Куман о Бергвейне в Саудовской Аравии: «В 26 лет должны быть спортивные амбиции, а не финансовые. Я бы не согласился»

Теги высшая лига Нидерланды Сборная Нидерландов по футболу Аякс Роналд Куман высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Стевен Бергвейн Футбол

Роналд Куман оценил решение Стевена Бергвейна перейти в Саудовскую Аравию.

«Аякс» продал 26-летнего футболиста в «Аль-Иттихад» за более чем 21 миллион евро.

«Когда тебе 26 лет, должны быть спортивные амбиции, а не финансовые. Эти решения принимают футболисты.

Я не был в такой же ситуации, потому что мог перейти в «Барселону». Стевен мог остаться в «Аяксе» – разве это плохо?

Да, нужно уважать это решение, но я бы лично не согласился на такой переход», – сказал Роналд Куман.

Куман о Бергвейне в Саудовской Аравии: «Его глава в сборной Нидерландов закрыта. Это не имеет ничего общего с амбициями»

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6 комментариев
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В его 26 и предложений таких не было
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Это не дело тренера думать о амбициях игроков, ты просто должен вызывать лучших, а не мораль читать
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Бергвейн обеспечивает своё будущее. Это ли не конечная цель профессиональной карьеры? Не всем брать титулы и бить рекорды. А через год второго такого шанса может и не быть.
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Я бы посмотрел на Кумана тренером Португалии и как бы он не вызвал Роналду 😁 А так легко рассуждать не имея предложения из СА.
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Бергвейн сделал правильный выбор, оставив позади европкин деградирующий псевдофутбол.
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