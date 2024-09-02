«Гол Тюкавина отменен, а момент в трансляции мы не поняли с точки зрения офсайдных линий. Хотелось бы более четких повторов». Гендиректор «Динамо» Пивоваров о 2:2 с «Оренбургом»

Павел Пивоваров подвел итоги матча «Динамо» с «Оренбургом» (2:2) в Мир РПЛ.

– Это игра упущенных возможностей. Футбол получился открытым, с большим количеством голов. Зрителям, конечно, такая игра была интересной, но для « » результат не самый успешный.

В первом тайме « » имел явное преимущество, создал больше моментов, чем реализовал. Вторая половина игры осталась за « », мы смогли дважды забить, использовав свои моменты.

К сожалению, не смогли реализовать несколько хороших возможностей, был отменен гол из-за офсайда, а повтор в трансляции мы не поняли с точки зрения офсайдных линий.

– Линии чертили с камеры из-за ворот. Вы об этом?

– Да. Хотелось бы более четких повторов, чтобы телезрители могли сделать выводы по наличию или отсутствию офсайда. Однако решение судьями принято – гола нет. « » бился до конца, молодцы.

После их гола у нас были моменты, но мы не забили. Думаю, лучшими игроками матча были вратари обеих команд.



– «Динамо» потеряло очки или приобрело?

– Конечно, потеряло. В таких играх и с таким составом футболистов команда, которая бьется за медали, не должна терять очки, – сказал генеральный директор бело-голубых.