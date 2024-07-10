Дешам на вопрос о будущем в сборной Франции после вылета с Евро: «Спросите главу федерации. Я уважаю вас – уважайте и вы тех, кто несет ответственность»

Дидье Дешам отреагировал на вопрос журналиста о будущем в сборной Франции.

Вчера Франция уступила (1:2) в полуфинале .

«Вы суровы. Задайте этот вопрос президенту нашей федерации футбола [Филиппу Диалло]. Я уважаю вас, постарайтесь уважать людей, которые несут ответственность.

Я не буду отвечать на этот вопрос, но вы прекрасно знаете, что об этом думает наш президент. Вы вполне могли не спрашивать меня об этом», – сказал главный тренер сборной Франции.

Как сообщает Le Figaro, до матча глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло подтвердил, что Дешам продолжит тренировать сборную до чемпионата мира 2026 года.

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