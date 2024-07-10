Дешам на вопрос о будущем в сборной Франции после вылета с Евро: «Спросите главу федерации. Я уважаю вас – уважайте и вы тех, кто несет ответственность»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Федерация футбола Франции Филипп Диалло Футбол

Дидье Дешам отреагировал на вопрос журналиста о будущем в сборной Франции.

Вчера Франция уступила Испании (1:2) в полуфинале Евро-2024.

«Вы суровы. Задайте этот вопрос президенту нашей федерации футбола [Филиппу Диалло]. Я уважаю вас, постарайтесь уважать людей, которые несут ответственность.

Я не буду отвечать на этот вопрос, но вы прекрасно знаете, что об этом думает наш президент. Вы вполне могли не спрашивать меня об этом», – сказал главный тренер сборной Франции.

Как сообщает Le Figaro, до матча глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло подтвердил, что Дешам продолжит тренировать сборную до чемпионата мира 2026 года.

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48 комментариев
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Сборная Дешама остановилась в развитии. Намечается постепенная деградация, как это было в свое время с Германией Лёва. Французам надо задуматься о смене тренера.
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Что-то Дешам плохо держит удар. Срываться стал
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Спросите у президентишки.
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Он лучший тренер в истории сборной Франции но пора уходить , нагляден пример Лева что бывает когда откровенно пересиживаешь в сборной
Уходить после полуфинала не самая плохая прощальная нота
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Ответственность это уйти в отставку после позорной игры сборной с хорошим набором креативных игроков, ответственность это уйти в отставку после того, как твои игроки вместо игры в футбол превратились в рупор пропаганды Макрони
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Мне вообще не импонирует Дешам, но при этом, я думаю, что Дешам стал заложником весьма приличной такой переоценки уровня сборной всеми вокруг. Такая же ситуация как с Англией. Атлетов там много, а вот классных футболистов - не очень.
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Ответ Alex1104
Что-то Дешам плохо держит удар. Срываться стал
Думаю, любого человека после локальной неудачи такого рода вопросы раздражали бы. Ну зачем вот эти издевки про «планируете остаться»?
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Смотрите ка, какой важный курица
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А он не несёт ответственность?)
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Думаю, любого человека после локальной неудачи такого рода вопросы раздражали бы. Ну зачем вот эти издевки про «планируете остаться»?
Зачем издевки? Ну это так происходит всегда. Особого повода облизывать Дешама сборная Франции не дала, как по мне. Судя по всему французы тоже не в большом восторге.
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Ответ superbro
Ответственность это уйти в отставку после позорной игры сборной с хорошим набором креативных игроков, ответственность это уйти в отставку после того, как твои игроки вместо игры в футбол превратились в рупор пропаганды Макрони
Креативных игроков у Франции нет,точнее есть,но один Гризманн.Но он очевидно весь чемпионат был не в форме
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Ответ окечуква
Мне вообще не импонирует Дешам, но при этом, я думаю, что Дешам стал заложником весьма приличной такой переоценки уровня сборной всеми вокруг. Такая же ситуация как с Англией. Атлетов там много, а вот классных футболистов - не очень.
Да там куда не ткни - суперзвезда. Другое дело, что они хороши только в клубах, а в сборной какой-то бей-беги без цельной структуры. Но это во многих сборных так. Тем ценней такие сплоченные команды как Австрия и Швейцария.
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Ответ vtsch4svws
Подождет еще 10 лет
У него такая пенсия, которой многие позавидуют
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Ответ superbro
Ответственность это уйти в отставку после позорной игры сборной с хорошим набором креативных игроков, ответственность это уйти в отставку после того, как твои игроки вместо игры в футбол превратились в рупор пропаганды Макрони
Он должен был запретить?
Что должен был сделать Дешам?
Здесь уже слишком серьезная политика и слишком важный стал Мбаппе для политиков. С футболом, у него, правда получилось гораздо ниже ожиданий
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Ответ Никита Алексеев
Там Зидан все никак не может дождаться
Подождет еще 10 лет
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Ответ skytent1
Да с таким составом они без тренера должны до 1/2 доходить Дешама и В особенности Саутгейт давно изжили себя , ладно Дешам выиграл один раз тогда не за что было увольнять, но когда он вылетел на ЧЕ прошлом от Швейцарии в 1/8 надо было увольнять тогда еще
Тезис про то что футболисты могут что то без тренера могут говорить только очень тупые люди не понимающие вообще футбол , сколько было примеров уже что это так не работает , особенно на таком уровне
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с таким составом сборная Франции должно выигрывать все. У Дешама прследние шесть лет ни одного титула, нет результата. Смена тренера, напрашивается, смена это процесс объективный и необходимый, если долго находишься на одним месте, наступает застой и деградация. Дешам получил все от спорта, пора на заслуженный отдых.
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Думаю, любого человека после локальной неудачи такого рода вопросы раздражали бы. Ну зачем вот эти издевки про «планируете остаться»?
Но только вот раздражаться он начал ещё до вылета.
https://www.sports.ru/football/1116215867-desham-zhurnalistu-pro-igru-franczii-esli-vam-skuchno-posmotrite-chto-.html
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трудные времена для Франции, в том единственном чемпионском составе, были Погба и Гризманн - люди с высокой культурой паса, одного давно нет, второй состарился, всё , сейчас других таких в сборной нет, Дембеле это в основном прострелы и навесы
Мбаппе, конечно, оправится, но с созиданием проблемы у команды будут
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Ответ Willy Kambwala
Вопрос тогда к Дешаму, если этот игрок не в форме, почему он играет? P.S. : Почему глоры Месси не переживают так за Францию, как переживали за Португалию , ведь тренеры обоих сборных не снимают лидера, который ничего не показывает?
Не знаю, где уж там лидер, если вы про Роналду, на него я думаю не особо многие то рассчитывали, что он может что-то показать в отличии от того же Мбаппе. Но вот Гризманна он усадил на лавку
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Ответ Фанат Доры Дуры
Не знаю, где уж там лидер, если вы про Роналду, на него я думаю не особо многие то рассчитывали, что он может что-то показать в отличии от того же Мбаппе. Но вот Гризманна он усадил на лавку
Тогда тем более ещё больше вопросов к Дешаму по Мбаппе, ведь все понимают что Мартинес выпускает Роналду несмотря ни на что потому что боится скандала, а почему тогда Дешам не убирает Мбаппе?
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Ответ Pavelaznaurov
Да с таким составом и тренер не нужен ——- просто выпускайте на поле и н чего более….
Мостовой , перелогинься
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Ответ Audi
Вообще то на спортсе уже все решили. Ты уходишь, вместо тебя Зидан.
И чтобы Италия Матерацци принял. Вообще со смехом не могу представить как они руки пожмут)))
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Ответ croyff
По сути никакой трагедии. За последние 8 лет одно чемпионство, 2 финала и полуфинал на 5 чемпионатах. Кто-то ещё таким может похвастать? То, что с такой отвратительной игрой доползают до полуфиналов, это уже вопрос к новому формату ЧЕ, где топы, как я понимаю, стараются только к плей-офф на пик формы выйти. А группу на хромой кобыле проходят.
Но они вроде как и в плей-офф на хромой кобыле ехали. А Италия, если вдруг у неё был такой расчёт, вообще всё не так рассчитала.
С другой стороны, Германия и Испания с самого начала играли хорошо.
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да никуда Дешам не денется, если у него контракт, и сам не уйдёт
за проигрыш в полуфинале не уволят его
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По сути никакой трагедии. За последние 8 лет одно чемпионство, 2 финала и полуфинал на 5 чемпионатах. Кто-то ещё таким может похвастать? То, что с такой отвратительной игрой доползают до полуфиналов, это уже вопрос к новому формату ЧЕ, где топы, как я понимаю, стараются только к плей-офф на пик формы выйти. А группу на хромой кобыле проходят.
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Вот слушаешь Дешама, глубоко мной уважаемого человека, но складывается такое мнение, что взятку президенту федерации футбола он уже давно дал. Просто, а разве эта федерация не должна ориентироваться в своём выборе главного тренера и на качество игры? Тем более когда у неё есть выбор?
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Просто не понимаю, как Саутгейт, Дешам и кто там тренер Бразилии, при лучших составах, самых сильных игроках, играют во что то невразумительное
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Вопрос вполне нормальный, не хочет ли уйти Дешам по собственному желанию, раньше тренера уходили, а щас ждут пока пока уволят
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Просто он не ту лошадь поставил. МБапе реально провалил турнир. Как можно было не поставить Гризмана, у которого зашкаливает КПД. Однозначно будь мужиком и подай в отставку.
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