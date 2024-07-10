Глава FFF заявил, что Дешам останется в сборной Франции: «Предыдущие результаты говорят в пользу Дидье, цели достигнуты»
Дидье Дешам останется в сборной Франции после Евро-2024.
Об этом сообщил глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло.
Сборная Франции завершила выступление на Евро-2024, уступив Испании в полуфинале (1:2).
«Не вижу поводов сомневаться в его будущем. Предыдущие результаты прошлого говорят в его пользу, цели были достигнуты.
Дидье продолжит свою работу», – сказал Диалло в интервью L’Equipe.
Дешам на вопрос о будущем в сборной Франции после вылета с Евро: «Спросите главу федерации. Я уважаю вас – уважайте и вы тех, кто несет ответственность»
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По-хорошему, исходя из (не)готовности Мбаппе к ЧЕ, его надо было сажать в запас и наигрывать схему без него. Но "кто ж его посадит, он же памятник!", и в итоге Дешаму надо было думать в первую очередь не о выигрыше, а о том, как разместить на поле всех, кому положено.
Да, вот только после 2018 года французы играют, как говно, но зато результаты есть
да ты не сравнивай состав французов с тем поколением испанцем
у испанцев на каждой позиции глыба играла,костяк был из игроков Барсы и Реала,которые доминировали в Европе
Один гол с игры за весь Евро, это результат ?
Со времён бывшего главы ФФ ,было ясно что в федерации сидят ярые анти Зиданисты -звездарасты -астрологи.
Нужен новый тренер новый взгляд, состав то у Франции один из лучших.