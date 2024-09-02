Дзюба о переходе Соболева в «Зенит»: «Мне все равно»
Артем Дзюба не высказал интереса к переходу Александра Соболева в «Зенит».
27-летний нападающий перешел в петербургский клуб из «Спартака».
«Что думаю о переходе Соболева в «Зенит»? Мне все равно», – сказал 36-летний форвард, который на данный момент находится без клуба.
Напомним, что в июле 2015 года Дзюба перешел в «Зенит» после отказа продлить контракт с «Спартаком».
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