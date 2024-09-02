5 сентября – сборная России сыграет со сборной Вьетнама – в Москве пройдет футбольная викторина от «Квиз Плюс»
«Квиз Плюс» – самая масштабная футбольная викторина, участие в которой принимают звезды спорта, комментаторы, блогеры, футболисты клубов РПЛ и сборной России.
Квиз пройдет в Москве, 5 сентября, на арене Coin Event Hall, которая принимала чемпионат Европы, на ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 2. Начало – в 19:30.
На викторину можно собрать команду от 1 до 12 человек. В программе: разнообразные футбольные раунды и вопросы, атмосфера стадиона с песнями и веселыми конкурсами, призы победителям.
Подробности и запись команд на игру – в телеграм-канале квиза.