«Гол Тюкавина отменен, а момент в трансляции мы не поняли с точки зрения офсайдных линий. Хотелось бы более четких повторов». Гендиректор «Динамо» Пивоваров о 2:2 с «Оренбургом»

Теги премьер-лига Россия телевидение судьи Динамо Москва Оренбург видеоповторы Матч ТВ Константин Тюкавин Павел Пивоваров Футбол

Павел Пивоваров подвел итоги матча «Динамо» с «Оренбургом» (2:2) в Мир РПЛ.

– Это игра упущенных возможностей. Футбол получился открытым, с большим количеством голов. Зрителям, конечно, такая игра была интересной, но для «Динамо» результат не самый успешный.

В первом тайме «Оренбург» имел явное преимущество, создал больше моментов, чем реализовал. Вторая половина игры осталась за «Динамо», мы смогли дважды забить, использовав свои моменты.

К сожалению, не смогли реализовать несколько хороших возможностей, был отменен гол Константина Тюкавина из-за офсайда, а повтор в трансляции мы не поняли с точки зрения офсайдных линий.

– Линии чертили с камеры из-за ворот. Вы об этом?

– Да. Хотелось бы более четких повторов, чтобы телезрители могли сделать выводы по наличию или отсутствию офсайда. Однако решение судьями принято – гола нет. «Оренбург» бился до конца, молодцы.

После их гола у нас были моменты, но мы не забили. Думаю, лучшими игроками матча были вратари обеих команд.

– «Динамо» потеряло очки или приобрело?

– Конечно, потеряло. В таких играх и с таким составом футболистов команда, которая бьется за медали, не должна терять очки, – сказал генеральный директор бело-голубых.

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5 комментариев
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напиши в ЭСК, что бы в следующем матче арбитры два раза не заметили офсайд. Какие то гарантии там же дали Гно.
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московцы ни дня без нытья, ждём степашку который прикажет начислить 3 очка или перебить еще 5 пенальти уже после игры
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Во время трансляции матча был показан один повтор,по которому непонятно, был офсайд или нет.
Для меня на данный момент времени,это 50/50.
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Золотой вы человек, Павел Константинович. Всё о телезрителях думаете
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