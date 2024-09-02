Анчелотти о 2:0 с «Бетисом»: «Реал» уходит на перерыв с хорошими ощущениями. Винисиус поступил альтруистично, отдав пенальти Мбаппе»

Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Бетисом» (2:0) в Ла Лиге.

– У нас есть желание, энтузиазм, мотивация постараться стать лучше. Мы провели хороший матч, смотрелись более целостно. Уходим на перерыв с хорошими ощущениями.

– Мбаппе удалось снять с себя давление?

– Вам следует задать этот вопрос ему, мы никогда не оказывали на него давления из-за голов. Вини отдал ему пенальти, для него важно забить, однако мы больше ценим командную работу, и она была лучше, чем в прошлом матче.

Винисиус поступил очень альтруистично, отдав Мбаппе пенальти. У них хорошие отношения, – сказал главный тренер « ».