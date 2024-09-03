Куман о Бергвейне в Саудовской Аравии: «В 26 лет должны быть спортивные амбиции, а не финансовые. Я бы не согласился»

Роналд Куман оценил решение Стевена Бергвейна перейти в Саудовскую Аравию.

« » продал 26-летнего футболиста в « » за более чем 21 миллион евро.

«Когда тебе 26 лет, должны быть спортивные амбиции, а не финансовые. Эти решения принимают футболисты.

Я не был в такой же ситуации, потому что мог перейти в «Барселону». Стевен мог остаться в «Аяксе» – разве это плохо?

Да, нужно уважать это решение, но я бы лично не согласился на такой переход», – сказал Роналд Куман.

Куман о Бергвейне в Саудовской Аравии: «Его глава в сборной Нидерландов закрыта. Это не имеет ничего общего с амбициями»