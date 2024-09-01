Малышев о судействе: «Против «Спартака» часто возникают ошибки, неодинаковые решения – это вызывает бурю эмоций, но надо разбирать профессионально»
Олег Малышев считает, что судьи часто ошибаются против «Спартака».
Красно-белые обыграли «Рубин» (1:0) в 7-м туре Мир РПЛ.
На 8‑й минуте полузащитник «Спартака» Хесус Медина столкнулся в штрафной площади москвичей с Александром Зотовым. Главный судья Сергей Карасев после обсуждения эпизода с ВАР принял решение не назначать 11-метровый удар.
«Я бы хотел, чтобы оценку давали специалисты. У меня много эмоций как у болельщика. Мне кажется, что ошибки возникают часто в том числе против Спартака.
Решения неодинаковые. У меня это вызывает бурю эмоций, но это надо разбирать профессионально», – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
Все мы помним клоунаду с газпромом, когда очевидные ошибки не признавали.
Ещё вопросы по естествознанию будут?
По Мартинсу,за такое никогда не дают желтые.Игрок падая думает,что на нем нарушали,хватает мяч,таких моментов каждый тур по несколько штук.
Ну и ты уже 3-й спартаковец, который пытается мне доказать что Мартинс идиот. Что ж вы так своих же игроков не уважаете? Нет, он прекрасно знал, что там фола не было, потому что его там и близко не было. Мартинс просто потерял равновесие и вместе с ним потерял и мяч. А потом этот мяч умышленно схватил руками. Умышленная игра рукой это всегда и везде ЖК. Для Мартинса вторая и удаление.
А когда ты смотришь матч и видишь, что второй тур подряд на Спартаке нарушают много раз, а Спартак нарушил пару раз и сразу ЖК, то уже возникают вопросы к судейству