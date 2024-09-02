Дзюба о переходе Соболева в «Зенит»: «Мне все равно»

Артем Дзюба не высказал интереса к переходу Александра Соболева в «Зенит».

27-летний нападающий перешел в петербургский клуб из « ».

«Что думаю о переходе в «Зенит»? Мне все равно», – сказал 36-летний форвард, который на данный момент находится без клуба.

Напомним, что в июле 2015 года перешел в « » после отказа продлить контракт с «Спартаком».

Давайте отбросим эмоции: Соболев – топ-трансфер «Зенита». Может повторить тактическую трансформацию Дзюбы