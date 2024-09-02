«Гол Тюкавина отменен, а момент в трансляции мы не поняли с точки зрения офсайдных линий. Хотелось бы более четких повторов». Гендиректор «Динамо» Пивоваров о 2:2 с «Оренбургом»
Павел Пивоваров подвел итоги матча «Динамо» с «Оренбургом» (2:2) в Мир РПЛ.
– Это игра упущенных возможностей. Футбол получился открытым, с большим количеством голов. Зрителям, конечно, такая игра была интересной, но для «Динамо» результат не самый успешный.
В первом тайме «Оренбург» имел явное преимущество, создал больше моментов, чем реализовал. Вторая половина игры осталась за «Динамо», мы смогли дважды забить, использовав свои моменты.
К сожалению, не смогли реализовать несколько хороших возможностей, был отменен гол Константина Тюкавина из-за офсайда, а повтор в трансляции мы не поняли с точки зрения офсайдных линий.
– Линии чертили с камеры из-за ворот. Вы об этом?
– Да. Хотелось бы более четких повторов, чтобы телезрители могли сделать выводы по наличию или отсутствию офсайда. Однако решение судьями принято – гола нет. «Оренбург» бился до конца, молодцы.
После их гола у нас были моменты, но мы не забили. Думаю, лучшими игроками матча были вратари обеих команд.
– «Динамо» потеряло очки или приобрело?
– Конечно, потеряло. В таких играх и с таким составом футболистов команда, которая бьется за медали, не должна терять очки, – сказал генеральный директор бело-голубых.
Для меня на данный момент времени,это 50/50.