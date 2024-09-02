Анчелотти о 2:0 с «Бетисом»: «Реал» уходит на перерыв с хорошими ощущениями. Винисиус поступил альтруистично, отдав пенальти Мбаппе»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Бетис Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Бетисом» (2:0) в Ла Лиге.

– У нас есть желание, энтузиазм, мотивация постараться стать лучше. Мы провели хороший матч, смотрелись более целостно. Уходим на перерыв с хорошими ощущениями.

– Мбаппе удалось снять с себя давление?

– Вам следует задать этот вопрос ему, мы никогда не оказывали на него давления из-за голов. Вини отдал ему пенальти, для него важно забить, однако мы больше ценим командную работу, и она была лучше, чем в прошлом матче.

Винисиус поступил очень альтруистично, отдав Мбаппе пенальти. У них хорошие отношения, – сказал главный тренер «Реала».

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Винисиус сегодня играл как настоящий Винисиус, а не как его подделка в трёх предыдущих матчах.
+18
0
+18
Вообще на Эндрика минут 20 бы посмотреть. Парень выходит и потрясающе открывается на скорости постоянно. Никто в атаке Реала так четко не открывается как он на данный момент (особенно мин/откр).
Есть скорость, очень сильный и точный удар, и вроде не паникует.
+14
0
+14
Вини отбросил все пижонство после прошлого матча и выглядел очень добротно. Вернулась прошлая прическа - вернулся прошлый топовый Вини
+7
-2
+5
Ответ meringue
Винисиус сегодня играл как настоящий Винисиус, а не как его подделка в трёх предыдущих матчах.
Наверное из за того, что снял чупчик Камавинги)
+5
0
+5
Ответ Софья Хороброва
ты сделал вывод с выходом на 90+ минуте, когда все устали и бежали отыгрываться? ужасный слабый удар по центру ворот
Да именно так и сделал.
+6
-2
+4
Все говорят про Вальверде, Мбаппе, Браиме, но каков сегодня ТЧУАМЕНИ) образцовый матч в опорной зоне, его хладнокровие и неуступчивость.. очень хорош был сегодня. Скрытый герой матча
+6
-3
+3
1. Переход на 4-3-3 и Себальос дали баланс, разгрузив Вальверде, который к концу матча не бегал с языком на плече. Дани не зря ел свой хлеб час игрового времени, несмотря на брак (Кариока, двойка! ©).
2. Прибавил Чуамени. Опять же, за счёт схемы с тремя полузащитниками. И за счёт подвижного Себальоса. (Он свежее Модрича, ибо моложе.)
3. В чём смысл размена Менди на Франа, по-прежнему непонятно. Гарсия должен играть в старте в таких матчах и с такими соперниками, потому что у Ферлана в атаке получается по настроению.
4. Посредственный матч от Родриго. Всё же я бы глянул на Гюлера в основе на правом крыле атаки.
5. Кому-то из пары Рюдигер/Милитао нужен отдых.
6. Браим вышел не на позицию Себальоса, схема очевидно изменилась.
7. Мбаппе на табло. Бил, бьёт и будет бить.
8. Кажется, клан Анчелотти делает выводы из предыдущих неудач. И не мудрствует лукаво. (Себальоса стоило бы похвалить вопреки всему. Выдал приличный объём работы, повторюсь. Кто знает, возможно, Дани косвенный соучастник первого гола, хотя уже был на скамейке. Потому что освободил Феде от части черновой работы, которому не пришлось выкладываться за троих.)
9. Грустненько без Камавинга в заявке.
10. Работать, прибавлять, тренироваться.
+4
-1
+3
Винисиус порадовал игрой, явно был разговор с Анчелотти, и скорее всего читал много негативных отзывов о своей игре в последнем матче.
Изменения на лицо, сыграл командно, и это хорошо для Реала.
Мбаппе сыграл как в последних трех матчах, и уже казалось всё идёт к 4 безголевому матчу, но всё-таки удалось забить с крутого паса Вальверде и с пенальти.
Как по мне, пенальти Мбаппе пробил слабо, на удобной высоте для вратаря, и не в угол, короче берущийся, повезло, что вратарь не угадал направление.
Для Мбаппе это важные голы, которые сняли с него избыточное напряжение и давление.
Браим за 30 отведенных минут был лучшим. После его выхода Реал забил свои голы. Дриблинг, ключевые передачи, просто класс. И подкупает его желание выкладываться на поле.
Тчуамени провёл отличный матч, крутые перехваты.
Не знаю, но для меня Родриго игрок запаса на сегодня, может-быть в Ман Сити Гвардиола из него выпилил бы топ системного игрока без изъянов, но в системе Анчелотти, где требуется высокий индивидуальный класс Родриго не впечатляет. Удары безхитростные, потенциально голевые пасы в ноги соперникам, да и в целом играет не остро и не опасно. Забил 1 гол в 4 матчах, из самой удобной для себя позиции.
Модрич вышел на 10 минут и сделал 2 обреза. Это провал.
Почему Гюлер не сыграл?
Эндрик мог забивать после крутой передачи Браима.
Конечно не хватает Беллингема.
Реалу главное совершенствовать командную игру, а не сваливаться в индивидуальный класс, тогда Реал превратится в очень опасную машину.
+1
0
+1
увы, но это смотрелось дёшево
+2
-1
+1
Ответ Футбол_это_жизнь
Будь Мбаппе белым отдал бы Вини пенальти?! Вряд ли!
Угомони себя и не буксуй) для белого Карима он создавал много моментов, хотя мог и сам реализовывать
+1
0
+1
Ответ Menedreal
Вообще на Эндрика минут 20 бы посмотреть. Парень выходит и потрясающе открывается на скорости постоянно. Никто в атаке Реала так четко не открывается как он на данный момент (особенно мин/откр). Есть скорость, очень сильный и точный удар, и вроде не паникует.
ты сделал вывод с выходом на 90+ минуте, когда все устали и бежали отыгрываться? ужасный слабый удар по центру ворот
+4
-3
+1
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Винисиус порадовал игрой, явно был разговор с Анчелотти, и скорее всего читал много негативных отзывов о своей игре в последнем матче. Изменения на лицо, сыграл командно, и это хорошо для Реала. Мбаппе сыграл как в последних трех матчах, и уже казалось всё идёт к 4 безголевому матчу, но всё-таки удалось забить с крутого паса Вальверде и с пенальти. Как по мне, пенальти Мбаппе пробил слабо, на удобной высоте для вратаря, и не в угол, короче берущийся, повезло, что вратарь не угадал направление. Для Мбаппе это важные голы, которые сняли с него избыточное напряжение и давление. Браим за 30 отведенных минут был лучшим. После его выхода Реал забил свои голы. Дриблинг, ключевые передачи, просто класс. И подкупает его желание выкладываться на поле. Тчуамени провёл отличный матч, крутые перехваты. Не знаю, но для меня Родриго игрок запаса на сегодня, может-быть в Ман Сити Гвардиола из него выпилил бы топ системного игрока без изъянов, но в системе Анчелотти, где требуется высокий индивидуальный класс Родриго не впечатляет. Удары безхитростные, потенциально голевые пасы в ноги соперникам, да и в целом играет не остро и не опасно. Забил 1 гол в 4 матчах, из самой удобной для себя позиции. Модрич вышел на 10 минут и сделал 2 обреза. Это провал. Почему Гюлер не сыграл? Эндрик мог забивать после крутой передачи Браима. Конечно не хватает Беллингема. Реалу главное совершенствовать командную игру, а не сваливаться в индивидуальный класс, тогда Реал превратится в очень опасную машину.
Ну насчет пенальти, там Мбаппе смотрел куда будет прыгать вратарь и лишь под конец отвел свой взгляд на мяч. Не думаю, что это везение, но в угол все таки безопаснее
+1
-1
0
Ответ Растиньяк
Уже сейчас абсолютно понятно, что они не смогут играть в одной команде
Согласен,заметно.
0
0
0
Ответ Бутсы Крооса
Почему то на Карима не было расистских нападок)
Потому что он Карим Зе дрим)
0
0
0
Ответ News13
Карим тоже черный вообще то
Почему то на Карима не было расистских нападок)
0
0
0
Ответ Бутсы Крооса
Угомони себя и не буксуй) для белого Карима он создавал много моментов, хотя мог и сам реализовывать
Он же араб
0
0
0
Ответ Всем мир
Все говорят про Вальверде, Мбаппе, Браиме, но каков сегодня ТЧУАМЕНИ) образцовый матч в опорной зоне, его хладнокровие и неуступчивость.. очень хорош был сегодня. Скрытый герой матча
А мне кажется скрытый герой Милитао. Просто выгрыз вообще все единоборства. Чума конечно тоже хорош)
+1
-1
0
Ответ Всем мир
Все говорят про Вальверде, Мбаппе, Браиме, но каков сегодня ТЧУАМЕНИ) образцовый матч в опорной зоне, его хладнокровие и неуступчивость.. очень хорош был сегодня. Скрытый герой матча
Согласен, но какой же дриблинг у Браима)
+1
-1
0
Уже сейчас абсолютно понятно, что они не смогут играть в одной команде
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий