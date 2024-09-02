Дешам о будущем в сборной Франции: «Не хочу продолжать работу только ради продолжения. У меня контракт до 2026-го, обсуждений продления нет»

Дидье Дешам высказался о будущем в сборной Франции.

«Я нахожусь здесь – вот и ответ. Я всегда говорил, что не хочу продолжать [работу в сборной] только ради того, чтобы продолжать, я никогда этим не руководствовался.

Конечно, в конце июля мы обсудили это с президентом. Были обсуждения, анализ, и это нормально, я поделился с ним своими эмоциями. В конце концов, решения принимает президент.

Продление контракта не стоит на повестке дня. У меня есть соглашение до 2026 года, никаких обсуждений нет», – сказал главный тренер сборной в интервью Telefoot.