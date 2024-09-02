Дешам о будущем в сборной Франции: «Не хочу продолжать работу только ради продолжения. У меня контракт до 2026-го, обсуждений продления нет»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Федерация футбола Франции Филипп Диалло Футбол

Дидье Дешам высказался о будущем в сборной Франции.

«Я нахожусь здесь – вот и ответ. Я всегда говорил, что не хочу продолжать [работу в сборной] только ради того, чтобы продолжать, я никогда этим не руководствовался.

Конечно, в конце июля мы обсудили это с президентом. Были обсуждения, анализ, и это нормально, я поделился с ним своими эмоциями. В конце концов, решения принимает президент.

Продление контракта не стоит на повестке дня. У меня есть соглашение до 2026 года, никаких обсуждений нет», – сказал главный тренер сборной Франции в интервью Telefoot.

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6 комментариев
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Станислав Саламович Дешам
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Может в МЮ? У Тен Хага как раз в это же время контракт закончится)
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Самый успешный тренер сборной Франции, хотя начиналось всё с очень обидного поражения на домашнем евро. А на данный момент состав на 5-7 лет вперёд спокойно имеется
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просто надоел. А последнее евро это крайне на любителя, для поклонников фильмов как сохнет краска...
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Ответ Batitotti
Станислав Саламович Дешам
Конечно! Тут только Станислав Саламович или Зинедин Язидович
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Ответ chalkidis nikolai
Самый успешный тренер сборной Франции, хотя начиналось всё с очень обидного поражения на домашнем евро. А на данный момент состав на 5-7 лет вперёд спокойно имеется
только дело в том что и от такого состава ожидания соответствующие)и если франция не выиграет чм 26 то дешама скорее всего уволят
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