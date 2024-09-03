Роналду не думал об уходе из сборной Португалии после Евро-2024: «Как раз наоборот: это придало мне еще больше мотивации продолжать»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду не думал об уходе из сборной Португалии после Евро-2024.

– После Евро-2024 вам не приходило в голову покинуть национальную команду?

– Это все слухи из прессы. Мне и в голову не приходило, что моя карьера [в сборной] подошла к концу. Как раз наоборот: это придало мне еще больше мотивации продолжать, если честно.

– Какова мотивация для того, чтобы играть за сборную после победы на чемпионате Европы? Победа на чемпионате мира?

– Мотивация заключается в том, чтобы играть за сборную и выиграть Лигу наций. Это наше следующее соревнование, поэтому мы хотим подготовиться наилучшим образом, чтобы выиграть этот турнир, который мы уже выиграли однажды и хотим это повторить – вот наша мотивация.

Я, наверное, буду повторять одно и то же снова и снова, но я не думаю о долгосрочной перспективе, всегда мыслю краткосрочно, – сказал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии. 

Роналду о Португалии на Евро-2024: «У людей были слишком высокие ожидания. Для меня наше выступление было победой, а не провалом. Это часть роста команды»

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30 комментариев
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Ответ Boba
При всём уважении к Роналду, возможно он занимает место какого-нибудь перспективного мальца (возможно не одного) у которого мечта всей жизни сыграть за сборную.
Место Жоты он занимает
+31
-2
+29
Сочувствуем сборной Португалии...
+30
-3
+27
🤣🤣🤣
+34
-9
+25
Этого клеща уже как 4 года не должно быть в сборной, а все сидит паразитирует
+28
-5
+23
Конечно, там же через шесть лет домашний ЧМ
+14
-1
+13
Да он и в 60 в заявке там будет...
Так,чисто под пенки выходить,потому что "клянусь детьми,голы для меня не главное" 😂
+12
0
+12
Ответ Bobeer
Да он и в 60 в заявке там будет... Так,чисто под пенки выходить,потому что "клянусь детьми,голы для меня не главное" 😂
чисто на технику штрафной пробью
+11
0
+11
Ответ people people
Место Жоты он занимает
морщит Жоту, получается
+10
-1
+9
При всём уважении к Роналду, возможно он занимает место какого-нибудь перспективного мальца (возможно не одного) у которого мечта всей жизни сыграть за сборную.
+13
-4
+9
игроки сборной Португалии: 🗿🗿🗿
+8
-2
+6
Интересно какую мотивацию придаст игрокам команды Португалии осознание что следующие турниры они будут играть в меньшинстве все игры?
+4
0
+4
Она издевается..
+3
0
+3
- "Ну всё, пропал дом". профессор Преображенский, к/ф "Собачье сердце".
+4
-1
+3
Конечно не думал. Его эго и не подпустит такие мысли. Хотя именно благодаря ему, он и добился таких высот. Но решение по сборной за Роналду должны принять другие. А то он и до 80 будет играть и его ничего не смутит.
+4
-2
+2
Ответ Potapson
Интересно какую мотивацию придаст игрокам команды Португалии осознание что следующие турниры они будут играть в меньшинстве все игры?
Такая же мотивация, как и у игроков Насра.. Никакая.. Хе.
+2
0
+2
Эта музыка будет вечной....
+3
-1
+2
Момент, где Месси поднимает Кубок ЧМ, нанесло Роналду серьезную психологическую травму. Теперь у него навязчивая мысль во что бы то ни стало забрать этот кубок. Но этим самым только усугубляет положение сб. Португалии.
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Кажется этот чел говорил Моргану, что закончит карьеру, если выиграет ЧМ.. Португезам ещё долго играть вдесятером.. А-ха-ха-ха.. 😄
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Если есть яйца у федерации футбола Португалии и тренера то они должны решать, но похоже этого не случится
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Пусть Пепе тоже поддерживает форму на всякий случай до следующего ЧМ.))
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Сколько ж из палаты выбежало
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Жаль Месси нельзя пригласить в сборную Портков
Он бы и с ними чм или че выиграл.
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Роналду один из тех, кто идёт до конца🤙🏻
Позориться до конца - его кредо🤌🏻
Вся карьера искусственно надута. Все голы - однотипны (замыкания, пенальти 96,7%)
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Играй Криштиану конечно, сборная Португалии теперь вечно будет с тобой или ты с ней и в краткосрочной и в долгосрочной перспективе, мы уже всё поняли, поэтому оставайся конечно, плевать на эти титулы, наслаждайся командой, правильно питайтесь, рано ложитесь спать, ты главное продолжай забивать Люксембургу, Лихтенштейну и Ватикану, пусть даже с пенальти…)))🔥
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Ответ Glukinho
морщит Жоту, получается
Свою вряд ли, там уже всё тело в ботоксе🤓
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Ответ people people
Место Жоты он занимает
Давно Жота центрфорвард?
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Ответ Vovker
Давно Жота центрфорвард?
В Ливерпуле он где играет?
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Заканчивать надо вовремя. Сейчас его игра за сборную вызывает просто смех. Ну не тянет, не бежит, не бьет,не может. Пора за ветеранов бегать в выставочных матчах.
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Ответ Юсуф Тайсумов
Она издевается..
Оно..
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