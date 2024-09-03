«Вьетнамцы завтракают фо-бо – 2 доллара, вода – 1 доллар. 3 доллара – и ты сытый. Русским это блюдо понравилось». Вратарь сборной Лев Данг о еде

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Вьетнама по футболу Лев Данг Спорт-Экспресс Здоровье Футбол

Вратарь Лев Данг ответил на вопрос об отличиях Москвы и Ханое.

31-летний голкипер является воспитанником академий московских клубов «Спартак» и «Динамо». В 2011 году он уехал из России. По ходу карьеры выступал за клубы из Вьетнама, Таиланда, Лаоса и Японии. 

5 сентября сборные Вьетнама и России проведут товарищеский матч в Ханое.

– Насколько сильно отличается Ханой от Москвы?

– Это две разные вселенные. Погода разная, мотоциклов много... Рассказывать можно несколько часов.

– В России часто спрашивают, сколько футболисты тратят на жизнь. В «Спартаке» говорили – 100-150 тысяч. А как во Вьетнаме?

– В «Спартаке» вряд ли живут на 100 тысяч в месяц (смеется). Может, в день?

– Андрей Мостовой из «Зенита» тоже не поверил.

– Ну, во Вьетнаме по-разному: можно и дорого жить, и дешево.

Здесь очень развиты уличные ресторанчики, где подают фо-бо. Кстати, в Москве сейчас его тоже много где можно встретить, русским людям это блюдо понравилось.

Правда, должен сказать, что, когда пробовал фо-бо в России, да, было вкусно, но до вьетнамского не дотягивает.

Всем советую прилететь во Вьетнам, в Ханой, и попробовать этот суп. Потому что даже в Сайгоне уже другая рецептура...

Так вот, такая «фобошка» обходится в два доллара. Плюс вода – еще доллар. Вот и считайте – три доллара, и ты уже сытый. Вьетнамцы так и питаются. Они в основном завтракают фо-бо.

– Не очень здоровый завтрак.

– Почему? Там же лапша и говядина.

– Не очень диетический, вернее.

– Ну, это да. Но при этом во Вьетнаме очень мало полных людей. Я сам долго не мог привыкнуть к супу по утрам, но потом втянулся.

Теперь, когда у нас выезд в Ханой, я первым же делом утром еду завтракать оригинальной ханойской «фобошкой».

– Еда недорогая. А жилье?

– Знаете, из-за того, что доллар скачет, сейчас уже не так дешево, как раньше, – сказал Лев Данг.

26 комментариев
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Юран: завтракаю вод-кой и неустойками
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Ответ Оригинальный Ник
По нынешнему курсу это где-то 300 рублей. За эти деньги можно полноценный обед в столовке заказать
Ну, не в Москве, наверное
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Фо-бо это вкусно, но не очень сытно. И по моему мнению совсем не калорийно. Тот же Том ям из азиатских супов как будто намного насыщенней. Морепродукты опять же. Да и не такой пустой.
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А чё вода такая дорогая?
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По нынешнему курсу это где-то 300 рублей. За эти деньги можно полноценный обед в столовке заказать
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А там точно сборная Вьетнама будет? А то после колумбийских баскетболистов есть вопросы
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Фо нам вьен (с митболлами) или фо ксунь, на костях с костим мозгом и сухожилиями очень сытно и питательно. Бульон варится всю ночь, много коллагена. Рисовая лапша- углеводы, мясо-белок, бульон жирный и наваристый. Есть лук репчатый и зелёный. К тому же Фо подаётся с ростками сои, свежим базиликом, муй тау(вьетнамская пищевая трава, не знаю как по-русски), лаймом, всегда на столе в фошницах есть маринованный чеснок, чили, чили-соус, густой соевый соус, рыбный соус. Порция большая. Наедаешься до вечера. После запиваешь кафе суа да( вьетнамский кофе со сгущенкой и льдом) и вообще хорошо. Вода стоит 10k донг( 40 центов) за 1,5-литровую бутылку. 25к донг=1 доллар бутылка 5 литров. Хороший фо с говядиной (бо)стоит около 50k до 80к(2-3 доллара). Есть ещё Фо Га с курицей. Стоит столько же. Но Я бы порекомендовал Бунь Бо Хуэ. Бульон более наваристый и острый, его чаще едят и на Юге и на Севере.
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Ответ Kerghoodoo
Ну, не в Москве, наверное
И не в спб
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Ответ Виктор Огай
Фо-бо это вкусно, но не очень сытно. И по моему мнению совсем не калорийно. Тот же Том ям из азиатских супов как будто намного насыщенней. Морепродукты опять же. Да и не такой пустой.
Смотря как приготовить. Тот же борщ на одной кухне будет розовой водой с картошкой, а на другой – густой и сытный.
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Ответ superbro
Юран: завтракаю вод-кой и неустойками
Пью слезы спортивных директоров.
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Ответ DenisLa
Сравнил по вкусу фо бо и обед из столовки.
Обед в столовке гораздо круче.
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Вьетнамская еда - топ! Бюджетно, вкусно, и главное - всегда одинаково (у нас). Нет такого, что берёшь свои любимые Нэмы в новом месте, а они невкусные. Сам вчера ужинал Том Ямом и Нэмами
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Отличное спортивное интервью, только не хватило про женщин вопросов.
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Ответ Оригинальный Ник
По нынешнему курсу это где-то 300 рублей. За эти деньги можно полноценный обед в столовке заказать
Ну да, в кафе бизнес - ланч 300-350.
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Ответ Оригинальный Ник
По нынешнему курсу это где-то 300 рублей. За эти деньги можно полноценный обед в столовке заказать
Сравнил по вкусу фо бо и обед из столовки.
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Ответ Senchas
И не в спб
даже в уфе уже полноценный обед не закажешь за 300. 500 минимум.
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Ответ Kerghoodoo
А чё вода такая дорогая?
Азия. Там проблемы с питьевой водой.
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У нас на аналогичные 300 рублей можно например съест шаверму или условный блин в теремке. Разница только в том, что мы к такой еде привыкли, а азиатская кухня - это новые ощущения.
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Ответ Александр Охотко
Лапша -это очень "полезно" конечно
а что в ней вредного?
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Ответ Yeti_17
Смотря как приготовить. Тот же борщ на одной кухне будет розовой водой с картошкой, а на другой – густой и сытный.
Но не за 200 рублей)
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А как надо монеты или купюры бакинские кушать?
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мой любимый супец, в любом азиатском его заказываю для сравнения))
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Один долларОВ - сильнО!
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