезд в Ханой, я первым же делом утром еду завтракать оригинальной ханойской «фобошкой».

– Еда недорогая. А жилье?

– Знаете, из-за того, что доллар скачет, сейчас уже не так дешево, как раньше, – сказал Лев Данг.