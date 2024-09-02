Мбаппе о дубле «Бетису»: «Надеялся забить на легендарном «Бернабеу», лучшем стадионе в мире. Для кого-то три игры без голов – это мало, но не для меня»

Килиан Мбаппе рад, что прервал трехматчевую серию без голов, забив «Бетису».

«Чудесный момент. Я надеялся забить на этом легендарном стадионе, лучшем в мире, но важнее всего победа. После игры с « » было важно выиграть. Было тяжело, но мы – « ».

Вальверде сделал мне такую передачу в касание, что я даже не могу описать произошедшее. Я откликнулся, я почувствовал, что мяч придет ко мне, и забил.

Нам нужно побеждать сильные команды ради уверенности в себе. Однако мы не забывали, что шел всего лишь август. Нам нужно становиться увереннее, становиться более цельной командой и побеждать, потому что соперники побеждают.

Я чувствую себя отлично, говорю об этом все время после перехода. Я счастлив, люди окружили меня заботой, я чувствовал это и тогда, когда не забивал. Для кого-то три игры – это мало, но не для меня. Но люди в клубе и фанаты были рядом, они вселили в меня уверенность, чтобы я отдавал все силы ради этого клуба и этой эмблемы.

Быть здесь – мечта. Надеюсь, что буду забивать больше и снова получать овации», – отметил форвард «Реала».

Мбаппе впервые забил в Ла Лиге – дубль «Бетису» с паса Вальверде пяткой и с пенальти