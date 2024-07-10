Глава FFF заявил, что Дешам останется в сборной Франции: «Предыдущие результаты говорят в пользу Дидье, цели достигнуты»

Дидье Дешам останется в сборной Франции после Евро-2024.

Об этом сообщил глава футбола Франции Филипп Диалло.

завершила выступление на , уступив Испании в полуфинале (1:2).

«Не вижу поводов сомневаться в его будущем. Предыдущие результаты прошлого говорят в его пользу, цели были достигнуты.

Дидье продолжит свою работу», – сказал Диалло в интервью L’Equipe.

Дешам на вопрос о будущем в сборной Франции после вылета с Евро: «Спросите главу федерации. Я уважаю вас – уважайте и вы тех, кто несет ответственность»

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