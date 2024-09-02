Мбаппе о дубле «Бетису»: «Надеялся забить на легендарном «Бернабеу», лучшем стадионе в мире. Для кого-то три игры без голов – это мало, но не для меня»

Теги Реал Мадрид Бетис лига 1 Франция Лас-Пальмас Сантьяго Бернабеу Килиан Мбаппе Федерико Вальверде Футбол

Килиан Мбаппе рад, что прервал трехматчевую серию без голов, забив «Бетису».

«Чудесный момент. Я надеялся забить на этом легендарном стадионе, лучшем в мире, но важнее всего победа. После игры с «Лас-Пальмасом» было важно выиграть. Было тяжело, но мы – «Реал Мадрид».

Вальверде сделал мне такую передачу в касание, что я даже не могу описать произошедшее. Я откликнулся, я почувствовал, что мяч придет ко мне, и забил.

Нам нужно побеждать сильные команды ради уверенности в себе. Однако мы не забывали, что шел всего лишь август. Нам нужно становиться увереннее, становиться более цельной командой и побеждать, потому что соперники побеждают.

Я чувствую себя отлично, говорю об этом все время после перехода. Я счастлив, люди окружили меня заботой, я чувствовал это и тогда, когда не забивал. Для кого-то три игры – это мало, но не для меня. Но люди в клубе и фанаты были рядом, они вселили в меня уверенность, чтобы я отдавал все силы ради этого клуба и этой эмблемы.

Быть здесь – мечта. Надеюсь, что буду забивать больше и снова получать овации», – отметил форвард «Реала».

Мбаппе впервые забил в Ла Лиге – дубль «Бетису» с паса Вальверде пяткой и с пенальти

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рагобер, открой ответы, по-брацки, ты же мой бротан, только без буквы "б". Есть очень важная инфа для тебя, я вижу что ты читаешь это
+21
-7
+14
Ответ JohnnyMadsen
Рагобер, открой ответы, по-брацки, ты же мой бротан, только без буквы "б". Есть очень важная инфа для тебя, я вижу что ты читаешь это
Осторожно, ещё забанят. Он у нас священная корова
+16
-3
+13
Ответ JohnnyMadsen
Рагобер, открой ответы, по-брацки, ты же мой бротан, только без буквы "б". Есть очень важная инфа для тебя, я вижу что ты читаешь это
Похоже, не получится - мамка телефон у него отобрала. Завтра, как с линейки и классного часа вернётся, откроет
+5
0
+5
Говорят, у нас там игра пошла, Мбаппе даже забил? А я заснул в перерыве(
Короче, всех с победой, получается :)
+4
-1
+3
Да вообще все молодцы сегодня. Тчуамени напоминал о Каземиро (не о сегодняшнем, а в лучшие годы), Фран бодро вышел, даже чуть Зизу не исполнил в конце, Рюдигер и Милитао дальние передачи как руками закидывали. Родриго снова был в тени, но он как раз и даёт тот самый необходимый баланс. Вернётся ещё Беллингем и будет зашибись вообще
+3
0
+3
Ответ JohnnyMadsen
Рагобер, открой ответы, по-брацки, ты же мой бротан, только без буквы "б". Есть очень важная инфа для тебя, я вижу что ты читаешь это
Сегодня у него знатно навалено, ограничивает всех, комменты чистит)
+3
0
+3
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Осторожно, ещё забанят. Он у нас священная корова
Так а я что? Я просто хочу респект выразить ему. По-своему.
+4
-1
+3
Надеюсь Мбаппе почувствовал запах крови и теперь попрет.
+3
-1
+2
Ответ che kaif
У Вини скоро начнется паника
То-то он пенальти отдал...
+2
0
+2
Ответ JohnnyMadsen
Так а я что? Я просто хочу респект выразить ему. По-своему.
Ну, ему важно показать, что он не является частью ЛГБТ сообщества...

Риго, мы толерантные люди, мы принимаем всех.

Раскройся

#ригобервыходиизшкафа
+2
0
+2
Ответ Человек1991
🤡 Мбаппенальти ))
Пятверде
+3
-1
+2
Ответ Человек1991
🤡 Мбаппенальти ))
Прикинь он первый гол с игры забил 🤡
+4
-2
+2
Вини красава, отдал пенку Мбаппе. Дал поверить в себя, сделав дубль
+2
0
+2
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Продолжай в том же духе. Стоило Мбаппе не смещаться на левый фланг, выполнять указания тренера, так все стало... нормально
Мне вспоминается Гарет Бейл, который по своей позиции вообще был левый латераль, а в Реале играл правым вингером, и вот сюрпиз, делал это суперуспешно) и по нему не было столько разговоров, верните его на левый фланг и он заиграет)
+1
0
+1
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Продолжай в том же духе. Стоило Мбаппе не смещаться на левый фланг, выполнять указания тренера, так все стало... нормально
Не знаю, в первой половине тайма Винисиус играл на позиции центрального полузащитника - рызгрываюшего мячи, а левый фланг практически пустовал.
+1
0
+1
Ответ xDe xDe
Говорят, у нас там игра пошла, Мбаппе даже забил? А я заснул в перерыве( Короче, всех с победой, получается :)
Ты такой пас Феде пропустил 🤯
+1
0
+1
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Ну, ему важно показать, что он не является частью ЛГБТ сообщества... Риго, мы толерантные люди, мы принимаем всех. Раскройся #ригобервыходиизшкафа
тогда уж из под стола, а не из шкафа
0
0
0
Ответ Артем Гавин
Да вообще все молодцы сегодня. Тчуамени напоминал о Каземиро (не о сегодняшнем, а в лучшие годы), Фран бодро вышел, даже чуть Зизу не исполнил в конце, Рюдигер и Милитао дальние передачи как руками закидывали. Родриго снова был в тени, но он как раз и даёт тот самый необходимый баланс. Вернётся ещё Беллингем и будет зашибись вообще
По моему Камавинги больше не хватает. Этот парень способен протащить мяч из центра, и создать момент пасом. Все таки Тчуамени на такое не способен.
0
0
0
Ответ xDe xDe
Говорят, у нас там игра пошла, Мбаппе даже забил? А я заснул в перерыве( Короче, всех с победой, получается :)
пошла это очень громко сказано, я бы сказал не так противно заглохла как прежде
0
0
0
Ответ xDe xDe
Три часа сна за последние двое суток, не виноватая я ¯\_(ツ)_/¯ Сейчас обзор посмотрю)
"не бережешь ты себя, отдохнуть тебе надо" :)
посмотри обязательно, правда нужно предупреждение - контент шокирующий, строго 18+
0
0
0
Ответ VuNePonimaete
Ты такой пас Феде пропустил 🤯
Три часа сна за последние двое суток, не виноватая я ¯\_(ツ)_/¯
Сейчас обзор посмотрю)
0
0
0
Ответ JohnnyMadsen
он не человек, человек так не может, он кринж-машина!
Кринж-машина)) 👍👍🤣
0
0
0
Ответ Nuri Shaw
Человеку плохо. Отстань от него!
он не человек, человек так не может, он кринж-машина!
0
0
0
Ответ JohnnyMadsen
Рагобер, открой ответы, по-брацки, ты же мой бротан, только без буквы "б". Есть очень важная инфа для тебя, я вижу что ты читаешь это
Человеку плохо. Отстань от него!
0
0
0
Ответ Menedreal
Не знаю, в первой половине тайма Винисиус играл на позиции центрального полузащитника - рызгрываюшего мячи, а левый фланг практически пустовал.
Оказалось, Вальверде в пас тоже хорош
0
0
0
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Оказалось, Вальверде в пас тоже хорош
Все еще не хватает командного понимания структуры. Когда Вини переместился в центр, по идее Мбаппе должен был занять левый фланг. Но вместо этого 25 мин и Вини и Мбаппе играли по центру.
А Родриго по моему вообще не понимает иногда что происходит на поле, так как он может третьим приходить на левый фланг.
0
0
0
Ответ Человек1991
🤡 Мбаппенальти ))
мощно петросянишь, это тебя в мемселоне научили так?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий