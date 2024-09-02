Анчелотти о 2:0 с «Бетисом»: «Реал» уходит на перерыв с хорошими ощущениями. Винисиус поступил альтруистично, отдав пенальти Мбаппе»
Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Бетисом» (2:0) в Ла Лиге.
– У нас есть желание, энтузиазм, мотивация постараться стать лучше. Мы провели хороший матч, смотрелись более целостно. Уходим на перерыв с хорошими ощущениями.
– Мбаппе удалось снять с себя давление?
– Вам следует задать этот вопрос ему, мы никогда не оказывали на него давления из-за голов. Вини отдал ему пенальти, для него важно забить, однако мы больше ценим командную работу, и она была лучше, чем в прошлом матче.
Винисиус поступил очень альтруистично, отдав Мбаппе пенальти. У них хорошие отношения, – сказал главный тренер «Реала».
Есть скорость, очень сильный и точный удар, и вроде не паникует.
2. Прибавил Чуамени. Опять же, за счёт схемы с тремя полузащитниками. И за счёт подвижного Себальоса. (Он свежее Модрича, ибо моложе.)
3. В чём смысл размена Менди на Франа, по-прежнему непонятно. Гарсия должен играть в старте в таких матчах и с такими соперниками, потому что у Ферлана в атаке получается по настроению.
4. Посредственный матч от Родриго. Всё же я бы глянул на Гюлера в основе на правом крыле атаки.
5. Кому-то из пары Рюдигер/Милитао нужен отдых.
6. Браим вышел не на позицию Себальоса, схема очевидно изменилась.
7. Мбаппе на табло. Бил, бьёт и будет бить.
8. Кажется, клан Анчелотти делает выводы из предыдущих неудач. И не мудрствует лукаво. (Себальоса стоило бы похвалить вопреки всему. Выдал приличный объём работы, повторюсь. Кто знает, возможно, Дани косвенный соучастник первого гола, хотя уже был на скамейке. Потому что освободил Феде от части черновой работы, которому не пришлось выкладываться за троих.)
9. Грустненько без Камавинга в заявке.
10. Работать, прибавлять, тренироваться.
Изменения на лицо, сыграл командно, и это хорошо для Реала.
Мбаппе сыграл как в последних трех матчах, и уже казалось всё идёт к 4 безголевому матчу, но всё-таки удалось забить с крутого паса Вальверде и с пенальти.
Как по мне, пенальти Мбаппе пробил слабо, на удобной высоте для вратаря, и не в угол, короче берущийся, повезло, что вратарь не угадал направление.
Для Мбаппе это важные голы, которые сняли с него избыточное напряжение и давление.
Браим за 30 отведенных минут был лучшим. После его выхода Реал забил свои голы. Дриблинг, ключевые передачи, просто класс. И подкупает его желание выкладываться на поле.
Тчуамени провёл отличный матч, крутые перехваты.
Не знаю, но для меня Родриго игрок запаса на сегодня, может-быть в Ман Сити Гвардиола из него выпилил бы топ системного игрока без изъянов, но в системе Анчелотти, где требуется высокий индивидуальный класс Родриго не впечатляет. Удары безхитростные, потенциально голевые пасы в ноги соперникам, да и в целом играет не остро и не опасно. Забил 1 гол в 4 матчах, из самой удобной для себя позиции.
Модрич вышел на 10 минут и сделал 2 обреза. Это провал.
Почему Гюлер не сыграл?
Эндрик мог забивать после крутой передачи Браима.
Конечно не хватает Беллингема.
Реалу главное совершенствовать командную игру, а не сваливаться в индивидуальный класс, тогда Реал превратится в очень опасную машину.