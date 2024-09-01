Малышев о судействе: «Против «Спартака» часто возникают ошибки, неодинаковые решения – это вызывает бурю эмоций, но надо разбирать профессионально»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Александр Зотов Хесус Медина Спорт-Экспресс Олег Малышев Футбол

Олег Малышев считает, что судьи часто ошибаются против «Спартака».

Красно-белые обыграли «Рубин» (1:0) в 7-м туре Мир РПЛ

На 8‑й минуте полузащитник «Спартака» Хесус Медина столкнулся в штрафной площади москвичей с Александром Зотовым. Главный судья Сергей Карасев после обсуждения эпизода с ВАР принял решение не назначать 11-метровый удар.

«Я бы хотел, чтобы оценку давали специалисты. У меня много эмоций как у болельщика. Мне кажется, что ошибки возникают часто в том числе против Спартака.

Решения неодинаковые. У меня это вызывает бурю эмоций, но это надо разбирать профессионально», – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

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18 комментариев
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Эти в ЭСК разберут .. профессиАнально.. ну ну ..
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Ответ Честный контроль
Красно-белым нытикам все еще снятся времена Хусаинова. Когда все диктовалось только в пользу этого клуба. Потому и опаивание судей чаем, как Карасева, и стонущее нытье продолжится.
Ну армейцам с Гинером бы помолчать про «диктовалось только в пользу этого клуба»
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Ответ PalPal
Клуб этого гендира каждый сезон оказывается в плюсе от судейских ошибок, но при этом они лидеры по нытью и поисках заговора. Можно ли это назвать позором? Я думаю, что да.
Судя по всему ты с болот
+5
-5
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Ответ PalPal
Клуб этого гендира каждый сезон оказывается в плюсе от судейских ошибок, но при этом они лидеры по нытью и поисках заговора. Можно ли это назвать позором? Я думаю, что да.
Озвучь пожалуйста, что такое в итоге судейская ошибка и как её признают?
Все мы помним клоунаду с газпромом, когда очевидные ошибки не признавали.
+4
-4
0
Ответ PalPal
Клуб этого гендира каждый сезон оказывается в плюсе от судейских ошибок, но при этом они лидеры по нытью и поисках заговора. Можно ли это назвать позором? Я думаю, что да.
Скоро ли болота замёрзнут...
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Ответ Петрович
Скоро ли болота замёрзнут...
Сложно замёрзнуть болоту при наличии такого огромного кол-ва нечистот...
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Ответ Не уверен!!
В плюсе?Это когда в матче с Зенитом не дали пенальти за чистый фол на Хлусевичи?))
Нет, это когда в матче с Зенитом не дали 100% удаление Мартинсу за наглое и умышленное хватание мяча руками. Спартаковцы это тоже понимают, поэтому выдумали себе антикриз про несуществующий "пенальти" на "Хлусевичи".
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Ответ spartakgorky
Сложно замёрзнуть болоту при наличии такого огромного кол-ва нечистот...
Нечистоты в свинарнике, не на болотах.
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Ответ Петрович
Скоро ли болота замёрзнут...
Декабрь - февраль.
Ещё вопросы по естествознанию будут?
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Ответ Ничего Смешного
Озвучь пожалуйста, что такое в итоге судейская ошибка и как её признают? Все мы помним клоунаду с газпромом, когда очевидные ошибки не признавали.
https://m.sports.ru/football/1116351302-lapochkin-o-padenii-zotova-v-shtrafnoj-spartaka-dolzhen-byt-penalti-me.html?p_a=click&p_n=more/news_1116351564&p_c=normal
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Ответ fil_spb
Нет, это когда в матче с Зенитом не дали 100% удаление Мартинсу за наглое и умышленное хватание мяча руками. Спартаковцы это тоже понимают, поэтому выдумали себе антикриз про несуществующий "пенальти" на "Хлусевичи".
Несуществующий))Мяч был за ногой Хлусевича,Артур ни как не мог к этому мячу добраться не коснувшись сначала ногу Хлусевича- это ни каким образом не может быть игрой в мяч))
По Мартинсу,за такое никогда не дают желтые.Игрок падая думает,что на нем нарушали,хватает мяч,таких моментов каждый тур по несколько штук.
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Ответ Не уверен!!
Несуществующий))Мяч был за ногой Хлусевича,Артур ни как не мог к этому мячу добраться не коснувшись сначала ногу Хлусевича- это ни каким образом не может быть игрой в мяч)) По Мартинсу,за такое никогда не дают желтые.Игрок падая думает,что на нем нарушали,хватает мяч,таких моментов каждый тур по несколько штук.
Ахаха. Ты настолько внимательно смотрел матч и эпизод, что даже не знаешь, что Артур в том матче не играл.

Ну и ты уже 3-й спартаковец, который пытается мне доказать что Мартинс идиот. Что ж вы так своих же игроков не уважаете? Нет, он прекрасно знал, что там фола не было, потому что его там и близко не было. Мартинс просто потерял равновесие и вместе с ним потерял и мяч. А потом этот мяч умышленно схватил руками. Умышленная игра рукой это всегда и везде ЖК. Для Мартинса вторая и удаление.
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Ответ -DF-
Баланс судейских ошибок в прошлом сезоне: У Спартака +1, у Зенита -6, но проплаченные спортивные СМИ продолжают промывать мозги мифами про "газпромовское судейство". Сегодняшнее судейство Карася против Рубина - просто эталонный пример засуживания Спартака.
Ну так статистика откуда берется? После отчета ЭСК, то это вообще бред, Спартак какие-то ошибки и не предлагал рассматривать, так как это все бесполезно
А когда ты смотришь матч и видишь, что второй тур подряд на Спартаке нарушают много раз, а Спартак нарушил пару раз и сразу ЖК, то уже возникают вопросы к судейству
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