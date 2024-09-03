Глава «Локо» Нагорных о судействе в РПЛ: «После каждого матча акцент на ошибках арбитра, а не на самой игре – не считаю это правильным. Необходимо добиться единых подходов и стандартов»

Юрий Нагорных высказался о недостатках судейства в Мир РПЛ.

«Тема судейства всегда была, есть и будет актуальной. Ведь даже несмотря на все технические средства, все равно у клубов и различных специалистов возникает масса вопросов к арбитрам.

Моя позиция заключается в том, что нам необходимо на уровне нашего футбольного руководства наконец‑то договориться об определенных единых подходах и стандартах. Посмотрите, не так давно закончился чемпионат Европы. Были ли там вопросы по судейству? Конечно, были. Но общие подходы к единоборствам на поле судьями трактовались в одном стиле. Вот и нам нужно добиться того же самого.

В целом, в очередной раз повторюсь: судьи всегда на острие, им непросто. Не считаю правильной тенденцию, когда после каждой игры у нас делается акцент именно на работе арбитра, на его ошибках, а не на самом матче и игре отдельных футболистов. Тем самым мы уводим болельщика от игры и от непосредственно футбола», – сказал председатель совета директоров « ».