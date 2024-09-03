Куман о Бергвейне в Саудовской Аравии: «В 26 лет должны быть спортивные амбиции, а не финансовые. Я бы не согласился»
Роналд Куман оценил решение Стевена Бергвейна перейти в Саудовскую Аравию.
«Аякс» продал 26-летнего футболиста в «Аль-Иттихад» за более чем 21 миллион евро.
«Когда тебе 26 лет, должны быть спортивные амбиции, а не финансовые. Эти решения принимают футболисты.
Я не был в такой же ситуации, потому что мог перейти в «Барселону». Стевен мог остаться в «Аяксе» – разве это плохо?
Да, нужно уважать это решение, но я бы лично не согласился на такой переход», – сказал Роналд Куман.
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