Дешам на вопрос о будущем в сборной Франции после вылета с Евро: «Спросите главу федерации. Я уважаю вас – уважайте и вы тех, кто несет ответственность»
Дидье Дешам отреагировал на вопрос журналиста о будущем в сборной Франции.
Вчера Франция уступила Испании (1:2) в полуфинале Евро-2024.
«Вы суровы. Задайте этот вопрос президенту нашей федерации футбола [Филиппу Диалло]. Я уважаю вас, постарайтесь уважать людей, которые несут ответственность.
Я не буду отвечать на этот вопрос, но вы прекрасно знаете, что об этом думает наш президент. Вы вполне могли не спрашивать меня об этом», – сказал главный тренер сборной Франции.
Как сообщает Le Figaro, до матча глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло подтвердил, что Дешам продолжит тренировать сборную до чемпионата мира 2026 года.
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Уходить после полуфинала не самая плохая прощальная нота
Что должен был сделать Дешам?
Здесь уже слишком серьезная политика и слишком важный стал Мбаппе для политиков. С футболом, у него, правда получилось гораздо ниже ожиданий
https://www.sports.ru/football/1116215867-desham-zhurnalistu-pro-igru-franczii-esli-vam-skuchno-posmotrite-chto-.html
Мбаппе, конечно, оправится, но с созиданием проблемы у команды будут
С другой стороны, Германия и Испания с самого начала играли хорошо.
за проигрыш в полуфинале не уволят его