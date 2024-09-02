Дзюба о переходе Соболева в «Зенит»: «Мне все равно»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Артем Дзюба не высказал интереса к переходу Александра Соболева в «Зенит».

27-летний нападающий перешел в петербургский клуб из «Спартака». 

«Что думаю о переходе Соболева в «Зенит»? Мне все равно», – сказал 36-летний форвард, который на данный момент находится без клуба.

Напомним, что в июле 2015 года Дзюба перешел в «Зенит» после отказа продлить контракт с «Спартаком». 

Давайте отбросим эмоции: Соболев – топ-трансфер «Зенита». Может повторить тактическую трансформацию Дзюбы

7 комментариев
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Сам спросил - сам ответил
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Он просто занят, не вовремя позвонили
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Единственный, кто сказал то, что думает.
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Такой же фекалочеловек как ты,поэтому вам друг на друга нас рать
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Ответ Ноу криминалити
Сам спросил - сам ответил
Если прочитать новость, то он всё-таки ответил на вопрос.
Где, кому - не написано.
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