Гендиректор «Динамо» об ЭСК: «Что делать защитникам, чтобы пенальти не назначили? Как должен упасть нападающий? «Ситуация пограничная», «интенсивность средняя» – что значат эти формулировки?»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Матч ТВ Алексей Рыскин ЭСК РФС Павел Пивоваров Футбол

Генеральный директор «Динамо» высказался о взаимодействии с ЭСК РФС.

– Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что они пишут запросы в ЭСК ради смеха. Вы как воспринимаете трактовки этого органа, публикуемые после каждого тура?

– Мы пишем для того, чтобы понимать: как нашим футболистам играть. Но не понимаем. «Ситуация пограничная», «интенсивность средняя» – что значат эти формулировки? Ничего не понятно. Или формулировка «нападающий был в неустойчивом положении». Но арбитр все равно ошибся. А почему тогда он ошибся? Объясните нам, пожалуйста. Что надо делать защитникам, чтобы пенальти не был назначен? Как должен упасть нападающий, чтобы пенальти был назначен?

– Будут ли клубы настаивать на раскрытии информации, как голосовали члены ЭСК по тому или иному эпизоду?

– Принципиальный момент – независимость ЭСК. Это судейский орган при высшем руководителе РФС – президенте футбольной федерации, и этот орган должен подходить к вопросу беспристрастно, а не заниматься защитой имиджа судей или представителей судейского департамента. Именно на это должно быть направлено формирование состава ЭСК. А кто как голосовал – это их внутренний регламент, – сказал Павел Пивоваров.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
надо Мостового на вар. он в футболе все понимает, ничего нового не придумали ещё
+4
0
+4
Как запел

Он ведь задавал все эти вопросы когда в пользу его команды поставили левак на Барриосе?

Сбился со счету сколько они уже пробили за 7 туров, не в каждой серии пенальти такое кол-во будет
+6
-3
+3
Да, пора уже словарь формулировок выпускать. Недостаточные контакты, крови не было и т.д
+3
0
+3
Впору издавать толковый словарь языка, на котором из’ясняется ЭСК )).
+2
0
+2
Ответ Aleksey Yashin
Да, пора уже словарь формулировок выпускать. Недостаточные контакты, крови не было и т.д
Кровь была, но не много
+2
0
+2
смысл писать"чтобы понимать". они там сами не понимают. сегодня это незначительный контакт, а завтра безрассудная игра. И что, будет понятнее?
+1
0
+1
Да нужно отменять судей и играть как в детстве во дворе, спорный момент трактуется в пользу того чьи аргументы убедительнее.
0
0
0
Это означает только одно, надо "заносить" в судейскую перед матчем, что бы судили "правильно"! Все же видят, что к примеру Карасёв работает по заказу!
0
0
0
Ответ ДМ-1чемпион
Это означает только одно, надо "заносить" в судейскую перед матчем, что бы судили "правильно"! Все же видят, что к примеру Карасёв работает по заказу!
Аргументов, что Карасёв работает по заказу, конечно же не будет?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий