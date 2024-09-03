Роналду не думал об уходе из сборной Португалии после Евро-2024: «Как раз наоборот: это придало мне еще больше мотивации продолжать»

Криштиану Роналду не думал об уходе из сборной Португалии после Евро-2024.

– После Евро-2024 вам не приходило в голову покинуть национальную команду?

– Это все слухи из прессы. Мне и в голову не приходило, что моя карьера [в сборной] подошла к концу. Как раз наоборот: это придало мне еще больше мотивации продолжать, если честно.

– Какова мотивация для того, чтобы играть за сборную после победы на чемпионате Европы? Победа на чемпионате мира?

– Мотивация заключается в том, чтобы играть за сборную и выиграть Лигу наций. Это наше следующее соревнование, поэтому мы хотим подготовиться наилучшим образом, чтобы выиграть этот турнир, который мы уже выиграли однажды и хотим это повторить – вот наша мотивация.

Я, наверное, буду повторять одно и то же снова и снова, но я не думаю о долгосрочной перспективе, всегда мыслю краткосрочно, – сказал нападающий « » и сборной Португалии.

Роналду о Португалии на Евро-2024: «У людей были слишком высокие ожидания. Для меня наше выступление было победой, а не провалом. Это часть роста команды»