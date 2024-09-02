Гендиректор «Динамо» об ЭСК: «Что делать защитникам, чтобы пенальти не назначили? Как должен упасть нападающий? «Ситуация пограничная», «интенсивность средняя» – что значат эти формулировки?»

Генеральный директор «Динамо» высказался о взаимодействии с ЭСК РФС.

– Спортивный директор « » Алексей Рыскин заявил, что они пишут запросы в ЭСК ради смеха. Вы как воспринимаете трактовки этого органа, публикуемые после каждого тура?



– Мы пишем для того, чтобы понимать: как нашим футболистам играть. Но не понимаем. «Ситуация пограничная», «интенсивность средняя» – что значат эти формулировки? Ничего не понятно. Или формулировка «нападающий был в неустойчивом положении». Но арбитр все равно ошибся. А почему тогда он ошибся? Объясните нам, пожалуйста. Что надо делать защитникам, чтобы пенальти не был назначен? Как должен упасть нападающий, чтобы пенальти был назначен?



– Будут ли клубы настаивать на раскрытии информации, как голосовали члены ЭСК по тому или иному эпизоду?



– Принципиальный момент – независимость ЭСК. Это судейский орган при высшем руководителе РФС – президенте футбольной федерации, и этот орган должен подходить к вопросу беспристрастно, а не заниматься защитой имиджа судей или представителей судейского департамента. Именно на это должно быть направлено формирование состава ЭСК. А кто как голосовал – это их внутренний регламент, – сказал .