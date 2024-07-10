Глава FFF заявил, что Дешам останется в сборной Франции: «Предыдущие результаты говорят в пользу Дидье, цели достигнуты»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Евро-2024 Федерация футбола Франции Футбол

Дидье Дешам останется в сборной Франции после Евро-2024.

Об этом сообщил глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

Сборная Франции завершила выступление на Евро-2024, уступив Испании в полуфинале (1:2).

«Не вижу поводов сомневаться в его будущем. Предыдущие результаты прошлого говорят в его пользу, цели были достигнуты.

Дидье продолжит свою работу», – сказал Диалло в интервью L’Equipe.

Дешам на вопрос о будущем в сборной Франции после вылета с Евро: «Спросите главу федерации. Я уважаю вас – уважайте и вы тех, кто несет ответственность»

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53 комментария
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Зидан: да вы #######
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Цели специальной футбольной операции достигнуты
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Ответ Папа Футбола
Зидан: да вы #######
Да не пойдет Зидан никуда тренировать уже, разве что его очень сильно будут уговаривать. Желания у него самого нет, вроде это уже должно быть понятно за столько времени, если бы он хотел, то уже б нашел что-то, предложений было уйма. А если бы пришло предложение от сборной, он смог бы спокойно уйти ее тренировать. Мужик просто не хочет быть тренером мне кажется, у него получилось (каким-то чудом) выиграть все с Реалом по несколько раз. Он и сам этого не ожидал, а когда получилось мотивация пропала. Ну мне это так видится, это лишь мое мнение
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+34
Ответ Евгений Кирилюк
Чтобы был результат, нужна ротация!
В России это звучит как экстремизм. Аккуратнее)
+39
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+26
Команда 2016 где в основе играл Жиньяк выглядела намного лучше, чем нынешняя. И моментов в одном финале насоздавала больше, чем за весь нынешний евро.
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Чтобы был результат, нужна ротация!
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Какие результаты? За 6 крупных турниров один трофей. С таким поколением игроком он как минимум должен был повторить результаты Испании 08-12 годов. А его сборная даже элементарную позиционку провести не может
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Ответ Папа Футбола
Зидан: да вы #######
Зидану пора вернуться в сборную, чтобы слить Дешама лично)
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Ну и правильно. Французы заигрались в величие Мбаппе и в политику, в такой ситуации тренер мало что может изменить.

По-хорошему, исходя из (не)готовности Мбаппе к ЧЕ, его надо было сажать в запас и наигрывать схему без него. Но "кто ж его посадит, он же памятник!", и в итоге Дешаму надо было думать в первую очередь не о выигрыше, а о том, как разместить на поле всех, кому положено.
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Представили лицо Зидана?🤣
+9
-2
+7
>Предыдущие результаты говорят в пользу Дидье
Да, вот только после 2018 года французы играют, как говно, но зато результаты есть
+6
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+5
И самому Дидье, и особенно сборной нужна явная перезагрузка, новая искра и свежие идеи. Пришло время Зизу!
+6
-2
+4
Ответ _mountain_range_
Цели специальной футбольной операции достигнуты
Гойда
+6
-2
+4
ФФФ: ну мы пока ещё не готовы тренером негра назначить.
+4
0
+4
Ответ Adamdfdgds
Какие результаты? За 6 крупных турниров один трофей. С таким поколением игроком он как минимум должен был повторить результаты Испании 08-12 годов. А его сборная даже элементарную позиционку провести не может
+2 финала,один проиграли в доп.время,другой по пенальти
да ты не сравнивай состав французов с тем поколением испанцем
у испанцев на каждой позиции глыба играла,костяк был из игроков Барсы и Реала,которые доминировали в Европе
+3
0
+3
Ответ QWertY
Представили лицо Зидана?🤣
Да уж... такой верняк сорвался)
+4
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+3
После ЧМ-2022 сборной нужны были перемены. Руководство приведет её к стагнации, если уже не привело
+3
0
+3
На самом деле результаты у Франции супер за время тренерства Дешама. Финалы 2016 и 2022 на тоненького были проиграны.
+2
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Какие результаты рандом ты штопанный ?!
Один гол с игры за весь Евро, это результат ?
Со времён бывшего главы ФФ ,было ясно что в федерации сидят ярые анти Зиданисты -звездарасты -астрологи.
+2
0
+2
От былой Франции уже не осталось следа, Гризманн сдал, Жиру тоже, вся игра сводится к доставке мяча на Мбаппе а там как получится, вот вчера не получилось.
Нужен новый тренер новый взгляд, состав то у Франции один из лучших.
+2
0
+2
Дидье, очевидно, безальтернативный вариант рулевого
+2
0
+2
Ну это же не Семак, который может 6 турниров подряд выиграть
+2
0
+2
По хорошему, Дешам должен уйти в отставку. Игроков много, идей мало
+2
0
+2
По хорошему ему нужно самому уходить сейчас. Застагнировал он. Дальше только скандалы.
+2
0
+2
Насколько же ожидаемо
+2
0
+2
Ответ pit4er
Зинедин Зидан, мой любимый Зинедин Зидан, он снова не тренер сборной Франции
Зидан попал в Реал нужное время праймовые Роналду Бейл Марсело Пепе Рамос Кросс Модрич (Бензема в тени был ) Реал был голоден тогда . А сейчас Франция идет по пути Германии Италии или той же Франции после 2006года .
+1
0
+1
Ответ Н.Ф.
Зидан: "Ничего страшного, я подожду".
Ле 70 ещё
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Ответ Рамиль Валиев
Вы чё клоуны?
А вы - фокусники?
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Ответ Николай Бойко
>Предыдущие результаты говорят в пользу Дидье Да, вот только после 2018 года французы играют, как говно, но зато результаты есть
Многие уже подзабыли, что Мбаппе в серии пенальти Евро 2020 слил игру, а так играли норм тогда)
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Ответ Xabi Alonso78
Убогий физрук выиграл 1 из 6 крупных турниров, с самым дорогущим составом с отрывом. Это как Пеп выиграл 1 ЛЧ за Сити из 8 возможных
Это когда у французов был самый дорогущий состав?
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