Малышев о судействе: «Против «Спартака» часто возникают ошибки, неодинаковые решения – это вызывает бурю эмоций, но надо разбирать профессионально»

Олег Малышев считает, что судьи часто ошибаются против «Спартака».

Красно-белые обыграли « » (1:0) в 7-м туре Мир .

На 8‑й минуте полузащитник «Спартака» столкнулся в штрафной площади москвичей с . Главный судья Сергей Карасев после обсуждения эпизода с ВАР принял решение не назначать 11-метровый удар.

«Я бы хотел, чтобы оценку давали специалисты. У меня много эмоций как у болельщика. Мне кажется, что ошибки возникают часто в том числе против Спартака.

Решения неодинаковые. У меня это вызывает бурю эмоций, но это надо разбирать профессионально», – сказал генеральный директор « » Олег Малышев.